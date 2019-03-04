Европарламент принял резолюцию об отношениях ЕС и России

Европарламент принял резолюцию об отношениях между ЕС и Россией. Как сообщает корреспондент DW, за нее во вторник, 12 марта, на пленарном заседании в Страсбурге проголосовали 402 евродепутата. Против высказались 163 парламентария, еще 89 воздержались. Текст резолюции был составлен на основании доклада, подготовленного латвийским евродепутатом Сандрой Калниете.

О чем говорится в резолюции

Согласно резолюции, Россия более не может считаться стратегическим партнером Евросоюза . Главная причина этого - нарушение Москвой международного права и демократических принципов, в частности, "оккупация и аннексия Крыма, региона Украины", "прямое и опосредованное" участие в вооруженных конфликтах в восточной части Украины, а также то, что Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Молдавии.

Сандра Калниете

Исходя из этого, Европарламент считает, что "ЕС не может рассматривать постепенное возвращение к обычному положению дел, пока Россия не имплементирует в полной мере минские соглашения и не восстановит территориальную целостность Украины".

Осудили евродепутаты Россию и за действия на территории ЕС, например, причастность к отравлению Сергея Скрипаля в Солсбери, кампании по дезинформации и кибератаки, связи правительства РФ с крайне правыми и популистскими силами в ЕС.

В то же время Европарламент видит и положительные примеры сотрудничества, такие как "Северное измерение", объединяющее ЕС, Россию, Норвегию и Исландию, и Совет Баренцева/Евроарктического региона. Такое сотрудничество Европарламент хочет укреплять. "ЕС остается открытым к усилению отношений и к диалогу", - говорится в резолюции.

Что говорится о "Северном потоке-2"

Что касается газопровода "Северный поток-2", то в резолюции подчеркивается, что он увеличит зависимость Евросоюза от поставок газа из России. "Северный поток-2" также "угрожает внутреннему рынку ЕС и не соответствует энергетической политике ЕС и его стратегическим интересам, потому его (проект постройки газопровода. - Ред.) следует остановить", уверены евродепутаты.

Европарламент хочет поддержать активистов

Уделили евродепутаты внимание и нарушениям прав человека в России. В резолюции "сожалеют" о распространенных в РФ и чрезмерных ограничениях свободы слова и свободы собраний, а также по поводу преследований и притеснений правозащитников и активистов. В этом контексте евродепутаты призвали освободить правозащитников и всех граждан, задержанных за мирное выражение своего мнения или участие в митингах. Отдельно они упомянули главу чеченского "Мемориала" Оюба Титиева.

Зал заседаний Европарламента в Страсбурге

Кроме того, Европарламент "обеспокоен сообщениями о необоснованных задержаниях и пытках мужчин, которых считают геями в Чечне, а также осуждает заявления правительства Чечни, отрицающие существование гомосексуалов (в Чечне. - Ред.)".

Исходя из этого, в резолюции подчеркивается необходимость поддержки российского гражданского общества, к примеру, путем предоставления долгосрочных виз для правозащитников и членов их семей, а также увеличения финансирования тренингов для журналистов.

Какие фракции призывали к сотрудничеству с РФ

Накануне рассмотрения резолюции евродепутаты провели дебаты по этому поводу. "К сожалению, сейчас не время и не место для новых больших инициатив по сотрудничеству с Россией", - заявила автор доклада Сандра Калниете. Но в то же время, по ее мнению, с Москвой все же следует "выборочно" работать над решением таких проблем, как изменение климата, энергетическая безопасность, нераспространение оружия массового поражения, борьба с терроризмом.

Кристиана Дан Преду, представившего позицию Европейской народной партии (ЕНП), интересовало, в первую очередь, возможное вмешательство Москвы в майские выборы в Европарламент. Он поинтересовался у представителя Еврокомиссии, с какими партиями в ЕС Кремль уже работает и кому уже выделял деньги. Еврокомиссар по вопросам образования и культуры Тибор Наврачич в ходе дебатов, посвященных резолюции, на эти вопросы не ответил.

Фракция социал-демократов в Европарламенте согласна с тем, что действия России - это причина плохих отношений двух сторон. Однако депутат от этой фракции Лииза Яаконсаари добавила: "В эти времена напряженности важно сделать все возможное для снижения риска эскалации. К сожалению, этот доклад не выполняет эту цель". Она призвала обе стороны снять ограничения на въезд для депутатов, входящих в комитет парламентского сотрудничества ЕС-Россия.

Представитель фракции "зеленых" Ребекка Хармс также говорила о диалоге с РФ: "Мы действительно хотим лучших отношений с гражданами России... но для этого должны быть выполнены условия".

В отличие от представителей большинства партий, депутат от фракции Европейских консерваторов и реформистов Анна Фотыга возможностей для сотрудничества ЕС с РФ не видит. Цитируя слова польского политика прошлого века, Фотыга подчеркнула, что когда Россия вынуждена, она дает обещания. Но как только набирает силу, то не выполняет их, что и демонстрировала много раз за последнее десятилетие.

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