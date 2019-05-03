 Еврокомиссия критикует планы Германии по защите климата | Новости из Германии о Германии | DW | 18.06.2019

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Германия

Еврокомиссия критикует планы Германии по защите климата

После оценки черновых планов стран ЕС по достижению целей Парижского соглашения Брюссель раскритиковал предложенные ими меры энергосбережения.

Школьники в Гамбурге выступают в защиту климата, март 2019 года

Школьники в Гамбурге выступают в защиту климата, март 2019 года

Европейская комиссия призвала Германию и другие страны Европейского Союза усилить борьбу против изменения климата. Это следует из документа, который ведомство в Брюсселе опубликовало во вторник, 18 июня, по результатам оценки предварительных планов государств ЕС по реализации мер для защиты климата с 2021 по 2030 год.

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В частности, Еврокомиссия считает недостаточно конкретными предложения Берлина и правительств других стран по энергосбережению и увеличению доли возобновляемых источников энергии. Кроме того, по оценке Брюсселя, к 2030 году Германия сможет снизить выбросы газов, создающих парниковый эффект, не на 38%, как планировалось, а только на 23% (по сравнению с уровнем 2005 года).

В целом планы всех государств ЕС стали результатом тщательной работы, но их следует усовершенствовать, в частности, предложив конкретные политические меры, отмечают в Брюсселе.

ЕС стремится к выполнению Парижского соглашения

Страны Евросоюза должны были представить черновые планы по защите климата до конца 2018 года, а их окончательный вариант с учетом рекомендаций Еврокомиссии необходимо составить до конца 2019-го. В основе лежит Парижское соглашение, подготовленное в конце 2015 года представителями 197 стран и предусматривающее меры сдерживания повышения глобальной температуры.

ЕС считает себя первой в мире экономической зоной, члены которой согласовали обязательные для них цели. В частности, государства ЕС намерены к 2030 году снизить объем газов, создающих парниковый эффект, на 40% по сравнению с 1990 годом. При этом к 2030 году доля возобновляемых источников энергии должна составлять не менее 32%, а эффективность использования энергии - не менее 32,5%.

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