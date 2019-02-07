Евродепутаты распространили Газовую директиву ЕС на "Северный поток-2"

Европарламент в четверг, 4 апреля, поддержал проект документа, призванного распространить действие законодательства Евросоюза на газопроводы из третьих стран, включая "Северный поток-2". Теперь для окончательного принятия изменений в Газовую директиву ЕС (часть Третьего энергопакета) остался лишь один шаг - утверждение их Советом Евросоюза.

Распространение Газовой директивы на "Северный поток-2" не означает остановки этого проекта, но из текста поправок в законодательство ЕС понятно, что они окажут на него существенное влияние.

Последнее слово за Еврокомиссией

Согласно утвержденному проекту, правила ЕС распространятся только на секцию "Северного потока-2" на территории и в территориальных водах Германии. Ведь именно там трубопровод подключается к газотранспортной системе ЕС. Это вызвано тем, что Брюссель не может распространять европейское право за пределами территории стран Евросоюза.

Такая формулировка стала причиной различных трактовок, насколько изменения угрожают "Северному потоку-2". Ведь появилась она 8 февраля вследствие компромисса между ФРГ, поддерживающей проект газопровода, и Францией. Тогда перед ключевым голосованием Париж заявил, что поддержит изменения Газовой директивы, против которых выступал Берлин. На следующий день две страны достигли компромисса, который и утвердил Комитет постоянных представителей ЕС. Немецкий евродепутат от фракции "зеленых" Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer) уверен, что Берлин "потерпел поражение", а компромисс стал для него возможностью "сохранить лицо".

Согласно документу, отвечать за применение новых правил будет немецкий регулятор - Федеральное агентство по сетям, но под надзором Еврокомиссии. Конкретные параметры Берлин сможет прописать в межправительственном соглашении с Москвой, но и оно не вступит в силу без согласия из Брюсселя.

Для каких газопроводов возможны исключения?

Изменения распространят действие Газовой директивы на все газопроводы, действующие и будущие. Но предусмотрено два вида исключений. Первый освобождает от применения Третьего энергопакета только трубопроводы, введенные в строй на момент вступления в силу изменений. Ожидается, что они начнут действовать летом. Следовательно, на такое освобождение может претендовать "Северный поток-1", запущенный в 2011-2012 годах, но не "Северный поток-2", который навряд ли достроят и подготовят к запуску до лета этого года.

Депутат Европарламента от фракции "зеленых" Райнхард Бютикофер

Второй вид исключения касается новой инфраструктуры. Его применение возможно лишь при выполнении ряда условий, прописанных еще действующей директивой. Переговорщикам от Европарламента удалось усилить эти требования. А именно, что исключение не должно вредить ни конкуренции на рынке, на котором будет действовать новый трубопровод, ни безопасности поставок внутри ЕС. Бютикофер уверен, что "Северный поток-2" не соответствует условиям для предоставления исключений.

Запрос на освобождение должна будет подать компания Nord Stream 2, строящая "Северный поток-2". Этот запрос рассматривает немецкий регулятор. Он и принимает решение, делать ли исключение для газопровода. Впрочем, об этом немцы должны уведомить Еврокомиссию, имеющую полномочия изменить или отменить решение об исключении. И это решение будет юридически обязательным для Германии.

Независимый оператор трубы

Позиция Еврокомиссии состоит в том, что трубопроводы из третьих стран должны действовать по тем же правилам, что и газопроводы внутри ЕС. Эти правила должны обеспечить конкуренцию и защитить права потребителей. Первое предусматривает, что транспортировкой газа не может заниматься компания, которая "голубое топливо" добывает и продает (так называемый "анбандлинг" или "разъединение активов"). На данный момент Nord Stream 2 планирует эксплуатировать "Северный поток-2" после его запуска. Поскольку эта компания принадлежит "Газпрому", то требование по "анбандлингу" она не выполняет.

Потому для запуска газопровода будет необходимо создать независимого оператора. Замглавы Секретариата Европейского энергетического сообщества Дирк Бушле (Dirk Buschle) подчеркивает, что в "анбандлинге" главное - вопрос контроля. Если "Газпром" контролирует оператора, то условие не выполняется, поясняет он.

Третий энергопакет предусматривает целый ряд защитных механизмов для гарантирования независимости оператора. Например, он должен владеть активами, необходимыми для транспортировки, самостоятельно набирать персонал, самостоятельно принимать решения по транспортным активам.

Соответствует ли оператор требованиям, определяет национальный регулятор. Это называется сертификацией. О ее результатах также необходимо сообщать Еврокомиссии, и она осуществляет контроль.

Доступ для третьих компаний

Еще одним требованием является предоставление доступа к трубе для третьих компаний. Это сложно обеспечить в случае "Северного потока-2", ведь он начинается в России, где монопольное положение занимает "Газпром". То есть, если, например, какая-либо компания из ЕС захочет купить газ в Центральной Азии, то она формально может забронировать мощности "Северного потока-2" для его прокачки. Но транспортировать ли газ по территории РФ, будет решать "Газпром". Потому на практике это требование будут обеспечивать тем, что "Газпром" не сможет использовать все мощности "Северного потока-2", объясняет DW чиновник ЕС на условиях анонимности. Часть его мощностей придется держать свободной для других компаний.

Другие правила для газопровода - прозрачность, в том числе и касательно безопасности поставок, а также тарифы на транспортировку, не нарушающие конкуренцию. Эти тарифы будет устанавливать не собственник трубы, а национальный регулятор.

При этом важно, что Газовая директива будет действовать лишь на немецкую секцию "Северного потока-2". Если Берлин и Москва договорятся об общей методологии тарифов, она и будет применяться. Если же нет, то немецкий регулятор применит свои тарифы только к немецкой части трубы.

Принятие быстрыми темпами

Распространить действие Газовой директивы на газопроводы из третьих стран Еврокомиссия предложила еще в 2017 году. На весь 2018 год изменения застопорились в Совете Евросоюза. Прекратила их блокирование Румыния, председательствующая в нем с января нынешнего года. После этого все участники законодательного процесса начали в ускоренном режиме продвигать принятие соответствующих поправок в законодательство ЕС.

Никто из собеседников DW не берется прогнозировать, что случится с "Северным потоком-2" после одобрения изменений. Ведь это дело собственника, то есть российской стороны: применять ли все правила целиком, вести переговоры с Германией и Еврокомиссией или же отказаться от нового газопровода.

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