Евродепутаты о "формуле Штайнмайера": ловушка Путина или шанс мира

Согласование "формулы Штайнмайера" стало основной темой дебатов по ситуации в Украине, прошедших поздним вечером в среду, 9 октября, на пленарном заседании Европарламента в Брюсселе.

Опасения по поводу "формулы Штайнмайера"

Исполнительную ветвь на дебатах представила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини. Она долго рассказывала, как Украина стала намного сильнее и ближе к ЕС за пять лет ее работы в этой должности. А вот говоря о "формуле Штайнмайера", была намного сдержаннее и лишь повторила заявление, сделанное ранее ее пресс-секретарем: в ЕС надеются, что этот шаг приведет к "определенному прогрессу в направлении полной имплементации минских соглашений".

После этого в адрес "формулы" звучала преимущественно критика. Напомним, "формула" предусматривает, что особый статус самоуправления районы, ныне подконтрольные пророссийским сепаратистам, получат только после местных выборов и лишь в том случае, если они соответствовали украинскому законодательству и международным стандартам.

Евродепутат из Латвии Сандра Калниете выразила опасение, что единственной, кто выиграет от "формулы Штайнмайера", может быть Россия - если по итогам выборов определенную легитимацию получат сепаратисты в Донбассе. "Это то, что России нужно, чтобы вернуться в международное сообщество", - пояснила свои сомнения Калниете, представившая позицию крупнейшей фракции Европейской народной партии (ЕНП).

Витольд Ващиковский

От имени фракции "Европейских консерваторов и реформистов" выступил поляк Витольд Ващиковский. Он уверен, что "формула Штайнмайера" "следует российской идее федерализации Украины путем предоставления автономии регионам, ослабления центрального правительства и усиления российского влияния". Ващиковский выразил понимание, что необходимо найти компромисс, но предостерег от "попадания в еще одну ловушку Путина".

К осторожности призвал и социал-демократ из Эстонии Свен Миксер. "Наши усилия достичь устойчивый мир в Украине не должны следовать ни желанию вернуться к обычному положению дел с Россией любой ценой, ни усталости от Украины в наших столицах", - подчеркнул он и пояснил, что мотивами этих усилий должны быть намерения исправить вред, причиненный "агрессором", а также восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины.

Отстаивать "формулу Штайнмайера" выпало лишь немцу из правопопулистской фракции "Идентичность и демократия" Ларсу Бергу. Он выразил радость по поводу того, что по итогам договоренностей в Минске за местными выборами в Донбассе должна наблюдать ОБСЕ, чтобы голосование прошло свободно и честно. "Еще больше я радуюсь, что эти выборы смогут пройти только тогда, когда войска будут выведены с этих территорий", - отметил Берг, подчеркнув, что твердо поддерживает территориальную целостность Украины.

Языковой конфликт

Сразу несколько евродепутатов из соседних с Украиной стран подняли вопрос языка в школах. Как известно, принятие в 2017 году Украиной закона об образовании, определяющего языком образовательного процесса украинский, стало причиной громкого конфликта между Будапештом и Киевом.

Как считает евродепутат Андреи Бочкор из правящей в Венгрии партии ФИДЕС, права меньшинств в Украине, в частности венгров, до сих пор не соблюдены. Эту тему затронул и бывший президент Румынии, а теперь евродепутат из ЕНП Траян Бэсеску, заявив, что надежды, которые меньшинства возлагали на Зеленского, пока не были оправданы. Евродепутат Ангел Джамбазки из Болгарии отметил, что ЕС при контактах с Киевом следует отстаивать права меньшинств - болгарского, венгерского, румынского. "Соблюдение прав меньшинств - это сущность Евросоюза", - заявил Джамбазки.

Федерика Могерини заверила, что защита меньшинств - всегда на повестке дня при контактах с украинскими властями и гражданским обществом. Она пообещала, что услышанное на этих дебатах найдет отражение, в частности, в дискуссиях на Совете ЕС по иностранным делам в понедельник, 14 октября. На это заседание приглашен министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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