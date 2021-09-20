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История и современность
Необычная выставка, главным экспонатом которой стал указ римского императора Константина Великого от 321 года, рассказывает об истории евреев в Германии.
Академия познакомит слушателей с современным иудаизмом и станет новым средоточием еврейской интеллектуальной жизни, заявили в Центральном совете евреев ФРГ.
Что увидят и смогут делать посетители новой детской экспозиции Еврейского музея в Берлине.
Эту еврейскую ритуальную купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.
В 1100-1120 годах их возвели те же самые мастера, которые построили здесь имперский собор.
Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт и пианист Игорь Левит удостоены "Премии за взаимопонимание и толерантность". Из-за пандемии церемония вручения награды прошла в отсутствие гостей.
Часть постоянной экспозиции Еврейского музея посвящена судьбе Анны Франк, родившейся во Франкфурте. А первая выставка расскажет о женском начале в боге.
Около 10 млн посетителей принял со времени своего открытия Еврейский музей в Берлине. 23 августа, несмотря на пандемию, он открывается снова - с совершенно новой экспозицией.
Этот молитвенник является одним из старейших еврейских манускриптов, созданных в немецкоязычных странах Европы.
Мехди Неммуш, убивший четырех человек в Еврейском музее в Брюсселе, осужден на пожизненное заключение. До этого он воевал в Сирии в рядах боевиков "Исламского государства".
В мае 2014 года Мехди Неммуш расстрелял в Еврейском музее в центре Брюсселя четырех человек. Незадолго до этого он вернулся из Сирии, где примкнул к "Исламскому государству".
Еврейский музей будет возведен в Кельне около Старой ратуши, недалеко от собора - на месте, где раньше находился средневековый еврейский квартал.
Йоахим Гаук и Джо Кезер удостоены "Премии за взаимопонимание и толерантность", учрежденной Еврейским музеем в Берлине.
В Еврейском музее Берлина проходит выставка, которая рассказывает о том, как принято закрывать лицо и тело в разных религиях.
В интервью DW искусствовед Андрей Сарабьянов рассказал об изменениях в работе Центра авангарда, об авангарде в Советском Союзе и отношении россиян к этому искусству сегодня.
Еврейский музей и "Энциклопедия русского авангарда" рассказали, каким будет их новый совместный проект "Центр авангарда".
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