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Еврейский музей

История и современность

Codex Theodosianus, Einzelblatt aus dem 16. Buch mit dem Dekret von 321, 6. Jh. (Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Reg. Lat. 886) Foto: Lothar Schnepf © Kolumba, Köln

Бесценный исторический документ из Ватикана - хайлайт выставки в Кельне 20.09.2021

Необычная выставка, главным экспонатом которой стал указ римского императора Константина Великого от 321 года, рассказывает об истории евреев в Германии.
19.07.2018, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Ein Bürger aus Bonn demonstriert auf dem Marktplatz mit einer Kippa auf dem Kopf. Mehrere hundert Menschen haben gegen Antisemitismus demonstriert. Viele von ihnen trugen eine Kippa. Mit dem «Tag der Kippa» reagierte Bonn auf einen Angriff auf einen israelischen Professor. Die alarmierten Polizisten hielten den Wissenschaftler irrtümlich für den Täter und überwältigten ihn. Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Новую Еврейскую академию построят в Германии 02.09.2021

Академия познакомит слушателей с современным иудаизмом и станет новым средоточием еврейской интеллектуальной жизни, заявили в Центральном совете евреев ФРГ.
Wicki (vorn) und Marie malen und spielen im ANOHA. Demnächst eröffnet die Kinderwelt ANOHA im Jüdischen Museum Berlin für junge Besucherinnen und Besucher im Kita- und Grundschulalter. Im Mittelpunkt des Kindermuseums steht die Erzählung der Arche Noah aus der Tora. +++ dpa-Bildfunk +++

Ноев ковчег для детей появился в Еврейском музее Берлина 27.06.2021

Что увидят и смогут делать посетители новой детской экспозиции Еврейского музея в Берлине.
Die mittelalterliche Synagoge mit Frauenschul und das hervorragend erhaltene Ritualbad (hebr. Mikwe), erbaut vor 1128, als ältestes dieser Art in Deutschland, bilden heute den Mittelpunkt des Judenhofes. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Еврейская купальня в Шпайере - самая старая миква севернее Альп 08.04.2021

Эту еврейскую ритуальную купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.
Die mittelalterliche Synagoge mit Frauenschul und das hervorragend erhaltene Ritualbad (hebr. Mikwe), erbaut vor 1128, als ältestes dieser Art in Deutschland, bilden heute den Mittelpunkt des Judenhofes. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Еврейский двор и миква в Шпайере 08.04.2021

В 1100-1120 годах их возвели те же самые мастера, которые построили здесь имперский собор.
ARCHIV - 09.11.2018, Sachsen, Leipzig: Der Pianist Igor Levit lächelt auf der 43. Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen in Leipzig. (zu dpa: «Levit spielt Beethoven im Schloss Bellevue - ohne Publikum») Foto: Hendrik Schmidt/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Еврейский музей в Берлине вручил премию Мадлен Олбрайт и Игорю Левиту 01.11.2020

Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт и пианист Игорь Левит удостоены "Премии за взаимопонимание и толерантность". Из-за пандемии церемония вручения награды прошла в отсутствие гостей.
Oktober 2020, Frankfurt, Das architektonische Ensemble aus historischem Rothschild-Palais rechts und modernem Lichtbau links. Foto: Norbert Miguletz © Jüdisches Museum Frankfurt.

Во Франкфурте-на-Майне открывается Еврейский музей 21.10.2020

Часть постоянной экспозиции Еврейского музея посвящена судьбе Анны Франк, родившейся во Франкфурте. А первая выставка расскажет о женском начале в боге.
Blick auf die Prismenvitirine mit Zeremonialobjekten im Raum „Das Jüdische Objekt“ Jüdisches Museum Berlin, Foto: Roman März

Евреи и немцы - история отношений: в Берлине снова открывается Еврейский музей 21.08.2020

Около 10 млн посетителей принял со времени своего открытия Еврейский музей в Берлине. 23 августа, несмотря на пандемию, он открывается снова - с совершенно новой экспозицией.
24.09.2019, Nordrhein-Westfalen, Köln: Ein jüdischer Machsor (Gebetbuch) liegt im Wallraf-Richartz-Museum in einer Vitrine. Nach Fertigstellung des neuen Jüdischen Museums soll das prachtvolle 331-seitige Werk in der Dauerausstellung gezeigt werden. Das Werk wurde in einer Kooperation des Landschaftsverbands Rheinland mit dem Jüdisch-Historischen Museum in Amsterdam angekauft. Foto: Oliver Berg/dpa | Verwendung weltweit

В Кельн вернулся уникальный еврейский молитвенник - Амстердамский махзор (фото) 26.09.2019

Этот молитвенник является одним из старейших еврейских манускриптов, созданных в немецкоязычных странах Европы.
10.01.2019 +++ A court artist drawing shows Mehdi Nemmouche during the trial of Nemmouche and Nacer Bendrer, who are suspected of killing four people in a shooting at Brussels' Jewish Museum in 2014, at Brussels' Palace of Justice, Belgium January 10, 2019. REUTERS/Yves Capelle

Исполнитель теракта в Еврейском музее Брюсселя приговорен к пожизненному заключению 12.03.2019

Мехди Неммуш, убивший четырех человек в Еврейском музее в Брюсселе, осужден на пожизненное заключение. До этого он воевал в Сирии в рядах боевиков "Исламского государства".
ARCHIV - 25.05.2014, Belgien, Brüssel: Ein Mann steht vor dem Eingang zum Jüdischen Museum während ein Mädchen eine Kerze aufstellt. Am 24. Mai 2014 hatte ein Mann im Jüdischen Museum in Brüssel vier Menschen erschossen. Hauptangeklagter im Prozess ist der 33 Jahre alte Franzose Mehdi Nemmouche, der wenige Tage nach der Bluttat in Südfrankreich gefasst worden war. Foto: Olivier Hoslet/EPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Мехди Неммуш признан виновным в совершении теракта в Еврейском музее Брюсселя 07.03.2019

В мае 2014 года Мехди Неммуш расстрелял в Еврейском музее в центре Брюсселя четырех человек. Незадолго до этого он вернулся из Сирии, где примкнул к "Исламскому государству".
HANDOUT - 27.06.2018, Nordrhein-Westfalen, Köln: Der digital erstellte Planungsentwurf (Wandel Lorch Architekten) des zukünftigen jüdischem Museums in Köln. Blick auf den Haupteingang des MiQua und den Rathausplatz, links die Renaissancelaube des Rathauses. Am Donnerstag wird in Köln der Grundstein für das Museum gelegt. Der Museumsneubau MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln entsteht in enger Kooperation mit dem Landschaftsverband Rheinland. Foto: Wandel Lorch Architekten/LVR/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

В Кельне начинают строительство Еврейского музея 28.06.2018

Еврейский музей будет возведен в Кельне около Старой ратуши, недалеко от собора - на месте, где раньше находился средневековый еврейский квартал.
11.11.2017 Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck (l) und Der Siemens-Vorstandsvorsitzende Joe Kaeser erhalten am 11.11.2017 den Verständigungs und Toleranzpreis im Jüdischen Museum in Berlin. Der Menschenrechts- und Toleranzpreis wird vom Jüdischen Museum seit 2002 verliehen. Foto: Silas Stein/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Еврейский музей в Берлине вручил премию экс-президенту ФРГ и главе Siemens 11.11.2017

Йоахим Гаук и Джо Кезер удостоены "Премии за взаимопонимание и толерантность", учрежденной Еврейским музеем в Берлине.
Ausstellung Cherchez la Femme im Jüdischen Museum in Berlin Video von NİLBAR GÜREŞ, SOYUNMA / UNDRESSING, 2006, Copyright: Nilbar Güres

Женщина в платке, парике, с вуалью: когда религия определяет внешний вид 19.05.2017

В Еврейском музее Берлина проходит выставка, которая рассказывает о том, как принято закрывать лицо и тело в разных религиях.

Kandinsky, Malewitsch, Mondrian – Der weiße Abgrund Unendlichkeit (Quadriennale Düsseldorf K20 Grabbeplatz 05.04. – 06.07.2014) Wassily Kandinsky, Bild mit weißem Rand, 1913, Öl auf Leinwand, 140,3 x 200,3 cm, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, © ADAGP, Paris Foto: © Kunstsammlung NRW

Куратор Центра авангарда: Люди должны учиться видеть 29.06.2015

В интервью DW искусствовед Андрей Сарабьянов рассказал об изменениях в работе Центра авангарда, об авангарде в Советском Союзе и отношении россиян к этому искусству сегодня.
Andrej Sarabjanov, russischer Kurator Co: E. Ibragimova, DW-Korrespondentin

Центр авангарда поможет россиянам стать толерантнее 25.06.2015

Еврейский музей и "Энциклопедия русского авангарда" рассказали, каким будет их новый совместный проект "Центр авангарда".
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