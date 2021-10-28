В обмен на землю. Что Бишкек предложил Ташкенту и Душанбе?

В Кыргызстане снова протесты. На этот раз - против соглашения, достигнутого с Узбекистаном о разрешении территориальных проблем. О чем именно идет речь и какими могут быть последствия?