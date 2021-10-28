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Душанбе

Tajik service members take part in a military parade near the border with Afghanistan in the town of Khorog (Khorugh), Tajikistan September 30, 2021. Press Service of President of Tajikistan/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Китай построит базу для спецназа МВД Таджикистана 28.10.2021

На строительство объекта в Таджикистане неподалеку от афганской границы Пекин выделяет 8,5 млн долларов. Душанбе готовится передать в собственность Китаю еще одну базу близ афганской границы.
Fotos zum Thema Lage an der Grenze zwischen Tadschikistan und Afghanistan Abschnitt der Grenze Tadschikistan und Afghanistan Bild: Korrespondent in Duschanbe Galim Faskhutdinow im Juli 2015

Страны ОДКБ намерены укрепить защиту границы Таджикистана и Афганистана 16.09.2021

Кризис в Афганистане после захвата власти талибами существенно повлиял на обстановку в Центральноазиатском регионе, заявили лидеры стран ОДКБ в Душанбе.
People walk near a mural of President Ashraf Ghani at Hamid Karzai International Airport, in Kabul, Afghanistan, Saturday, Aug. 14, 2021. As a Taliban offensive encircles the Afghan capital, there's increasingly only one way out for those fleeing the war, and only one way in for U.S. troops sent to protect American diplomats still on the ground: the airport. (AP Photo/Rahmat Gul)

СМИ сообщили о бегстве президента Афганистана Гани в Оман 16.08.2021

Ряд СМИ сообщают о том, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал от талибов в Оман. Душанбе опроверг информацию, что самолет с Гани входил в воздушное пространство Таджикистана.
Bamberg, Deutschland 13. Mai 2021: Auf einer Weltkugel steht eine Ampulle mit dem COVID-19-Vektor-Impfstoff von AstraZeneca .

ФРГ поставит вакцины от коронавируса в Узбекистан и Таджикистан 09.08.2021

Вакцины будут предоставлены в рамках обещанной Германией помощи развивающимся странам. Ташкенту и Душанбе будут выделены 355 200 и 100 800 доз вакцины AstraZeneca соответственно.
Fotos zum Thema Lage an der Grenze zwischen Tadschikistan und Afghanistan Abschnitt der Grenze Tadschikistan und Afghanistan Bild: Korrespondent in Duschanbe Galim Faskhutdinow im Juli 2015

Душанбе просит у ОДКБ помощи в защите границы с Афганистаном 07.07.2021

Власти Таджикистана указывают, что в одиночку трудно справиться с задачей охраны границы с Афганистаном. Поэтому Душанбе надеется на помощь ОДКБ.
30.04.2021 *** A Kyrgyzstan's emergencies ministry serviceman carries mattresses for citizens, who were evacuated from districts bordering Tajikistan following the fighting along the Kyrgyz-Tajik disputed border, on the grounds of a hotel in Kyrgyzstan's southwestern town of Batken on April 30, 2021. - Kyrgyzstan said on April 30, 2021 that 13 died and dozens of properties were burned during clashes with Central Asian rival Tajikistan, after a ceasefire agreed by the two countries hung in the balance following the heaviest fighting along their disputed border since post-Soviet independence. The clashes that erupted along the border between the two poor, mountainous countries were the heaviest in years and had raised fears they might escalate into a wider conflict. More than a third of the two countries' border is disputed, with the area surrounding the Tajik enclave of Vorukh, where Thursday's conflict erupted, a regular flashpoint over territorial claims and access to water. (Photo by STRINGER / AFP)

Возобновление военного конфликта Бишкека и Душанбе - опасность велика? 02.06.2021

Зачем Кыргызстан закрыл границу с Таджикистаном? DW о том, улеглись ли страсти после вооруженного конфликта между двумя странами и существует ли опять угроза его возобновления?
13.5.2006, Tadschikistan, Ein Arbeiter sitzt auf einem Strommast und arbeitet an Elektrokabeln an der Grenze von Tadschikistan zu Afghanistan. Aufnahme vom 13.5.2003. Tadschikistan will seinen Nachbarn Afghanistan mit Elektrizität aus dem Wasserkraftwerk in Nurek versorgen. |

Россия поможет Таджикистану укрепить границу с Афганистаном 19.05.2021

Москва пообещала Душанбе финансовое содействие в сооружении погранзаставы на одном из участков таджикско-афганской границы на фоне вывода войск США из Афганистана.
ARCHIV - 03.10.2013, Afghanistan, Kundus: Bundeswehrsoldaten tragen Waffen zum Depot. Nach der Übergabe des Feldlagers an die Afghanische Armee (ANA) und die Afghanische Bereitschaftspolizei Ancop ziehen die letzten verbliebenen deutschen Soldaten aus dem Camp ab. (zu dpa «Szenario: Bundeswehrabzug aus Afghanistan binnen vier Monaten») Foto: picture alliance / dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Для чего Россия создает систему ПВО в Таджикистане 30.04.2021

Глава минобороны РФ объявил в Душанбе о создании совместной системы ПВО на границе с Афганистаном. Но от кого она будет защищать?
ARCHIV +++ 03.07.2007 Copyright: imago/blickwinkel Praesidentenpalast, White House, in Bishkek (Frunse), Kirgisien presidents palace, White House, in Bishkek (Frunse), Kyrgyzstan BLWS087071 kbdig 2007 quer Gebaeude Bauwerk Bauwerke Repraesentationsgebaeude Palast Palaeste Staatsgebaeude Regierungsgebaeude Architektur Baukunst Baustil monumental kolossal gewaltig gigantisch imposant riesig Querformat Asien asiatisch Zentralasien zentralasiatisch GUS Kirgisistan kirgisisch Bischkek Verwaltungsgebaeude Amtsgebaeude Verwaltung Hauptverwaltung Hauptverwaltungen Regierungsviertel building buildings palace palaces building buildings official building official buildings government building government buildings architecture monolithic horizontal format Asia Asean Asiatic Central Asia Central Asean Central Asiatic Commonwealth of Independent States Kyrgyzstan Kirghizian Bishkek administrative building administrative buildings adminsistration department head office head offices administrative centre administrative centres government district government quarter Bildnummer 53475233 Date 03 07 2007 Copyright Imago Angle Presidential palace White House in Bishkek Frunze Kyrgyzstan Presidents Palace White House in Bishkek Frunze Kyrgyzstan Kbdig 2007 horizontal Building Building Structures repraesentationsgebaeude Palace Palaces Staatsgebaeude Regierungsgebaeude Architecture Architecture Style Monumental Kolossal enormous gigantic impressive huge Landscape Asia Asian Central Asia Central Asian CIS Kyrgyzstan Kyrgyz Bishkek Verwaltungsgebaeude amtsgebaeude Administration Head office Main administrations Government area Building Buildings Palace palaces Building Buildings Official Building Official Buildings Government Building Government Buildings Architecture monolithic horizontally Format Asia Asean Asiatic Central Asia Central Asean Central Asiatic Commonwealth of Independent States Kyrgyzstan Kirghizian Bishkek Administrative Building Administrative Buildings adminsistration Department Head Office Head Offices Administrative Centre Administrative CENTRES Government District Government Quarter

В обмен на землю. Что Бишкек предложил Ташкенту и Душанбе? 23.04.2021

В Кыргызстане снова протесты. На этот раз - против соглашения, достигнутого с Узбекистаном о разрешении территориальных проблем. О чем именно идет речь и какими могут быть последствия?
5518088 02.06.2018 Singer Manizha performs during the international Usadba Jazz festival in Arkhangelskoye Museum-Estate. Maksim Blinov / Sputnik Foto: Maksim Blinov/Sputnik/dpa

Россию на "Евровидении" представит певица Manizha 08.03.2021

Российская певица, уроженка Душанбе Манижа Сангин выступит на 65-м конкурсе "Евровидения" в Роттердаме. Россию впервые за 12 лет представит исполнительница с песней на русском языке.

Aerial view of the capital of Tajikistan Dushanbe taken 28 January 2002 from a C-130 Hercule, during a mission accomplished by the French Air Force. AFP PHOTO ERIC FEFERBERG (Photo credit should read ERIC FEFERBERG/AFP via Getty Images)

МИД Таджикистана направил России ноту из-за заявления Лаврова 29.05.2020

На пресс-конференции после заседания стран ОДКБ Сергей Лавров призвал Душанбе и Бишкек к диалогу. МИД Таджикистана выступил против "третьих сторон" в переговорах с Киргизией.
Grenze zwischen Tadjikistan und Kyrgyzstan, ein Soldat aus der tadjikischen Grenzschutztruppe Foto: DW Korrespondent Galym Fashutdinov

Бишкек и Душанбе обменялись нотами протеста из-за стрельбы на границе 09.05.2020

Киргизия обвиняет таджикских военных в провокационных действиях на границе. Душанбе утверждает, что граждане Киргизии пытались захватить принадлежащую Таджикистану землю.
12.03.2020, Tadschikistan, Duschanbe: Die Musiker der Berliner Rockgruppe Treptow, Philipp Taubert (r) und Lukas Lindner (l), hier mit dem Musiker Alexander Langner. Sie sitzen seit zwei Wochen in Tadschikistan in Zentralasien fest - ohne gültiges Visum in der autoritär regierten Ex-Sowjetrepublik.

Немецкая рок-группа Treptow застряла из-за коронавируса в Душанбе 29.03.2020

Двое берлинских музыкантов временно живут у сотрудника посольства Германии в столице Таджикистана и пока не знают, когда смогут вернуться домой.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mitarbeiter übergibt am 07.12.2006 ein Fläschen Methadon an einen drogensüchtigen Patienten in der Substitutionsambulanz «Substanz» in Nürnberg (Mittelfranken). Nach dem Tod der elfjährigen Chantal an einer Methadon-Vergiftung fordert die Hamburger CDU einen unabhängigen Sonderermittler. Am 16. Januar 2012 starb Chantal im Stadtteil Wilhelmsburg an einer Vergiftung mit der Heroin-Ersatzdroge Methadon. Das Kind lebte bei Pflegeeltern, beide drogenabhängig und in einem Methadon-Programm. Foto: Daniel Karmann dpa/lno (zu lno 0595 vom 30.01.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Таможня РФ сообщила о задержании крупной партии метадона с самолета из Кельна 17.12.2019

Самолетом из Германии в Россию прибыла крупная партия метадона. В Душанбе заявили, что груз предназначался для Таджикистана. В таможне ФРГ не смогли прокомментировать этот случай.
Bilder für DW Russisch von der heutigen Protestaktion an der Botschaft Tadschikistans in Berlin. Copyright: Vladimir Esipov/DW Stichworte: Tadschikistan, Menschenrechte, Berlin

Родные в заложниках: что рассказывают таджики, бежавшие от Рахмона 06.07.2019

Душанбе преследует родственников эмигрантов, неугодных властям, чтобы вынудить их замолчать или вернуться на родину. DW собрала свидетельства пострадавших.
Das Gebäude des tadjikischen Parlaments, Duschanbe. Alle Rechte gehören DW Korrespondent Galym Fashutdinov und wurden freigegeben.

Есть ли у Китая конкуренты за влияние в Таджикистане? 21.06.2019

Правительство и парламент Таджикистана будут работать во дворцах, которые построят на китайские деньги. Сколь сильно влияние Пекина на Душанбе, и есть ли у КНР конкуренты за это влияние?

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