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На строительство объекта в Таджикистане неподалеку от афганской границы Пекин выделяет 8,5 млн долларов. Душанбе готовится передать в собственность Китаю еще одну базу близ афганской границы.
Кризис в Афганистане после захвата власти талибами существенно повлиял на обстановку в Центральноазиатском регионе, заявили лидеры стран ОДКБ в Душанбе.
Ряд СМИ сообщают о том, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал от талибов в Оман. Душанбе опроверг информацию, что самолет с Гани входил в воздушное пространство Таджикистана.
Вакцины будут предоставлены в рамках обещанной Германией помощи развивающимся странам. Ташкенту и Душанбе будут выделены 355 200 и 100 800 доз вакцины AstraZeneca соответственно.
Власти Таджикистана указывают, что в одиночку трудно справиться с задачей охраны границы с Афганистаном. Поэтому Душанбе надеется на помощь ОДКБ.
Зачем Кыргызстан закрыл границу с Таджикистаном? DW о том, улеглись ли страсти после вооруженного конфликта между двумя странами и существует ли опять угроза его возобновления?
Москва пообещала Душанбе финансовое содействие в сооружении погранзаставы на одном из участков таджикско-афганской границы на фоне вывода войск США из Афганистана.
Глава минобороны РФ объявил в Душанбе о создании совместной системы ПВО на границе с Афганистаном. Но от кого она будет защищать?
В Кыргызстане снова протесты. На этот раз - против соглашения, достигнутого с Узбекистаном о разрешении территориальных проблем. О чем именно идет речь и какими могут быть последствия?
Российская певица, уроженка Душанбе Манижа Сангин выступит на 65-м конкурсе "Евровидения" в Роттердаме. Россию впервые за 12 лет представит исполнительница с песней на русском языке.
На пресс-конференции после заседания стран ОДКБ Сергей Лавров призвал Душанбе и Бишкек к диалогу. МИД Таджикистана выступил против "третьих сторон" в переговорах с Киргизией.
Киргизия обвиняет таджикских военных в провокационных действиях на границе. Душанбе утверждает, что граждане Киргизии пытались захватить принадлежащую Таджикистану землю.
Двое берлинских музыкантов временно живут у сотрудника посольства Германии в столице Таджикистана и пока не знают, когда смогут вернуться домой.
Самолетом из Германии в Россию прибыла крупная партия метадона. В Душанбе заявили, что груз предназначался для Таджикистана. В таможне ФРГ не смогли прокомментировать этот случай.
Душанбе преследует родственников эмигрантов, неугодных властям, чтобы вынудить их замолчать или вернуться на родину. DW собрала свидетельства пострадавших.
Правительство и парламент Таджикистана будут работать во дворцах, которые построят на китайские деньги. Сколь сильно влияние Пекина на Душанбе, и есть ли у КНР конкуренты за это влияние?
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