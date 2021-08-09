ФРГ поставит вакцины от коронавируса в Узбекистан и Таджикистан

Узбекистан и Таджикистан получат вакцины от коронавируса в рамках обещанных Германией поставок развивающимся странам. Об этом в понедельник, 9 августа, в Берлине, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

По ее словам, Ташкенту и Душанбе будут выделены 355 200 и 100 800 доз соответственно.

Другими странами-получателями станут Судан (357 600), Эфиопия (271 200) и Афганистан (213 600).

Решение о том, что ФРГ до конца года предоставит 30 млн доз, в первую очередь развивающимся государствам, было принято на Глобальном саммите по здравоохранению 21 мая в Риме.

Поставки будут осуществляться в рамках механизма COVAX

Поставки будут осуществляться, главным образом, в рамках глобального механизма COVAX, который призван предоставить странам мира равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации. Эта инициатива совместно координируется Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Речь идет о вакцине AstraZeneca

Речь идет о препаратах британско-шведского производителя AstraZeneca, полученных Берлином в рамках контрактов с Лондоном.

По словам Деммер, получателями станут государства, где, по оценкам ВОЗ и GAVI, особенно высока необходимость в вакцинации и где соответствующие препараты сразу смогут быть использованы в рамках прививочной кампании.

По данным портала Worldometer, с начала пандемии число официально выявленных инфицированных в Узбекистане составило 137 491, еще 934 скончались с диагнозом COVID-19, в Таджикистане соответствующие показатели, по данным властей, составляют 15 651 и 122. Население этих двух стран превышает 34 и 9 млн человек. По данным ряда экспертов, реальные показатели инфицирования в этих двух государствах могут существенно отличаться от официальных.

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