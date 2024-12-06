Бишкек и Душанбе решили вопрос границы. Что будет дальше?

Кыргызстан и Таджикистан завершили описание спорных участков государственной границы. Почему этот момент называют историческим и что это изменит в отношениях соседних стран, которые пережили ряд приграничных конфликтов.

Переговоры по границе между Кыргызстаном и Таджикистаном велись более 30 лет. А приграничные конфликты, перераставшие порой в вооруженные столкновения, унесли немало жизней. 4 декабря 2024 года Бишкек и Душанбе полностью завершили описание участков государственной границы. По информации пресс-службы правительства КР, в ходе встречи в Баткене руководители правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы - председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев и председатель ГКНБ РТ Саймумин Ятимов - достигли договоренности.

Глава ГКНБ Таджикистана отметил, что вопрос делимитации госграницы между двумя государствами "практически решен". В свою очередь, его коллега из Кыргызстана заявил, что теперь предстоит "юридическое оформление, ратификация через парламенты и подписание президентами". Он полагает, что через несколько месяцев процесс согласования границы будет окончательно завершен. И это, по словам Ташиева, "исторический момент".

"Исторический шаг в оформлении суверенного Кыргызстана"

Доктор исторических наук, бывший спикер парламента КР Зайнидин Курманов отмечает, что таким образом "завершается процесс государственного оформления Кыргызской Республики", ведь Таджикистан - последняя соседняя республика, с которой Кыргызстан не имеет государственной границы.

Зайнидин Курманов Фото: privat

"Мы получаем в случае ратификации и передачи ратификационной грамоты в Организацию Объединенных Наций депозитарий. Мы становимся полноценным государством… До сегодняшнего дня у нас не совсем есть внешние границы, поэтому и государство тоже как хромая утка. Население есть, власть есть, а нет территории, потому что не хватает договора по границе с Таджикистаном. Со всеми остальными соседями - Китаем, Казахстаном, Узбекистаном - мы имеем государственную границу, поэтому можно считать, что это исторический шаг в оформлении суверенной Кыргызской Республики", - поясняет собеседник DW.

Из-за чего возникают пограничные споры

По официальной информации, протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 972 километра. После распада Советского Союза на кыргызско-таджикской границе образовались десятки спорных участков, на которых не раз возникали конфликты из-за воды, земли, дорог. Самым масштабным и кровопролитным называют приграничный конфликт в сентябре 2022 года, сопровождавшийся военными столкновениями и продлившийся несколько дней. По данным МЧС Кыргызстана, в результате данного конфликта с кыргызской стороны погибло около 60 человек и более 140 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Министерство иностранных дел Таджикистана сообщило о 41 погибшем.

Разрушенный в ходе вооруженного конфликта пограничный пост в Кыргызстане (сентябрь 2022 года) Фото: Vladislav Nogai/TASS/dpa/picture alliance

Зайнидин Курманов объясняет, что пограничные споры за воду и землю или так называемые "кетменные войны" между таджикскими и кыргызскими дехканами начались после того, как в 1920-е годы провели национально-территориальное размежевание. "До этого была чересполосица: один аул кыргызский, другой - таджикский, иногда смешанные аулы…Поскольку появились границы, началось разделение - эти арыки (арык - оросительный канал. - Ред.) отходят таджикам, эти кыргызам, началась вот эта вражда... И эти войны продолжались вплоть до последних дней существования Советского Союза", - рассказывает он.

По словам Курманова, в советское время такие разногласия останавливали под угрозой репрессий. С приобретением независимости "как прежде проблемы на административных границах республик решать было уже нельзя - нужно было ставить межу, должны были быть поставлены пограничные столбы, особый режим пересечения границ, но начались серьезные проблемы, которые затянулись почти на 30 с лишним лет", - говорит Курманов. Он надеется, что теперь пограничные инциденты прекратятся, ведь и Таджикистан, и Кыргызстан заинтересованы в том, чтобы "граница между народами была границей мира и сотрудничества".

Центральноазиатская идентичность

Независимый политолог, эксперт по вопросам безопасности в Центральной Азии Марс Сариев также считает, что договоренность по согласованию кыргызско-таджикской госграницы - это исторический момент. Он предполагает, что между двумя республиками возобновится экономическое сотрудничество, а в политическом плане будет укрепляться единство всех стран Центральной Азии. По его мнению, и таджикская, и кыргызская сторона понимают, что нестабильность, которая сейчас происходит на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, возможна и в центральноазиатском регионе, поэтому "никаких конфликтов не будет и все вопросы будут сняты". Эксперт отмечает, что для решения спорных вопросов, касающихся распределения водных ресурсов и нехватки земли, потребуется время.

Марс Сариев Фото: Privat

По его мнению, "сейчас таджикские власти пришли к пониманию того, что стабильность в Центральной Азии и хорошие отношения с Кыргызстаном ближе интересам Таджикистана, чем политика "разделяй и властвуй", которая раньше была со стороны России". Политолог выражает точку зрения, что решающую роль в переговорах по согласованию границы между КР и РТ сыграли консультации Казахстана и Узбекистана, а также повлиял визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Таджикистан, в ходе которого шла речь о важности решения приграничных вопросов между КР и РТ и скорейшем подписании соглашения.

Сариев подчеркивает, что в настоящее время складывается "некая идентичность стран Центральной Азии, и это, конечно, не нравится другим глобальным игрокам". Но он уверен, что дестабилизировать ситуацию в регионе не удастся.