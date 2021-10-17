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Спускаемый аппарат совершил посадку в 146 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Прямую трансляцию возвращения космонавтов на землю вел "Роскосмос".
Российская съемочная группа планирует впервые снимать в космосе художественный фильм. В числе продюсеров - Дмитрий Рогозин и Константин Эрнст.
Работу российского сегмента МКС планируется завершить в 2028 году из-за стареющего оборудования. Новая станция РОСС сможет работать в составе МКС либо как независимая станция.
После встречи с главой NASA Нельсоном Рогозин заявил о начале переговоров, касающихся проекта новой орбитальной станции, к строительству которой приступил "Роскосмос".
Журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, останется под стражей до 7 июля. Тогда пройдет ровно год с момента его задержания.
Ракетно-космической корпорации "Энергия" поручено подготовить к 2025 году к запуску первый модуль новой российской орбитальной станции, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
В "Роскосмосе" заявили, что сроки эксплуатации МКС зависят как от технических, так и от политических вопросов.
ОАЭ стали первой арабской страной, пославшей миссию на Марс. Аппарат был поднят в космос японской ракетой-носителем. До осени 2020 года к Марсу должны стартовать миссии США и КНР.
Илон Маск отправил в космос первый частный пилотируемый корабль. Он уже вписал свое имя в историю. О том, что Маску сказал бы первый космонавт, задумался карикатурист Сергей Елкин.
Кроме строительства новой космической станции, в "Роскосмосе" собираются приступить к разработке пилотируемого многоразового корабля и начать программу по освоению Луны.
Навальный рассказал о двух участках, которые, предположительно, были куплены главой "Роскосмоса" Рогозиным. Стоимость участков и домов во много раз превышает доход Рогозина, указано в расследовании ФБК.
Договор на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", заключенный с Центром Хруничева в июле, расторгнут в конце октября, сообщает РИА "Новости".
Новые требования к выезжающим за границу работникам ракетно-космической отрасли, вероятно, стал реакцией на внезапное бегство в Европу главы космического НИИ Яскина.
На предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха" были похищены более 1,6 миллиарда рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки.
Алексей Рогозин покинет свой пост в Объединенной авиастроительной корпорации в результате сокращения числа руководителей разного уровня.
В "Роскосмосе" подтвердили, что руководитель корпорации Дмитрий Рогозин обратился в правоохранительные органы с заявлением о защите достоинства. Возбуждено уголовное дело о клевете в СМИ.
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