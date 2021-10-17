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Дмитрий Рогозин

6670052 11.10.2021 In this handout video grab released by the Russian Space Agency Roscosmos, from left, cosmonaut Anton Shkaplerov, actress Yulia Peresild and film director Klim Shipenko are pictured during the 66th Expedition to the International Space Station (ISS). Editorial use only, no archive, no commercial use. The press service of Roskosmos / RSC Energia»

Корабль "Союз МС-18" доставил съемочную группу с МКС на Землю 17.10.2021

Спускаемый аппарат совершил посадку в 146 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Прямую трансляцию возвращения космонавтов на землю вел "Роскосмос".
In this handout photo released by Roscosmos, Actress Yulia Peresild, left, director Klim Shipenko' right, and cosmonaut Anton Shkaplerov, members of the prime crew of Soyuz MS-19 spaceship pose at the Russian launch facility in the Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan, Sunday, Sept. 19, 2021. In a historic first, Russia is set to launch an actress and a film director to space to make a feature film in orbit. Actress Yulia Peresild and director Klim Shipenko are set to blast off Tuesday for the International Space Station in a Russian Soyuz spacecraft together with Anton Shkaplerov, a veteran of three space missions. (Roscosmos Space Agency via AP)

Корабль "Союз МС-19" с группой для съемок фильма в космосе выведен на орбиту 05.10.2021

Российская съемочная группа планирует впервые снимать в космосе художественный фильм. В числе продюсеров - Дмитрий Рогозин и Константин Эрнст.
In this photo provided by Roscosmos Space Agency Press Service, the Nauka module is seen prior to docking with the International Space Station on Thursday, July 29, 2021. Russia's long-delayed lab module successfully docked with the International Space Station on Thursday, eight days after it was launched from the Russian space launch facility in Baikonur, Kazakhstan. The 20-metric-ton (22-ton) Nauka module, also called the Multipurpose Laboratory Module, docked with the orbiting outpost after a long journey and a series of manoeuvres. (Roscosmos Space Agency Press Service photo via AP)

Работу российского сегмента МКС планируется завершить в 2028 году 31.07.2021

Работу российского сегмента МКС планируется завершить в 2028 году из-за стареющего оборудования. Новая станция РОСС сможет работать в составе МКС либо как независимая станция.
Dmitry Rogozin, the head of the Russian space agency Roscosmos, speaks with the media upon arrival with NASA astronaut Nick Hague and Russian cosmonaut Alexey Ovchinin (both not pictured) in Baikonur, Kazakhstan, on October 11, 2018. - Hague and Ovchinin arrived from Dzhezkazgan (Zhezkazgan) after Russian Search and Rescue teams brought them from the Soyuz landing site. A two-man crew bound for the International Space Station was forced to make an emergency landing when a Soyuz rocket failed shortly after blast-off on Thursday, in a major setback for Russia's beleaguered space industry. Hague and Ovchinin were rescued without injuries in Kazakhstan. (Photo by YURI KOCHETKOV / POOL / AFP) (Photo credit should read YURI KOCHETKOV/AFP via Getty Images)

"Роскосмос" допускает участие NASA в проекте новой орбитальной станции 05.06.2021

После встречи с главой NASA Нельсоном Рогозин заявил о начале переговоров, касающихся проекта новой орбитальной станции, к строительству которой приступил "Роскосмос".
MOSCOW, RUSSIA - JULY 16: Roscosmos Advisor Ivan Safronov, who was ordered to be detained on the charge of treason, attends the court hearing at The Moscow City Court after his appeal petition in Moscow, Russia on July 16, 2020. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Суд отказался освобождать Ивана Сафронова из-под стражи 25.05.2021

Журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, останется под стражей до 7 июля. Тогда пройдет ровно год с момента его задержания.
3119169 06/02/2017 Roskosmos stand at the exhibition at the St. Petersburg International Economic Forum 2017. Alexei Danichev/Sputnik Foto: Alexei Danichev/Sputnik/dpa |

Россия начала строительство орбитальной станции 20.04.2021

Ракетно-космической корпорации "Энергия" поручено подготовить к 2025 году к запуску первый модуль новой российской орбитальной станции, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
16.11.2020, ---: In diesem von der Nasa zur Verfügung gestellem Bild ist der SpaceX-Transporter nach dem Andocken an die Internationale Raumstation zu sehen. Vier Astronauten sind mit dem Raumtransporter «Crew Dragon» des privaten Unternehmens SpaceX an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. (zu dpa: Nach Flug mit SpaceX-Raumschiff: Vier Astronauten an ISS angekommen) Foto: -/NASA-TV/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В России обсуждают создание новой орбитальной станции 26.11.2020

В "Роскосмосе" заявили, что сроки эксплуатации МКС зависят как от технических, так и от политических вопросов.

People watch a big screen displaying the launch of the Hope Probe from Tanegashima Island in Japan, at the Mohammed bin Rashid Space Centre in Dubai, United Arab Emirates July 20, 2020. REUTERS/Ahmed Jadallah

Объединенные Арабские Эмираты отправили космический зонд на Марс 19.07.2020

ОАЭ стали первой арабской страной, пославшей миссию на Марс. Аппарат был поднят в космос японской ракетой-носителем. До осени 2020 года к Марсу должны стартовать миссии США и КНР.
Antwort vom llon Mask dem Rogozin nach dem Erfolg mit Space X

Что сказал бы Юрий Гагарин Илону Маску? 01.06.2020

Илон Маск отправил в космос первый частный пилотируемый корабль. Он уже вписал свое имя в историю. О том, что Маску сказал бы первый космонавт, задумался карикатурист Сергей Елкин.
07.04.2020, Brandenburg, Sieversdorf: Der Mond geht als sogenannter Supermond auf, während eine Person ihre Arme in die Höhe streckt. Der Mond erreicht in der Nacht vom 07. auf den 08. April als Vollmond sein Perigäum, das heißt, den erdnächsten Punkt seiner Umlaufbahn, und wirkt deshalb für den menschlichen Betrachter besonders groß. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Россия собирается построить новую космическую станцию 25.05.2020

Кроме строительства новой космической станции, в "Роскосмосе" собираются приступить к разработке пилотируемого многоразового корабля и начать программу по освоению Луны.
2426361 05/09/2014 Deputy Prime Minister Dmitry Rogozin, right, and Minister of Culture Vladimir Medinsky during celebrations marking Victory Day. Sergey Mamontov/RIA Novosti

ФБК сообщил о недвижимости Рогозина на 350 миллионов рублей 21.11.2019

Навальный рассказал о двух участках, которые, предположительно, были куплены главой "Роскосмоса" Рогозиным. Стоимость участков и домов во много раз превышает доход Рогозина, указано в расследовании ФБК.
3118355 06/01/2017 Stand of the Federal Space Agency (Roskosmos) at the 2017 St. Petersburg International Economic Forum. Valeriy Melnikov/Sputnik Foto: Valeriy Melnikov/Sputnik/dpa |

Роскосмос расторг контракт на производство ракеты "Ангара-1.2" 02.11.2019

Договор на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", заключенный с Центром Хруничева в июле, расторгнут в конце октября, сообщает РИА "Новости".
3119169 06/02/2017 Roskosmos stand at the exhibition at the St. Petersburg International Economic Forum 2017. Alexei Danichev/Sputnik Foto: Alexei Danichev/Sputnik/dpa |

"Роскосмос" ужесточил правила выезда сотрудников за рубеж 06.06.2019

Новые требования к выезжающим за границу работникам ракетно-космической отрасли, вероятно, стал реакцией на внезапное бегство в Европу главы космического НИИ Яскина.
MOSCOW, RUSSIA. APRIL 27, 2016. Russian Prosecutor General Yuri Chaika attends a meeting of the Russian Federation Council. +++ (C) picture-alliance/dpa/Tass/S. Fadeichev

Прокуратура РФ выявила миллиардные хищения в оборонном секторе 09.04.2019

На предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха" были похищены более 1,6 миллиарда рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки.
MOSCOW REGION, RUSSIA - JULY 5, 2016: A Russian Emergency Situations plane carrying the bodies of the Ilyushin Il-76 aircraft crew members arrives at Ramenskoye airfield. The Ilyushin Il-776 aircraft crashed on July 1, 2016, while it was extinguishing wild fires in the Irkutsk Region, killing all ten crew members on board. Alexei Shtokal/TASS |

Сын Дмитрия Рогозина покинет пост вице-президента ОАК 04.04.2019

Алексей Рогозин покинет свой пост в Объединенной авиастроительной корпорации в результате сокращения числа руководителей разного уровня.
02.12.2018, Kasachstan: KAZAKHSTAN - DECEMBER 2, 2018: The general director of Roscosmos, Dmitry Rogozin, at a meeting of a state commission to approve the prime and back-up crews of ISS Expedition 57; the launch of the Soyuz MS-11 spacecraft crew of Roscosmos cosmonaut Oleg Kononenko, NASA astronaut Anne McClain, and Canadian Space Agency (CSA) astronaut David Saint-Jacques to the International Space Station (ISS) is scheduled for December 3, 2018, 14:31 Moscow time. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

Полиция возбудила дело после жалобы главы "Роскосмоса" на статьи с критикой 20.03.2019

В "Роскосмосе" подтвердили, что руководитель корпорации Дмитрий Рогозин обратился в правоохранительные органы с заявлением о защите достоинства. Возбуждено уголовное дело о клевете в СМИ.
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