Суд отказался освобождать Ивана Сафронова из-под стражи

Московский городской суд отказался отпустить из-под стражи журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Как сообщила пресс-служба суда во вторник, 25 мая, суд отклонил апелляционную жалобу защиты Сафронова на продление срока его ареста. Адвокаты настаивали на отсутствии оснований для содержания его в СИЗО.

30 апреля Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срок ареста Сафронову на 2 месяца, до 7 июля. Теперь журналист останется под стражей до этого срока.

Дело Ивана Сафронова

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года и арестован по подозрению в государственной измене. В его квартире прошли обыски. По версии ФСБ России, Сафронов собирал и передавал представителю спецслужбы Чехии сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие государственную тайну. Конечным получателем данных были США, считает следствие.

Сам молодой человек отрицает, что совершил преступление. По мнению Сафронова, уголовное дело против него связано с журналистской деятельностью. Сафронов стал советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в мае 2020 года. До этого он работал в изданиях "Коммерсант" и "Ведомости", специализируясь на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли России.

В декабре президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции утверждал, что Сафронова преследуют "не за его журналистскую деятельность", ему вменены в вину "шпионаж, измена". "Самый большой грех, который у нас есть, - это предательство. Сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе - это предательство", - заявил он.

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