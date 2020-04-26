 Джонсон возобновит выполнение обязанностей британского премьера | Новости из Германии о Европе | DW | 26.04.2020

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Европа

Джонсон возобновит выполнение обязанностей британского премьера

На 27 апреля у британского премьера, перенесшего COVID-19, намечено заседание с участием министров, отвечающих за борьбу с коронавирусом. Карантинные меры в стране могут быть смягчены уже на этой неделе.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою резиденцию на Даунинг-стрит, 10, после выздоровления от COVID-19. Как передал телеканал Sky News, c понедельника, 27 апреля, глава правительства вновь приступает к выполнению своих обязанностей.

Джонсон неделю провел в больнице, после чего две недели восстанавливался от перенесенного заболевания в загородной резиденции Чекерс в графстве Бакингемшир.

На 27 апреля у премьера намечено заседание министров кабинета, отвечающих за борьбу с распространением коронавируса. Кроме того, ожидается телевизионная пресс-конференция с Даунинг-стрит.

Смягчение локдауна возможно уже на этой неделе

Как передала газета The Daily Telegraph, премьер уже на этой неделе - то есть до запланированной даты, 7 мая - может смягчить ряд параметров действующего в стране локдауна.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер ранее заявил, что ожидает от главы правительства "открытой дискуссии" с общественностью по вопросу о стратегии выхода из режима жестких ограничений. По данным международной группы волонтеров Worldometer, в стране инфицированы 152 840 человек, умерли 20 732.

Обошлось без аппарата ИВЛ

В конце марта 55-летний британский премьер сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Политик самоизолировался в своей резиденции, а позднее, 5 апреля, был госпитализирован. На следующий день его состояние ухудшилось настолько, что больного перевели в отделение интенсивной терапии. Там Джонсон получал кислородную поддержку, но его не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. 9 апреля премьер был переведен в обычную палату.

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    Автор: Марина Барановская


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