"Дело травматологов": за что в Беларуси опять задерживают врачей

По данным белорусских негосударственных СМИ, за прошлую неделю по всей стране были задержаны несколько десятков травматологов - как врачей, так и заведующих отделениями. Процессуальный статус медиков пока не известен. Власти ситуацию никак не комментируют. Специалисты полагают, что причина задержаний не политическая, она может быть связана с существующей в Беларуси системой медицинского протезирования.

"Трудно назвать общее число задержанных, кого-то вызывают на разговор. Неизвестно, что будет дальше с этими врачами, выпустят их или нет. Если выпустят, то какая мера наказания. То, что сейчас происходит в Беларуси, - это продолжающийся развал и деградация медицины", - заявил DW травматолог Рустам Айзатулин, уволенный в 2020 году из РНПЦ травматологии и ортопедии за участие в акциях протестах против фальсификации президентских выборов.

Проблемы в системе медицинского протезирования в Беларуси

Белорусские власти - ни Минздрав, ни МВД - ничего не сообщают о задержаниях врачей-травматологов. По мнению Рустама Айзатулина, их причиной могут стать накопившиеся проблемы в системе протезирования в РБ. Он считает, что из-за санкций многие иностранные фирмы отказались от сотрудничества с Минском, возник дефицит импортных протезов, в тоже время на складах скопилось огромное количество просроченных белорусских. Айзатулин допускает, что в этом и попробуют обвинить медиков - якобы они склоняли пациентов к установке изделий иностранного производства, а отечественные оставались невостребованными.

Рустам Айзатулин

"Это бюрократическая система лицензирования, стандартизации, закупок, учета, которая есть в Беларуси. Делать виноватыми людей, которые выполняют операции, глупо", - отмечает собеседник DW. В Беларуси сейчас есть возможность бесплатно поставить протез отечественного производства, но очереди на такие операции огромные, ждать можно и пять лет. На платные операции очередь тоже есть, но она значительно меньше.

"Платно ставились протезы иностранного производства. Минздрав закупал их централизовано, никакой крамолы в этом нет. Деньги за такие операции шли не в карман врачу, а, к примеру, на закупку какого-то оборудования, - продолжает Айзатулин. - Если пациент хотел какой-то более дорогостоящий протез, то писалась дополнительная заявка на его закупку. Пациент расплачивался с клиникой, клиника, в свою очередь, - с фирмой-поставщиком. Поставщик, как принято в цивилизованном мире, после перечислял какие-то бонусы клинике и врачу". Айзатулин также обращает внимание на то, что Минздрав ежегодно дает клиникам обязательный план по оказанию платных медицинских услуг.

"Никто не знает, что делается на складах"

Что касается запасов просроченных белорусских протезов, то это, по словам Рустама Айзатулина, также связано с системой госзакупок и отсутствием какой-либо статистики. "Допустим, есть сто протезов, но это готовые изделия: это сто отдельных ножек, вкладышей, шеек, головок и так далее. И во время операции ты ставишь ножку одного размера, шейку - второго, головку - третьего. Все это очень сложно учитывать, когда у тебя по пять-шесть операций в день. К концу года у отдела закупок одна статистика, у бухгалтерии - другая, у врача - третья. Когда ты начинаешь делать заявку на закупку на следующий год, вообще не понятно, что делается на складе", - рассказывает Айзатулин.

Айзатулин говорит, что в любой белорусской больнице никто не знает количества препаратов на складе

Также, по его словам, часто поставки протезов приходили не вовремя, заявки могли просто пропасть на месяц, на полгода, на год: "Уже следующая закупка подходит по срокам, а предыдущей нет. Бывало так, что получали сразу две партии. Что с этими двумя партиями делать, непонятно. А их надо реализовать, потому что у Минздрава есть план, а у всех этих медицинских изделий - срок стерилизационной годности".

Рустам Айзатулин считает, что подобные проблемы есть не только в протезировании. Он уверен, что в любой белорусской больнице никто не знает ни количества препаратов на складе, ни оборудования: "Существующая система давно себя изжила, проблемы есть в каждой больнице. Минздраву всегда выгодно найти виноватых, ими уже были стоматологи, кардиологи, травматологи".

По словам врача, пациенты уже почувствовали последствия задержания травматологов: "Представьте, в отделении работает пять врачей-протезистов, на каждую операцию по эндопротезированию надо два-три человека. А что если трех врачей забрать? Если раньше в неделю можно было поставить двадцать протезов, то сейчас только пять или шесть. Очередь станет еще длиннее".

"Во всех уголках страны засели коррупционеры?"

"Включим банальную логику. Если в одной отрасли во всех уголках страны засели коррупционеры, то получается, что это банда, работающая по заранее разработанной схеме. Значит, наверное, проблема все-таки в системе? Если кто-то допустил, что во всей стране все ведущие травматологи почему-то стали преступниками… Эта версия выглядит смешно", - заявил в интервью изданию "Солидарность" белорусский врач Станислав Соловей, который сейчас живет и работает в Одессе.

Он также склоняется к тому, что врачей могут обвинить или в нанесении вреда государству (мол, не поставили купленные протезы), или в том, что ставили не белорусские, а импортные, и получили за это откат. В итоге, предупреждает врач, пострадает пациент: "Операция не состоится, потому что врач в тюрьме". А после одной-двух ночей в тюрьме у многих врачей появится мысль: "А надо ли мне здесь дальше оставаться? Процесс репрессий легко запустить. Вопрос - кто под него дальше попадет?".

За что раньше в Беларуси массово задерживали врачей?

В 2018 году в Беларуси по подозрению в коррупции в медицинской сфере КГБ задержал 95 человек, над скамье подсудимых оказался 21. Их обвинили в получении и даче взяток за содействие в регистрации и поставках лекарств и медтехники. Среди задержанных был замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий. Полмиллиона долларов, по данным обвинения, нашли тогда у руководителя РНПЦ травматологии Александра Белецкого и 620 тысяч долларов - у директора "Белмедтехники" Александра Шарака.

Обвиняемых приговорили к срокам от 2,5 до 7 лет колонии, несколько фигурантов дела получили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительные учреждения открытого типа и штрафы. Тогдашнего министра здравоохранения Валерия Малашко сняли с должности, но вскоре он стал зампредседателя Могилевского облисполкома.

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