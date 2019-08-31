Грузовой электромобиль Streetscooter: убыточная история успеха

Немецкий почтовый концерн Deutsche Post DHL Group сообщил, что его автостроительная дочка Streetscooter продолжает терпеть убытки: в нынешнем году они приблизятся к отметке в 100 миллионов евро. Но одновременно глава этого логистического гиганта Франк Аппель (Frank Appel) назвал создание собственной фирмы по производству легких грузовых электромобилей для развоза почты и посылок "замечательной историей успеха".

В том же интервью в номере газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) от 6 октября Франк Аппель признал, что хотел бы частично или полностью продать эту дочернюю компанию. А она тем временем за большие деньги наняла бывших топ-менеджеров американских корпораций Tesla и Ford, чтобы они обеспечили ей международную экспансию, развивали технологию автономного вождения и строили завод в Китае.

Почему Deutsche Post DHL Group занялась автомобилестроением

Казалось бы, сплошные противоречия: убыточную компанию объявляют успешной, однако хотят от нее избавиться, но в то же время инвестируют в ее развитие, причем на наиболее сложных и дорогостоящих направлениях. Как после всего этого оценивать фирму Streetscooter, ставшую в Германии одним из символов переориентации автопрома на электромобильность? Это удачный или провальный проект?

Поиск ответа следует начать с самого главного противоречия в этой (в любом случае интересной и даже захватывающей) бизнес-истории: с того, почему немецкий почтовый концерн занялся вдруг столь непрофильным для себя бизнесом, как автомобилестроение. Да еще в Германии, где это традиционно одна из ключевых отраслей экономики и где много мощных конкурентов с богатейшим опытом!

Самая компактная из трех моделей грузового электромобиля Streetscooter

Предыстория такова: бывший почтовый монополист Deutsche Post, которому принадлежит, в частности, международная служба экспресс-доставки грузов и корреспонденции DHL, решил (главным образом из экологических и, соответственно, имиджевых соображений, но также из-за желания сэкономить на горючем) перевести хотя бы часть своих грузовых автомобилей в Германии на электрическую тягу.

Однако никто из традиционных автостроителей не захотел разрабатывать для нужд почты модель недорогого коммерческого электромобиля и выпускать его относительно небольшими партиями, что не сулило коммерческого успеха. Иными словами, проект изначально представлялся убыточным, и концерн Deutsche Post DHL занялся автостроением вынужденно, а вовсе не потому, что просто решил попробовать свои силы на новом поприще.

Похоже на Tesla: бурный рост производства и убытков

Дело в том, что созданный при Рейнско-Вестфальской высшей технической школе в Ахене (RWTH) стартап Streetscooter, профессора-основатели которого задались целью разрабатывать транспортные средства на электрической тяге, в свое время четко выполнил заказ почты и сконструировал именно то, что ей было нужно: практичный и вместительный грузовой электромобиль без изысков и большой дальности пробега для работы в городских условиях. И тогда почтовый гигант решил целиком купить молодую фирму, в капитале которой он до того участвовал как один из инвесторов.

Подзарядка электромобилей Streetscooter осуществляется в логистических центрах почты

Это было в 2014 году. В 2016 году на созданной в Ахене фабрике с проектной мощностью 10 000 единиц в год началось серийное производство легких грузовых электромобилей Streetscooter. Весной 2018 года в соседнем Дюрене открылась вторая, аналогичная по размерам производственная площадка. Осенью 2018 года стартовал совместный с кёльнским заводом автоконцерна Ford выпуск более крупного электрического грузовика. В конце лета 2019 года немецкий автопарк компании Deutsche Post DHL пополнился 10-тысячным коммерческим электромобилем Streetscooter.

С производственной точки зрения это - бесспорная история успеха, и именно о ней говорит Франк Аппель. Что же касается убытков, которые в прошлом году достигли 70 миллионов евро, а в нынешнем, по словам главы концерна, составят "весьма значительную двухзначную миллионную сумму" (читай: приблизятся к 100 миллионам евро), то ведь, к примеру, и культовый американский производитель электромобилей Tesla по сей день все еще не стал прибыльным, причем его потери - куда более значительные.

Настало время искать партнеров или покупателей

Впрочем, вспомним: два десятилетия назад многие нынешние гиганты IT-индустрии и интернет-бизнеса тоже длительное время оставались убыточными, но продолжали вкладывать огромные деньги в бурную экспансию, что, в конечном счете, оказалось оправданным. Видимо, в современном мире при внедрении инновационных технологий иначе и не получается. Важно только найти инвесторов, верящих в предложенную бизнес-модель и готовых определенное, часто довольно длительное время нести потери.

Франк Аппель

Именно поэтому Deutsche Post DHL, по словам Франка Аппеля, ведет сейчас переговоры с "потенциальными партнерами и возможными покупателями". Шаг вполне логичный. В долгосрочном плане, резонно замечает генеральный директор, почта не является оптимальным единоличным собственником фирмы Streetscooter. И вовсе не этого ждут от концерна его акционеры: они приобрели акции логистической, а не автостроительной компании. "С самого начала было ясно, что почта не собирается становиться автопроизводителем", - подчеркнул топ-менеджер в интервью FAS.

Так что намерение полностью или частично продать фирму Streetscooter вряд ли следует расценивать как попытку поскорее избавиться от этого проекта. Скорее как осознание того факта, что вчерашний стартап стал уже настолько крупным (не с финансовой, но с производственной точки зрения), что пора передавать его в более опытные именно в автомобильном деле руки.

Chery обеспечит выход на автомобильный рынок Китая

Об этом свидетельствует и приглашение в руководство фирмы сразу двух топ-менеджеров из мирового автопрома, о котором было объявлено 7 октября.

Датчанин Петер Барденфлет-Хансен (Peter Bardenfleth-Hansen) раньше работал у американского производителя электромобилей Tesla, занимался там, в частности, освоением рынков Норвегии и других стран Северной Европы, а также Японии. В Streetscooter он будет отвечать за создание глобальной сбытовой сети. Отдельные запросы из-за рубежа фирма уже получала. Весной, к примеру, 500 электромобилей заказало одно японское транспортное предприятие.

Второй новый топ-менеджер - немец Ульрих Штухек (Ulrich Stuhec). Раньше он работал в корпорации Ford в США и Бразилии, до этого в BMW. В Streetscooter он будет отвечать за новые модели и развитие технологий, включая автономное вождение. Кроме того, на него возложена ответственность за бизнес в Китае, где в начале сентября был подписан протокол о намерениях с автостроителем Chery.

Документ предполагает совместную разработку легких грузовых электромобилей специально для китайского и, возможно, других азиатских рынков и начало в 2021 году серийного производства до 100 тысяч единиц в год. Финансирование полностью берет на себя китайский партнер, немецкая сторона обеспечивает ноу-хау. Одновременно изучается вопрос о налаживании в ближайшие два-три года производства в США.

Бывшему стартапу при техническом университете в Ахене явно становится тесно под крышей немецкой почты: спустя девять лет после своего основания фирма Streetscooter нацелилась на широкомасштабную международную экспансию. Если все получится, то пока еще убыточная история успеха вполне может превратиться в успешное коммерческое предприятие.

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