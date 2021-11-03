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Гродно

Город в Беларуси

Гродно - город в Беларуси, административный центр Гродненской области

IRKUTSK REGION, RUSSIA - NOVEMBER 3, 2021: A view of the crash site of an Antonov An-12 transport aircraft near the village of Pivovarikha. The plane crashed on its way from Yakutsk to Irkutsk. Irkutsk Region Government/TASS

Под Иркутском при крушении самолета погибли семь человек 03.11.2021

Белорусский грузовой самолет разбился при попытке совершить посадку. Самолет возвращался в аэропорт базирования после доставки продовольствия в Чукотской АНО.
A woman reacts while sitting on the ground near Belarusian law enforcement officers, who disperse a crowd during a protest against the inauguration of President Alexander Lukashenko in Minsk, Belarus September 23, 2020. Tut.By via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

Белорусские врачи, бежавшие от репрессий, принимают в Вильнюсе 19.10.2021

В Литве белорусские медики создали новую организацию - для помощи соотечественникам в изгнании и привлечения внимания к теме права на здоровье в белорусских тюрьмах. Подробности у DW.
Hospitz im Grodno, Belarus --- 24.11.2020 --- ***NUR zur aktuellen Berichterstattung zu benutzen!!!***

За санкции Запада белорусские власти мстят в Гродно тяжело больным детям? 19.08.2021

В Беларуси власти продолжаются давить на НПО. Под ударом и тяжело больные дети - в Гродно ликвидируют детский хоспис. При этом власти не скрывают, что причина - пятый пакет западных санкций.
Repressionen in Brest und Grodno. Teilnehmer der Protestaktionen in Brest und Grodno und Aktivistinnen Marina Glasowa und Elena Gnauk. via Vladimir Dorokhov

Как рабочие в Беларуси протестовали год назад, и что из этого вышло 17.08.2021

Рабочие белорусских предприятий, протестовавшие против Лукашенко в августе 2020 года, вспомнили, как это было, и рассказали DW о том, как живут сейчас.
Beschreibung: Eröffnung des neuen Büro von der weißrussischen Menschenrechtsorganisation Vesna Jahr/Ort: 2013 Minsk zugeliefert von: Gleb Gavrik Bild: Korrespondent in Weissrußland Artur Smirnov

В Беларуси идут массовые обыски у правозащитников 14.07.2021

Силовики обыскивают квартиры правозащитников и офисы организаций в Минске, Бресте, Гродно, Орше.
BRUSSELS, BELGIUM - MARCH 05: European Commission Lead Spokesperson for Foreign Affairs and Security Policy Peter Stano speaks during a conference in Brussels, Belgium on March 05, 2020. Dursun Aydemir / Anadolu Agency

ЕС осудил требование Минска к литовским дипломатам покинуть страну 07.07.2021

Режим Лукашенко закрывает дальнейшие дипломатические каналы связи, тем самым еще больше изолируя себя, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

17.08.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - AUGUST 17, 2020: Striking workers chant outside Minsk Wheel Tractor Plant. Since the announcement of the 2020 Belarusian presidential election results on August 9, mass protests against the election results have been erupting in major cities across Belarus. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

Уволить несогласных. Как и почему в Беларуси изменили Трудовой кодекс 12.06.2021

Увольнения за административный арест или участие в забастовке - с 30 июня в Беларуси меняется Трудовой кодекс. Изменения - ответ властей на забастовки, проходившие после выборов.
Belarusian law enforcement officers detain people during an opposition rally to reject the presidential election results and to protest against the inauguration of President Alexander Lukashenko in Grodno, Belarus September 27, 2020. BelaPAN via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

В Беларуси осуждены трое обвиняемых по "делу Тихановского" 02.06.2021

Гродненцы Дмитрий Фурманов, Евгений Розниченко и Владимир Книга приговорены к лишению свободы на сроки от 2 до 4 лет. Трое активистов проходили по так называемому "делу Тихановского".
6499906 27.03.2021 Law enforcement officers are seen during an opposition rally against the Belarus presidential election results in Minsk, Belarus. Opposition have recently called on the public to ramp up protests once again, after a two-month lull. The Minsk Investigative Committee warned that protesters could face criminal charges. Over 34,000 people have been detained since the start of regular demonstrations in August last year, which attracted hundreds of thousands of people and formed the biggest challenge so far to Lukashenko's nearly 27-year-rule. Viktor Tolochko / Sputnik

Главный редактор издания Hrodna.life Алексей Шота отпущен до суда 30.05.2021

У журналиста Алексея Шоты забрали ноутбук, телефон и жесткие диски. После освобождения главреда Hrodna.life силовики пришли к редактору Ирине Новик, проходящей по делу об "экстремистских материалах".
CR Alena Mironava und Vasili Nestserau. Bildbeschreibung: Musiker aus Hrodno in Weißrussland, die Rock-Gruppe ohne Name am Konzert für Rammstein via Daniela Posdnjakova

Линдеман одобряет. Как в Гродно играют Rammstein и помогают котикам 30.05.2021

Бармен, инженер, два айтишника и работник железной дороги из Гродно, играющие музыку немецкой группы Rammstein, получили одобрение Тиля Линдемана. Как им это удалось?

Andrzej Pisalnyk, Sekretär der Union der Polen in Belarus ++++Verfolgung der polnischen Minderheit in Belarus

Редакторы сайта Союза поляков вынужденно покинули Беларусь 23.04.2021

Анджей Писальник и Инесса Тодрик-Писальник уехали из Беларуси из-за угрозы ареста и изъятия малолетнего сына из семьи. Гродненский прокурор заявил Писальнику, что его деятельность вредит национальным интересам Беларуси.

Weißrussland Brest | Initiative gegen Grenzübertritt-Gebühr

Плата за выезд. Зачем в Беларуси ввели сбор за пересечение госграницы 08.04.2021

Первым регионом Беларуси, где власти решили брать деньги с выезжающих из страны за рубеж на автомобиле, стала Гродненская область, граничащая с Польшей и Литвой. Как на это смотрят в Бресте?
***ACHTUNG: Bild nur zur aktuellen Berichterstattung verwenden!*** via Olga Kpustina Igor Bancer ist Musiker und politischer Gefangener in Belarus. Rechte: Yeahor Booncer/Facebook

Танец без штанов против Лукашенко: кто поддержал панка из Беларуси в ФРГ 19.03.2021

Панка и активиста из Гродно Игоря Банцера, который с 3 марта держал сухую голодовку, приговорили к 1,5 годам "химии". Он оказался в тюрьме за перформанс, которым выражал протест Лукашенко.
***ACHTUNG: Bild nur zur aktuellen Berichterstattung verwenden!*** via Olga Kpustina Igor Bancer ist Musiker und politischer Gefangener in Belarus. Rechte: Yeahor Booncer/Facebook

Белорусский музыкант Игорь Банцер приговорен к лишению свободы 19.03.2021

Активист из Гродно признан виновным в хулиганстве. По версии обвинения, он танцевал без трусов перед милицейским автомобилем. Банцер считает свое дело политически мотивированным.
17.08.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - AUGUST 17, 2020: Striking workers during a rally outside the Belaruskaly administration building. Since the announcement of the 2020 Belarusian presidential election results on August 9, mass protests against the election results have been erupting in major cities across Belarus. Natalia Fedosenko/TASS Foto: Natalia Fedosenko/TASS/dpa |

Расплата за протесты: что происходит в Беларуси с уволенными рабочими 15.03.2021

Сотрудники белорусских предприятий, уволенные за участие в протестах и забастовке, судятся с работодателями. В их числе "Беларуськалий", "Гродно Азот", МЭТЗ. Но пока это безуспешно.
26.03.2016 *** Deutschland, Berlin, 26.03.2016, Fussball, FIFA, Länderspiel, Deutschland DFB - England (2:3): EM Spielball Beau Jeu von adidas. Foto: Robin Rudel Copyright: picture alliance/Pressefoto/R. Rudel

Футбольные фанаты ряда белорусских клубов объявили бойкот матчей 28.02.2021

Болельщики футбольных клубов из Минска, Витебска, Гродно и еще нескольких городов Беларуси не хотят возвращаться на трибуны из-за политической ситуации в стране.
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