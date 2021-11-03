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Город в Беларуси
Гродно - город в Беларуси, административный центр Гродненской области
Белорусский грузовой самолет разбился при попытке совершить посадку. Самолет возвращался в аэропорт базирования после доставки продовольствия в Чукотской АНО.
В Литве белорусские медики создали новую организацию - для помощи соотечественникам в изгнании и привлечения внимания к теме права на здоровье в белорусских тюрьмах. Подробности у DW.
В Беларуси власти продолжаются давить на НПО. Под ударом и тяжело больные дети - в Гродно ликвидируют детский хоспис. При этом власти не скрывают, что причина - пятый пакет западных санкций.
Рабочие белорусских предприятий, протестовавшие против Лукашенко в августе 2020 года, вспомнили, как это было, и рассказали DW о том, как живут сейчас.
Силовики обыскивают квартиры правозащитников и офисы организаций в Минске, Бресте, Гродно, Орше.
Режим Лукашенко закрывает дальнейшие дипломатические каналы связи, тем самым еще больше изолируя себя, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
Увольнения за административный арест или участие в забастовке - с 30 июня в Беларуси меняется Трудовой кодекс. Изменения - ответ властей на забастовки, проходившие после выборов.
Гродненцы Дмитрий Фурманов, Евгений Розниченко и Владимир Книга приговорены к лишению свободы на сроки от 2 до 4 лет. Трое активистов проходили по так называемому "делу Тихановского".
У журналиста Алексея Шоты забрали ноутбук, телефон и жесткие диски. После освобождения главреда Hrodna.life силовики пришли к редактору Ирине Новик, проходящей по делу об "экстремистских материалах".
Бармен, инженер, два айтишника и работник железной дороги из Гродно, играющие музыку немецкой группы Rammstein, получили одобрение Тиля Линдемана. Как им это удалось?
Анджей Писальник и Инесса Тодрик-Писальник уехали из Беларуси из-за угрозы ареста и изъятия малолетнего сына из семьи. Гродненский прокурор заявил Писальнику, что его деятельность вредит национальным интересам Беларуси.
Первым регионом Беларуси, где власти решили брать деньги с выезжающих из страны за рубеж на автомобиле, стала Гродненская область, граничащая с Польшей и Литвой. Как на это смотрят в Бресте?
Панка и активиста из Гродно Игоря Банцера, который с 3 марта держал сухую голодовку, приговорили к 1,5 годам "химии". Он оказался в тюрьме за перформанс, которым выражал протест Лукашенко.
Активист из Гродно признан виновным в хулиганстве. По версии обвинения, он танцевал без трусов перед милицейским автомобилем. Банцер считает свое дело политически мотивированным.
Сотрудники белорусских предприятий, уволенные за участие в протестах и забастовке, судятся с работодателями. В их числе "Беларуськалий", "Гродно Азот", МЭТЗ. Но пока это безуспешно.
Болельщики футбольных клубов из Минска, Витебска, Гродно и еще нескольких городов Беларуси не хотят возвращаться на трибуны из-за политической ситуации в стране.
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