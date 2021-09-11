Готика в Германии

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Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье о памятниках немецкой готической архитектуры.
Ландграфский замок в Марбурге - уникальный памятник средневековой архитектуры.
Эти позднеготические ворота в Любеке считаются самыми известными городскими воротами в Германии - после Бранденбургских ворот в Берлине.
В августе у нас появился повод заглянуть во Фрайбургский кафедральный собор - и мы этим поводом, конечно же, прямо сейчас воспользуемся.
Крибштайн сохранил свой готический характер, хотя некоторые части замка подвергались реконструкции, перестраивались и расширялись.
В Германии насчитывается более 250 водных замков разных эпох и стилей - готических, ренессансных, барочных. Представляем 20 самых известных и самых красивых.
Самый известный готический собор Германии находится на Рейне, в городе Кельне, но самый старый - на Эльбе, в Магдебурге. Он был заложен еще раньше, чем Кельнский собор.
Строительство этого храма, заложенного в Магдебурге в 1209 году, продолжалось более трех столетий.
Крепость Альбрехтсбург в Майсене входит в число самых узнаваемых готических памятников Германии. Здесь изобрели рецепт европейского фарфора и построили первый немецкий дворец.
Реставрационно-строительные мастерские европейских готических храмов включены ЮНЕСКО в список Нематериального культурного наследия человечества.
140 лет назад, 15 октября 1880 года, было официально завершено возведение Кельнского собора. Строительство этого храма продолжалось более шести столетий, включая долгий перерыв.
Этим каменным девам из Эрфурта - 700 лет. Сейчас их отреставрировали и устанавливают над входом в местный собор.
В церкви этого монастыря будут соседствовать витражи учившейся в Ленинграде афганской художницы-мусульманки и самого дорогого современного немецкого художника.
Колокольню этого готического собора - Фрайбургского мюнстера в Германии - называют самой красивой башней христианства.
Эти фотографии сделаны в восточногерманском городе Цайце. В ходе ремонта местной церкви Святого Михаила было найдено раннеготическое изображение Иисуса Христа.
Этот древний готический храм находится в городе Фрайбург-им-Брайсгау в земле Баден-Вюртемберг на границе региона Шварцвальд.
Неповторимый силуэт этих ворот известен во всем мире. Они являются главным архитектурным символом ганзейского города Любека. Полетаем над ними на нашем дроне - #DailyDrone.
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