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Готика в Германии

Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье о памятниках немецкой готической архитектуры.

Blick auf das Marburger Landgrafenschloss, aufgenommen am 21.05.2010. Foto: Uwe Zucchi dpa/lhe | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/U.Zucchi

Марбургский замок, или Что видел Ломоносов в Германии 11.09.2021

Ландграфский замок в Марбурге - уникальный памятник средневековой архитектуры.
DEU, 2006: Das Holstentor bei Nacht, Luebeck, Schleswig-Holstein. . [en] Holstein Gate at night, Lubeck, Schleswig-Holstein, Germany. . | DEU, 2006: Holstein Gate at night, Lubeck, Schleswig-Holstein, Germany.

Голштинские ворота в Любеке - немецкий вариант Пизанской башни (фотогалерея) 21.08.2021

Эти позднеготические ворота в Любеке считаются самыми известными городскими воротами в Германии - после Бранденбургских ворот в Берлине.
Menschen stehen auf dem Freiburger Münsterplatz vor dem Münster. Das Freiburger Münster ist formell eine Kathedrale, da Freiburg seit dem Jahr 1827 Bischofssitz ist. Die Erzdiözese Freiburg wurde am 16. August 1821 von Papst Pius VII. durch die Bulle «Provida solersque» formell errichtet. +++ dpa-Bildfunk +++

Фрайбургский мюнстер - шедевр готической архитектуры (фото) 19.08.2021

В августе у нас появился повод заглянуть во Фрайбургский кафедральный собор - и мы этим поводом, конечно же, прямо сейчас воспользуемся.

Burg Kriebstein erhebt sich am 17.09.2015 über der Zschopau in Sachsen. Die über 600 Jahre alte Anlage gilt als die schönste Ritterburg Sachsens und diente bereits mehrfach als Filmkulisse für Märchenverfilmungen. Foto: Jan Woitas/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Крибштайн - самый красивый рыцарский замок Саксонии 12.04.2021

Крибштайн сохранил свой готический характер, хотя некоторые части замка подвергались реконструкции, перестраивались и расширялись.
+++ Frei für Social Media +++ #32306736 © renisa

Замки на воде в Германии (фотогалерея) 05.04.2021

В Германии насчитывается более 250 водных замков разных эпох и стилей - готических, ренессансных, барочных. Представляем 20 самых известных и самых красивых.
5.1.2016 Ein Blick auf das verschneite Magdeburg mit dem Dom zu Magdeburg St. Mauritius und Katharina aus der Vogelperspektive, aufgenommen am 05.01.2016. Magdeburg ist die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Foto: Andreas Lander picture alliance/ZB/A. Lander

Самый старый готический собор Германии теперь - на монете в два евро 18.02.2021

Самый известный готический собор Германии находится на Рейне, в городе Кельне, но самый старый - на Эльбе, в Магдебурге. Он был заложен еще раньше, чем Кельнский собор.
Магдебургский собор

Магдебургский собор. Фотографии 17.02.2021

Строительство этого храма, заложенного в Магдебурге в 1209 году, продолжалось более трех столетий.

Die Lichter der Albrechtsburg und dem Dom spiegeln sich am Abend in der Elbe. Der Landkreis Meißen gehört neben dem Vogtlandkreis zu den Regionen mit dem stärksten Corona Infektionsgeschehen in Deutschland.

Крепость Альбрехтсбург - от собора до фарфора (фото) 06.01.2021

Крепость Альбрехтсбург в Майсене входит в число самых узнаваемых готических памятников Германии. Здесь изобрели рецепт европейского фарфора и построили первый немецкий дворец.

12.04.2006 DEUTSCHLAND, KOELN, 12.04.2006 Dombauhütte des Kölner Dom: Bemalen der einzelnen Fensterteile. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Хранители готической вечности 18.12.2020

Реставрационно-строительные мастерские европейских готических храмов включены ЮНЕСКО в список Нематериального культурного наследия человечества.

Köln, Kölner Dom. Deutschland entdecken, Relaunch. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU028

Кельнский собор - храм, который принадлежит сам себе 14.10.2020

140 лет назад, 15 октября 1880 года, было официально завершено возведение Кельнского собора. Строительство этого храма продолжалось более шести столетий, включая долгий перерыв.
19.08.2020, Thüringen, Erfurt: Andreas Gold, Dombaumeister, betrachtet die ersten Skulpturen des Jungfrauenportals vor ihrem Einbau. Die Figurengruppe „Törichte Jungfrauen“ wird nach ihrer Restaurierung in das schon sanierte Jungfrauenportal des Triangels am Erfurter Dom eingebaut. Foto: Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

''Неразумные девы'' возвращаются на свои места (фото) 22.08.2020

Этим каменным девам из Эрфурта - 700 лет. Сейчас их отреставрировали и устанавливают над входом в местный собор.
30.07.2020, Saarland, Tholey: Die Benediktinerabtei Tholey wird im September nach rund zweijährigen Sanierungsarbeiten wieder eröffnet. Dann werden dort drei Kirchenfenster des berühmten Künstlers Gerhard Richter zu sehen sein. Foto: Oliver Dietze/dpa | Verwendung weltweit

Что нового в самом старом монастыре Германии (фото) 01.08.2020

В церкви этого монастыря будут соседствовать витражи учившейся в Ленинграде афганской художницы-мусульманки и самого дорогого современного немецкого художника.
dpatopbilder - 21.07.2020, Baden-Württemberg, Freiburg im Breisgau: Ein Steinmetz und ein Industriekletterer klettern an der Innenseite des Turms des Freiburger Münster entlang und prüfen das Gestein. Die Steinmetze der Münsterbauhütte überprüfen das Gestein des Freiburger Münster in bis zu 116 Metern Höhe auf Risse, Abspaltungen und andere Schäden, die möglicherweise die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen oder durch herabfallende Bruchstücke Passanten auf dem Münsterplatz verletzen könnten. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa | Verwendung weltweit

Каменотесы-скалолазы обследуют готическую колокольню (фото) 25.07.2020

Колокольню этого готического собора - Фрайбургского мюнстера в Германии - называют самой красивой башней христианства.

02.07.2020, Sachsen-Anhalt, Zeitz: Die Zeichnung eines Christuskopfes mit Heiligenschein ist in der Aussenfassade der Kirche St. Michael zu sehen. Das Fresko wurde bei Sanierungsarbeiten an der Westfassade freigelegt und kann auf die Zeit um 1500 datiert werden. Sie wird restauriert und bleibt hinter einer Glasscheibe künftig sichtbar. Im 19. Jahrhundert befand sich der Christuskopf im Inneren der Heiligenkapelle, die später abgerissen wurde. Möglicherweise diente die Nische, in der sich die Zeichnung befindet einst als Reliquienschrein. Die Michaeliskirche wurde erstmals 1154 urkundlich erwähnt. Ursprünglich war sie eine romanische Basilika mit kreuzförmigem Grundriss. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++ | Verwendung weltweit

Лик Иисуса Христа поразил экспертов (фото) 08.07.2020

Эти фотографии сделаны в восточногерманском городе Цайце. В ходе ремонта местной церкви Святого Михаила было найдено раннеготическое изображение Иисуса Христа.
Der gotische Turm des Muensters in Freiburg. Der 116 Meter hohe filigran durchbrochene Muensterturm gilt als einer der Hoehepunkte gotischer Baukunsrt in Deutschland. Foto: Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

Достопримечательности Германии: Самая красивая башня христианства (фото) 08.01.2020

Этот древний готический храм находится в городе Фрайбург-им-Брайсгау в земле Баден-Вюртемберг на границе региона Шварцвальд.

Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:Juli 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel

Германия сверху: Голштинские ворота - памятник поздней готики (видео) 26.08.2019

Неповторимый силуэт этих ворот известен во всем мире. Они являются главным архитектурным символом ганзейского города Любека. Полетаем над ними на нашем дроне - #DailyDrone.
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