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Такая мера позволит стране избежать возможного дефолта по государственным обязательствам. Согласно оценкам Минфина, расходы теперь можно покрывать до декабря. Затем необходимо новое повышение потолка госдолга.
Лимит госдолга США может быть повышен на 480 миллиардов долларов. Этот шаг призван спасти страну от дефолта и покрыть расходы до 3 декабря.
В Соединенных Штатах усиливается угроза частичного шатдауна. Глава Минфина США предупреждает об опасности дефолта.
Страх за собственное здоровье стал далеко не самым главным. Больше всего в 2021 году немцы боятся отказа от принципа "черного ноля" и роста госдолга.
На 1 июля 2021 года государственный долг РФ составил 20,42 трлн рублей, говорится в докладе Счетной палаты. На обслуживание долга из бюджета потратили более 506 млрд.
Финансовым организациям США запрещено участвовать в первичных размещениях рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня Банком России, ФНБ или Минфином РФ.
Рейтинговое агентство Moody's указало на относительную устойчивость российской экономики, низкий госдолг и сохраняющийся риск новых санкций со стороны Запада.
Падение спроса на гособлигации РФ эксперты в Москве объясняют угрозой новых санкций США, а во Франкфурте указывают на Турцию и макроэкономику. И не вспоминают про дефолт 1998 года.
Игорь Додон за несколько дней до передачи полномочий Майе Санду подписал закон, который отменяет решение о переводе в госдолг 1 млрд долларов, выведенного в офшоры .
Из-за политического кризиса в стране белорусы потеряли доверие к нацвалюте, а власти в Минске скоро не смогут рефинансировать госдолг и лишатся инвестиций, предупреждают опрошенные DW экономисты.
По словам министра финансов РФ Силуанова, переговоры идут на уровне министерств. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что речь идет о рефинансировании части госдолга на 1 млрд долларов.
Министерство экономики Аргентины, находящейся в состоянии дефолта, сообщило о достижении договоренности с тремя группами кредиторов.
Между севером и югом еврозоны из-за коронавируса вновь вспыхнул давний спор о путях финансирования госдолга. Италия требует того, с чем всегда боролись евроскептики в Германии.
В начавшееся десятилетие дефицит бюджета США будет превышать 1 трлн долларов, а госдолг вырастет до самого высокого уровня со времен Второй мировой, прогнозируют аналитики при Конгрессе.
Законопроект предусматривает ограничения против российского госдолга и другие жесткие меры. Когда этот документ будет голосоваться на пленарном заседании Сената США, пока неясно.
Соглашение между президентом США и Конгрессом предусматривает инвестиции в сферы здравоохранения, образования, ухода за детьми и исследование рака, заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.
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