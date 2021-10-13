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Государственный долг

Blick auf das Gebäude des US-Finanzministeriums in Washington. Seit dem 13.02.2017 steht Steven Mnuchin an der Spitze des Ministeriums. Nach Angaben des Ministeriums hat die US-Regierung das Steuerjahr 2018/19, das Ende September 2019 endete, mit dem höchsten Haushaltsdefizit seit sieben Jahren abgeschlossen. Der Fehlbetrag stieg von 779 Mrd. auf 984 Mrd. Dollar. (25.09.2019)

В Конгрессе США одобрили временное повышение лимита госдолга 13.10.2021

Такая мера позволит стране избежать возможного дефолта по государственным обязательствам. Согласно оценкам Минфина, расходы теперь можно покрывать до декабря. Затем необходимо новое повышение потолка госдолга.
(201221) -- WASHINGTON, D.C., Dec. 21, 2020 (Xinhua) -- Photo taken on Dec. 20, 2020 shows the U.S. Capitol building in Washington, D.C., the United States. The U.S. Congress on Sunday passed another stopgap funding bill to avert a government shutdown and provide lawmakers more time to vote on the COVID-19 relief deal and long-term government funding. Earlier in the day, Senate Majority Leader Mitch McConnell said that lawmakers have just reached an agreement on the long-awaited COVID-19 relief package, and will pass the bill as soon as possible. (Photo by Ting Shen/Xinhua)

Сенат США одобрил повышение лимита госдолга ради спасения от дефолта 08.10.2021

Лимит госдолга США может быть повышен на 480 миллиардов долларов. Этот шаг призван спасти страну от дефолта и покрыть расходы до 3 декабря.
11.12.2020 *** WASHINGTON, DC - DECEMBER 11: The U.S. Capitol stands on December 11, 2020 in Washington, DC. Lawmakers are facing a midnight deadline to pass a continuing resolution to avert a partial shutdown and fund the government for another week. (Photo by Stefani Reynolds/Getty Images)

В США республиканцы заблокировали повышение лимита госдолга 28.09.2021

В Соединенных Штатах усиливается угроза частичного шатдауна. Глава Минфина США предупреждает об опасности дефолта.
22.12.2017 *** Die öffentliche Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler, fotografiert am 22.12.2017 in Berlin. Die öffentliche Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler wird nach einem Medienbericht ab Jahresanfang 2018 erstmals in ihrem 22-jährigen Bestehen rückwärts laufen. (zu dpa «Bericht: Schuldenuhr läuft erstmals rückwärts» vom 22.12.2017) Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

German Angst? Чего боятся немцы в 2021 году, если не коронавируса 09.09.2021

Страх за собственное здоровье стал далеко не самым главным. Больше всего в 2021 году немцы боятся отказа от принципа "черного ноля" и роста госдолга.
Ein-Rubel-Münze vor russischer Fahne mit Schneefall, wirtschaftliche Folgen von Sanktionen gegen Russland

Госдолг России превысил порог в 20 триллионов рублей 25.08.2021

На 1 июля 2021 года государственный долг РФ составил 20,42 трлн рублей, говорится в докладе Счетной палаты. На обслуживание долга из бюджета потратили более 506 млрд.
Washington Das Weiße Haus, Washington The White House. Copyright: Hundt/Eibner-Pressefoto +++ (C) Imago/Eibner/Hundt

Санкции США в отношении госдолга России вступают в силу 14.06.2021

Финансовым организациям США запрещено участвовать в первичных размещениях рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня Банком России, ФНБ или Минфином РФ.
A sign for Moody's rating agency stands in front of the company headquarters in New York, September 18, 2012. AFP PHOTO/Emmanuel Dunand / AFP / EMMANUEL DUNAND (Photo credit should read EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)

Агентство Moody's подтвердило рейтинг РФ на уровне "Baa3" при стабильном прогнозе 05.06.2021

Рейтинговое агентство Moody's указало на относительную устойчивость российской экономики, низкий госдолг и сохраняющийся риск новых санкций со стороны Запада.
WIRTSCHAFT Druck von Rubel-Banknoten in Perm PERM, RUSSIA. DECEMBER 4, 2014. A woman counting 1000 ruble banknotes at Perm Printing Factory. Vladimir Smirnov/TASS +++ (C) Imago/Itar-Tass/V. Smirnov

Распродажа на рынке ОФЗ: иностранцы боятся инвестировать в госдолг России? 27.03.2021

Падение спроса на гособлигации РФ эксперты в Москве объясняют угрозой новых санкций США, а во Франкфурте указывают на Турцию и макроэкономику. И не вспоминают про дефолт 1998 года.
Der Präsident der Republik Moldau, Igor Dodon, schwört mit der Hand auf dem Grundgesetz. Copyright: Elena Covalenco

Уходящий президент Молдовы отменил закон о выведенном миллиарде долларов 18.12.2020

Игорь Додон за несколько дней до передачи полномочий Майе Санду подписал закон, который отменяет решение о переводе в госдолг 1 млрд долларов, выведенного в офшоры .
Oppostion supporters parade through the streets in Minsk, on October 25, 2020, on the final day of an ultimatum set by the opposition for their embattled strongman leader to resign after months of mass protests. (Photo by Stringer / AFP) (Photo by STRINGER/AFP via Getty Images)

Три месяца протестов и пандемия. Что будет с экономикой Беларуси? 11.11.2020

Из-за политического кризиса в стране белорусы потеряли доверие к нацвалюте, а власти в Минске скоро не смогут рефинансировать госдолг и лишатся инвестиций, предупреждают опрошенные DW экономисты.
ARCHIV Nov. 30, 2017 file photo, Belarusian President Alexander Lukashenko, left, greets Russian President Vladimir Putin during the Collective Security Council of the Collective Security Treaty Organization (CSTO) summit in Minsk, Belarus. Russian President Vladimir Putin on Friday, Aug. 7, 2020, urged his Belarusian counterpart to release 33 Russian contractors arrested in Belarus on charges of planning to foment unrest ahead of the country's presidential vote. (Tatyana Zenkovich, Pool Photo via AP, File) |

Москва и Минск обсуждают рефинансирование долга Беларуси 01.09.2020

По словам министра финансов РФ Силуанова, переговоры идут на уровне министерств. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что речь идет о рефинансировании части госдолга на 1 млрд долларов.
SÃO PAULO, SP - 30.08.2018: PESO ARGENTINO DESPENCA - Argentine peso plunged 15.6%, reaching 39 pesos per dollar, reaching a new historic minimum and with a loss of half of its value in the year. To contain the fall of the currency, the Argentine Central Bank raised the interest rate from 45% to 60%. Argentina is undergoing a major financial crisis and has agreed with the International Monetary Fund (IMF) a $ 50 billion loan, for which the government is committed to reducing its deficit to 1.3% of gross domestic product in 2019. x1596364x PUBLICATIONxNOTxINxBRA MarceloxMachadoxdexMelo

Дефолт в Аргентине: власти договорились с кредиторами о списании госдолга 04.08.2020

Министерство экономики Аргентины, находящейся в состоянии дефолта, сообщило о достижении договоренности с тремя группами кредиторов.
Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Что такое коронабонды, и почему они грозят расколом Евросоюза 04.04.2020

Между севером и югом еврозоны из-за коронавируса вновь вспыхнул давний спор о путях финансирования госдолга. Италия требует того, с чем всегда боролись евроскептики в Германии.
A sheet of uncut $100 bills is inspected during the printing process at the Bureau of Engraving and Printing Western Currency Facility in Fort Worth, Texas, Tuesday, Sept. 24, 2013. (AP Photo/LM Otero) |

В Конгрессе прогнозируют увеличение госдолга США до рекордного уровня 29.01.2020

В начавшееся десятилетие дефицит бюджета США будет превышать 1 трлн долларов, а госдолг вырастет до самого высокого уровня со времен Второй мировой, прогнозируют аналитики при Конгрессе.
ARCHIV - Das Kapitol in Washington, District of Columbia, USA, aufgenommen am 31.12.2012. In den USA rückt ein «Shutdown» näher, der das Herunterfahren weiter Teile von Regierung und Verwaltung bedeuten würde. Am Abend des 18.01.2018 (Ortszeit) stimmte zwar das Repräsentantenhaus in Washington mit klarer Mehrheit der Republikaner einem Gesetzentwurf zu, der eine solche Schließung erneut kurzfristig bis zum 16.02.2018 vermeiden würde. Die Abstimmung endete mit 230 zu 197 Stimmen. Entscheidend wird aber am 19.01.2018 die Abstimmung im Senat sein, der zweiten Kammer des US-Kongresses. Foto: Jim Lo Scalzo/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Комитет Сената США одобрил "санкции из ада" против России 18.12.2019

Законопроект предусматривает ограничения против российского госдолга и другие жесткие меры. Когда этот документ будет голосоваться на пленарном заседании Сената США, пока неясно.

CLEVELAND, OH - JULY 21: Republican presidential candidate Donald Trump gives two thumbs up to the crowd during the evening session on the fourth day of the Republican National Convention on July 21, 2016 at the Quicken Loans Arena in Cleveland, Ohio. Republican presidential candidate Donald Trump received the number of votes needed to secure the party's nomination. An estimated 50,000 people are expected in Cleveland, including hundreds of protesters and members of the media. The four-day Republican National Convention kicked off on July 18. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Трамп и Конгресс достигли компромисса в споре о бюджете и госдолге США 23.07.2019

Соглашение между президентом США и Конгрессом предусматривает инвестиции в сферы здравоохранения, образования, ухода за детьми и исследование рака, заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.
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