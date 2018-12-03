Глобальное потепление меняет природу и жизнь людей в Сибири (фотогалерея)

Географ из Лейпцигского университета Матиас Ульрих изучает в Якутии таяние вечной мерзлоты. Он предоставил DW фотографии, на которых запечатлел последствия этого процесса.
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