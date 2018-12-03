Глобальное потепление меняет природу и жизнь людей в Сибири (фотогалерея)

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

Раньше здесь было пастбище

Научный сотрудник Института географии Лейпцигского университета Матиас Ульрих (Mathias Ulrich) уже многие годы изучает в Якутии деградацию (таяние) вечной мерзлоты. Он предоставил DW свои фотографии, на которых запечатлел последствия этого процесса. Так, этих двух озер всего несколько десятилетий назад просто не было. В советское время, до 1960-х годов, здесь еще занимались сельским хозяйством.