Главный эпидемиолог: В Швеции число случаев заражения COVID-19 снижается

В Швеции коэффициент заражения коронавирусом SARS-CoV-2, который обозначается латинской буквой "R", снижается на протяжении ряда дней. Как сообщил поздним вечером в пятницу, 1 мая, главный государственный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл в интервью телеканалу SVT, с 21 апреля этот показатель в королевстве не превышал единицы. "Это означает, что пандемия постепенно отступает", - пояснил эксперт.

Если коэффициент R ниже 1,0, это означает, что один носитель вируса в среднем заражает меньше одного человека, благодаря чему общее количество пациентов с коронавирусом в стране сокращается.

Борьба с коронавирусом в Швеции

В борьбе с коронавирусной инфекцией Швеция выбрала нестандартный путь. В отличие от большинства других государств, королевство отказалось от жестких мер по самоизоляции и закрытия на карантин школ и детских садов, призывая граждан вместо этого проявлять благоразумие и соблюдать социальную дистанцию. При этом ученики старших классов и студенты все-таки занимались удаленно.

По данным Управления общественного здравоохранения Швеции, в начале апреля коэффициент R составлял в стране 1,4. С 10 по 20 апреля этот показатель находился стабильно на уровне 1,0, а с 21 апреля начал постепенно снижаться. По последним данным, коэффициент R в Швеции составляет сейчас 0,85.

К раннему вечеру субботы, 2 мая, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Швеции было зарегистрировано 22 082 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии 2669 человек в стране скончались от COVID-19.

Карта распространения коронавируса в мире, составленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

Если у вас не отображается карта, пожалуйста, пройдите по этой ссылке.

Смотрите также:

Коронавирус и животные Во всем виноваты летучие мыши? Наиболее вероятными разносчиками коронавируса ученые считают летучих мышей. Однако они предполагают, что между человеком и летучими мышами должен быть промежуточный переносчик инфекции. Может быть, это были хорьки или кошки?

Коронавирус и животные Панголины под подозрением Предполагается, что панголины из отряда плацентарных млекопитающих также могли быть промежуточным звеном передачи вируса человеку.

Коронавирус и животные Тигры должны бояться людей Не только человек может заразиться от животных, но и наоборот. У этой тигрицы из зоопарка в Нью-Йорке была выявлена коронавирусная инфекция. По мнению экспертов, она могла заразиться вирусом от одного из смотрителей, у которого на момент общения с ней отсутствовали симптомы заболевания.

Коронавирус и животные Гладить или нет? Китайские ученые выяснили, что коронавирусом могут заразиться и кошки. Они также могут передавать его другим представителям своего вида животных.

Коронавирус и животные Без паники! Владельцам кошек нечего бояться: животные очень быстро вырабатывают антитела против вируса и перестают быть заразными! Ученые советуют тем, кто относится к группе риска, лучше не выпускать сейчас на улицу кошек. И еще один совет: погладил любимого питомца - помой руки!

Коронавирус и животные С собаками - еще проще Собакам повезло больше! Коронавирус размножается среди собак хуже и реже, утверждают ученые в своих исследованиях. Владельцам собак не стоит бояться выходить со своими питомцами на прогулки или тренировки.

Коронавирус и животные Кому чего опасаться? Владелец этой домашней свиньи может не бояться встреч с собаками во время прогулок по Риму. По мнению ученых, свиньи, как и собаки, не являются разносчиками коронавируса.

Коронавирус и животные Хорьков - на карантин! Иначе дело обстоит с хорьками и другими зверьками семейства куньих. Китайские ученые выявили, что коронавирус может передаваться особями этой группы животных - от одного к другому воздушно-капельным путем.

Коронавирус и животные Опасны ли птицы? Домашние птицы, включая кур и цыплят, по мнению ученых, никакой опасности не представляют. Человек может быть спокоен: птицы выработали иммунитет против коронавируса. Автор: Фабиан Шмидт, Виктор Вайц

