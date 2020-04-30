 Главный эпидемиолог: В Швеции число случаев заражения COVID-19 снижается | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.05.2020

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Мир

Главный эпидемиолог: В Швеции число случаев заражения COVID-19 снижается

Несмотря на то, что Швеция не закрывала школы и детские сады, число новых заражений коронавирусом в стране остается сравнительно невысоким.

Главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл

Главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл

В Швеции коэффициент заражения коронавирусом SARS-CoV-2, который обозначается латинской буквой "R", снижается на протяжении ряда дней. Как сообщил поздним вечером в пятницу, 1 мая, главный государственный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл в интервью телеканалу SVT, с 21 апреля этот показатель в королевстве не превышал единицы. "Это означает, что пандемия постепенно отступает", - пояснил эксперт.

Если коэффициент R ниже 1,0, это означает, что один носитель вируса в среднем заражает меньше одного человека, благодаря чему общее количество пациентов с коронавирусом в стране сокращается.

Борьба с коронавирусом в Швеции

В борьбе с коронавирусной инфекцией Швеция выбрала нестандартный путь. В отличие от большинства других государств, королевство отказалось от жестких мер по самоизоляции и закрытия на карантин школ и детских садов, призывая граждан вместо этого проявлять благоразумие и соблюдать социальную дистанцию. При этом ученики старших классов и студенты все-таки занимались удаленно.

По данным Управления общественного здравоохранения Швеции, в начале апреля коэффициент R составлял в стране 1,4. С 10 по 20 апреля этот показатель находился стабильно на уровне 1,0, а с 21 апреля начал постепенно снижаться. По последним данным,  коэффициент R в Швеции составляет сейчас 0,85.

К раннему вечеру субботы, 2 мая, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Швеции было зарегистрировано 22 082 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии 2669 человек в стране скончались от COVID-19.

Карта распространения коронавируса в мире, составленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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