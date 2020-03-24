Главврач больницы в Коммунарке: Москва пошла по "итальянскому" сценарию

Главврач городской клинической больницы (ГКБ) № 40 в Коммунарке (Новая Москва) Денис Проценко, куда привозят большинство пациентов с подозрением на COVID-19, во вторник, 24 марта, в беседе с президентом России Владимиром Путиным, посетившим ГКБ, высказал мнение, что Москва уже пошла по "итальянскому сценарию" в ситуации с ростом числа заболевших. Стенограмма беседы Путина и Проценко опубликована на сайте администрации президента России.

Итальянский сценарий - "когда это нарастает"

"Если вдруг будет этот всплеск (роста заболеваемости. - Ред.) большой, и Москва по этому пути и пошла, наш госпиталь реально готов трансформироваться", - заявил Проценко. Врач-реаниматолог напомнил, что всего возможны два сценария заболевания: "азиатский" и "итальянский".

Первый, по его словам, - "когда это (вспышка заболевания. - Ред.) быстро стихает". "Итальянский" сценарий, - а именно, "когда это нарастает", как выразился Денис Проценко, - является альтернативой "китайскому".

Италия в настоящий момент занимает первое место в Европе по распространению коронавируса и в конце прошлой недели опередила Китай по числу жертв. По данным сайта Worldometer, на 22.00 мск на Апеннинах от последствий COVID-19 скончались 6 820 человек, инфицированы 69 176.

Главврач больницы в Коммунарке настоятельно рекомендовал Путину обратить внимание именно на "итальянскую" модель. "А если мы вдруг внезапно пойдем по "китайскому" или "корейскому" пути, и все это оборвется в апреле-мае, мне кажется, врачи" обрадуются, отметил он.

"Мне кажется… готовиться надо к наиболее тяжелому", - резюмировал Проценко.

Собянин предупредил о проблемах в регионах

Владимир Путин 24 марта провел совещание с вице-премьером Татьяной Голиковой, мэром Москвы Сергеем Собяниным, главой Минздрава Михаилом Мурашко и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Как следует из размещенной на сайте Кремля стенограммы, во время общения с Проценко столичный градоначальник также обратил внимание президента на то, что "коллегам в регионах нужно готовиться к сложному вызову, к сложным проблемам".

На момент публикации в России, по официальной информации, не зафиксировано ни одной смерти от последствий COVID-19. По статистике оперативного штаба по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией, число заболевших составляет 495.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:



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