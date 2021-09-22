Президент российской нефтегазовой компании "Роснефть".
Игорь Сечин является главным исполнительным директором - президентом нефтегазовой компании ПАО "НК "Роснефть". Он также занимает пост председателя совета директоров государственной компании "Роснефтегаз", которая владеет контрольным пакетом акций "Роснефти". В 2008 - 2012 годах занимал пост вице-премьера РФ. Ранее работал в мэрии Санкт-Петербурга под началом Владимира Путина.
Бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский обвинил именно Сечина в организации уголовных дел против себя, которые способствовали "разграблению" ЮКОСа. Ответственным за развал компании Ходорковского называл Сечина также и бывший глава Центробанка России Виктор Геращенко.
Минюст утверждает, что объединение "Четвертый сектор" занималось политической деятельностью с целью повлиять "на выработку и реализацию госполитики". Экс-глава медиапроекта уверена, что журналистам грозит большой штраф.
Сегодня открытки нам прислали Путин, Золотов, Сечин, Байден и другие. "Заповедник" вернется из отпуска 29-го августа в 20:00 мск. Смотрите "Заповедник в отпуске"! Не забывайте лайкать и делиться нашим видео!
Доказательства связи Мишустина, Миллера, Сечина и Чайки с коррупцией помогут внести их в санкционные списки в рамках "акта Магнитского", указал экс-совладелец ЮКОСа Ходорковский, выразивший солидарность с Навальным.
Путин и кремлевские сотоварищи берут Навального в заложники. Сказочный сюжет о Меркель и ее рейтинге. Песенка пропагандистов и Кремля о том, как защититься от нападок Запада в ментальной войне. Смотрите в 164-м выпуске "Заповедника"!
Визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву закончился скандалом. Россия выслала трех европейских дипломатов, включая и представителя ФРГ. В Брюсселе наверняка теперь будут обсуждать вопрос о санкциях. Ранее соратники Навального отправили в ЕС и США список из 35 фамилий. Могут ли в Брюсселе взять так называемый список Навального за основу нового санкционного списка?
ЕС может рассмотреть вопрос о новых санкциях против Москвы. Насколько реально, что за основу будет взят так называемый список Навального, в который попали Абрамович, Сечин, Миллер, Мишустин и другие чиновники и олигархи.
Путин, Володин, Лавров, Золотов, Жириновский, Соловьев и Песков в сюжете о суде над Навальным. Майк Помпео, Меланья и Иванка Трамп, Джо Байден, Камала Харрис и Дональд Трамп в сюжете об инаугурации Байдена. Путин, Песков, Меркель, Байден, Рогозин, Сечин и Золотов в сказочном сюжете о бессменном богатыре Путине. Смотрите в 154-м выпуске "Заповедника"!