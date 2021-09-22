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Игорь Сечин

Президент российской нефтегазовой компании "Роснефть".

Игорь Сечин является главным исполнительным директором - президентом нефтегазовой компании ПАО "НК "Роснефть". Он также занимает пост председателя совета директоров государственной компании "Роснефтегаз", которая владеет контрольным пакетом акций "Роснефти". В 2008 - 2012 годах занимал пост вице-премьера РФ. Ранее работал в мэрии Санкт-Петербурга под началом Владимира Путина.

Бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский обвинил именно Сечина в организации уголовных дел против себя, которые способствовали "разграблению" ЮКОСа. Ответственным за развал компании Ходорковского называл Сечина также и бывший глава Центробанка России Виктор Геращенко.

Blick auf das Kapitol in Washington. Das Kapitol ist der Sitz des US-Kongresses (Parlament) mit seinen beiden Kammern. Das Repräsentantenhaus ist im Südflügel (im Bild re.) untergebracht, der Senat im Nordflügel. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat am 24.09.2019 angekündigt, dass die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) gegen den umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump einleiten werden. Trump steht aktuell wegen der sogenannten Ukraine-Affäre unter Druck. Das Kapitol wird jedes Jahr von mehr als drei Millionen Menschen besucht. (24.09.2019) | Verwendung weltweit

Профильный комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил список Навального 22.09.2021

Комитет по регламенту Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против 35 человек из списка Алексея Навального. Среди фигурантов санкционного списка - Роман Абрамович и Игорь Сечин.
6438641 14.01.2021 Russia's pipe-laying ship Fortuna is seen in the port ahead of the resumption of Nord Stream 2 gas pipeline construction, in Wismar, Germany. The special vessel is being used for construction work on the German-Russian Nord Stream 2 gas pipeline in the Baltic Sea. Media, citing authorities in Denmark, reported that laying work is scheduled to begin in Danish waters in mid-January 2021. Dmitrij Leltschuk / Sputnik

"Роснефть" хочет экспортировать газ по "Северному потоку - 2" 02.09.2021

По словам вице-премьера Новака, кабинет министров обсудит вопрос об экспорте "Роснефтью" газа по "Северному потоку - 2" - за счет соглашения с "Газпромом".
Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

Объединение журналистов-фрилансеров "Четвертый сектор" причислили в РФ к "иноагентам" 21.08.2021

Минюст утверждает, что объединение "Четвертый сектор" занималось политической деятельностью с целью повлиять "на выработку и реализацию госполитики". Экс-глава медиапроекта уверена, что журналистам грозит большой штраф.

Воскресный выпуск открыток от наших героев - "Заповедник" в отпуске, вторая неделя 08.08.2021

Сегодня открытки нам прислали Путин, Золотов, Сечин, Байден и другие. "Заповедник" вернется из отпуска 29-го августа в 20:00 мск. Смотрите "Заповедник в отпуске"! Не забывайте лайкать и делиться нашим видео!

Воскресный выпуск открыток от наших героев – "Заповедник" в отпуске, первая неделя 01.08.2021

Сегодня открытки нам прислали Путин, Золотов, Сечин, Байден и другие. "Заповедник" вернется из отпуска 29-го августа.

Лукашенко объявляет террор. Поправки из сказки. Песня китобоев – "Заповедник", выпуск 172, 30.05.21 31.05.2021

Сказ о Луке Мудрищеве и его подвигах. Царь Путин и его сказочные законы. Музыкальный сюжет по последним новостям. Смотрите в 172-м выпуске "Заповедника"!
20.03.2017 Michail Chodorkowski, ehemaliger Chef des Ölkonzerns Yukos, nimmt am 20.03.2017 an einer Diskussionsrunde zum Thema «Russia in Europe: Yesterday, Today, Tomorrow» in Berlin teil. Der Ex-Yukos-Chef war nach fast zehn Jahren Lagerhaft in Russland begnadigt worden und Ende 2013 nach Westeuropa ausgereist. Foto: Sophia Kembowski/dpa | Verwendung weltweit

Ходорковский ищет информацию о причастности Мишустина и Сечина к коррупции 29.04.2021

Доказательства связи Мишустина, Миллера, Сечина и Чайки с коррупцией помогут внести их в санкционные списки в рамках "акта Магнитского", указал экс-совладелец ЮКОСа Ходорковский, выразивший солидарность с Навальным.
Roman Anin, Korrespondent der russischen Zeitung Nowaja Gaseta, einer der Co-Autoren der investigativen Recherche Panama Papers; Copyright: privat

Главред "Важных новостей" Анин остался свидетелем после допроса в СК 12.04.2021

Роман Анин проходит по делу о нарушении неприкосновенности жизни бывшей жены главы "Роснефти" Сечина. После допроса в СК Анин сохранил статус свидетеля.
Roman Anin, Korrespondent der russischen Zeitung Nowaja Gaseta, einer der Co-Autoren der investigativen Recherche Panama Papers; Copyright: privat

Евросоюз обеспокоен допросом российского журналиста Романа Анина 11.04.2021

Дипломатическая служба ЕС призвала власти России соблюдать обязательства в сфере свободы СМИ и пообещала внимательно следить за действиями в отношении главреда "Важных историй" Романа Анина.
Roman Anin, Korrespondent der russischen Zeitung Nowaja Gaseta, einer der Co-Autoren der investigativen Recherche Panama Papers; Copyright: privat

Сотрудники ФСБ пришли с обыском к журналисту-расследователю Анину 09.04.2021

Роман Анин увязал обыск с публикацией об Игоре Сечине. Следственные мероприятия проходили по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Навальный в заложниках. Сказка про Меркель. Ментальная война против России – "Заповедник", выпуск 164, 04.04.21 04.04.2021

Путин и кремлевские сотоварищи берут Навального в заложники. Сказочный сюжет о Меркель и ее рейтинге. Песенка пропагандистов и Кремля о том, как защититься от нападок Запада в ментальной войне. Смотрите в 164-м выпуске "Заповедника"!
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Im Prozess wegen Totschlags gegen einen 55-Jährigen wird am 19.09.2017 voraussichtlich das Urteil verkündet. Der Mann soll im Dezember 2016 seinen Mitbewohner in Hamburg-Schnelsen mit Messerstichen getötet haben. Der Tote wurde erst nach fast 14 Tagen gefunden. Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Самаре активиста оштрафовали за видеошутку о суде над Путиным 04.03.2021

Из-за шуточной видеопостановки активиста из Татарстана Карима Ямадаева признали виновным в призывах к терроризму и оскорблении представителя власти.

Russian ROSNEFT oil and gas enterprise in Krasnodar region - southern russia. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAx01_ 20051111_rua_x01_299 Copyright: xPhotoXPressx Russian Rosneft Oil and Gas Enterprise in Krasnodar Region Southern Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAx01_ 20051111_rua_x01_299 Copyright xPhotoXPressx

"Роснефть" подала иски к "Новой газете" и "Важным историям" 03.03.2021

"Роснефть" подала заявления "об установлении фактов, имеющих юридическое значение". Предположительно, речь идет о публикациях журналистов Максима Авербуха и Романа Шлейнова.

Список Навального: ждать ли санкций ЕС против Абрамовича, Сечина и еще 33 россиян? DW Новости (08.02.2021) 08.02.2021

Визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву закончился скандалом. Россия выслала трех европейских дипломатов, включая и представителя ФРГ. В Брюсселе наверняка теперь будут обсуждать вопрос о санкциях. Ранее соратники Навального отправили в ЕС и США список из 35 фамилий. Могут ли в Брюсселе взять так называемый список Навального за основу нового санкционного списка?

Соратники Навального передали ЕС черный список: будут ли введены санкции против 35 россиян? (08.02.2021) 08.02.2021

ЕС может рассмотреть вопрос о новых санкциях против Москвы. Насколько реально, что за основу будет взят так называемый список Навального, в который попали Абрамович, Сечин, Миллер, Мишустин и другие чиновники и олигархи.

Навальный прилетел домой. Инаугурация Байдена. Сказка о богатыре Путине – "Заповедник", выпуск 154, 24.01.21 24.01.2021

Путин, Володин, Лавров, Золотов, Жириновский, Соловьев и Песков в сюжете о суде над Навальным. Майк Помпео, Меланья и Иванка Трамп, Джо Байден, Камала Харрис и Дональд Трамп в сюжете об инаугурации Байдена. Путин, Песков, Меркель, Байден, Рогозин, Сечин и Золотов в сказочном сюжете о бессменном богатыре Путине. Смотрите в 154-м выпуске "Заповедника"!

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