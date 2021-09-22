Президент российской нефтегазовой компании "Роснефть".

Игорь Сечин является главным исполнительным директором - президентом нефтегазовой компании ПАО "НК "Роснефть". Он также занимает пост председателя совета директоров государственной компании "Роснефтегаз", которая владеет контрольным пакетом акций "Роснефти". В 2008 - 2012 годах занимал пост вице-премьера РФ. Ранее работал в мэрии Санкт-Петербурга под началом Владимира Путина.



Бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский обвинил именно Сечина в организации уголовных дел против себя, которые способствовали "разграблению" ЮКОСа. Ответственным за развал компании Ходорковского называл Сечина также и бывший глава Центробанка России Виктор Геращенко.