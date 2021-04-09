Сотрудники ФСБ пришли с обыском к журналисту-расследователю Анину

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пришли с обыском к главному редактору "Важных историй" (ВИ), экс-сотруднику "Новой газеты" (НГ) Роману Анину. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщили в Telegram ВИ. Сам журналист на связь выходить перестал.

Обыск проходил по статье 137 ч. 2 УК РФ - о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения. Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до четырех лет с отзывом права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Статус Анина по данному делу не уточняется. К репортеру-расследователю приехали два адвоката - Анна Ставицкая и Василий Грищак. На 19.39 мск обыск продолжался два часа. Он был санкционирован судьей Басманного районного суда Ириной Вырышевой 7 апреля. Согласно картотеке суда, в этот день Вырышева рассмотрела три ходатайства об обысках по части 2 статьи 137 УК.

Публикация про Сечина

До того, как журналист перестал выходить на связь, он сообщил, что следственные действия могут быть связаны с его публикацией в "Новой газете" "Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель "Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?" от августа 2016 года. Анин на тот момент работал в отделе расследований НГ.

По иску Сечина 20 сентября 2016 года было возбуждено уголовное дело. Басманный суд постановил, что "Новой газете" следует выпустить опровержение. По словам адвоката Ставицкой, дело было возобновлено 24 марта 2021 года. После следственных действий Анин должен был поехать с адвокатами в Следственный комитет РФ.

Аккаунты Анина пытались взломать

В декабре 2020 года неизвестные пытались взломать аккаунты шестерых авторов расследования "Важных историй" о бизнесмене Кирилле Шамалове. В том числе Роман Анин сообщал о неудачной попытке взлома.

На пресс-конференции 17 декабря минувшего года Владимир Путин прокомментировал расследование ВИ о Шамалове, которого СМИ называют бывшим зятем президента России. "Прочитать материал о моих близких невозможно. Я его полистал, конечно, но там такая компиляция, что до конца не дочитал. Там везде пишут - "зять президента", "зять президента". И только в конце уточняют, что бывший зять", - говорил Путин.

Расследование "Важных историй" вышло 7 декабря 2020 года. Его авторы утверждали, что после женитьбе на предполагаемой дочери Владимира Путина - Катерине Тихоновой - Шамалов приобрел 3,8 процента крупнейшей нефтехимической компании "Сибур" за 100 долларов. На пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Шамалов, как и другие топ-менеджеры "Сибура", являлся участником мотивационной программы и получил активы в соответствии с ее правилами.

Смотрите также: