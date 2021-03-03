"Роснефть" подала иски к "Новой газете" и "Важным историям"

Компания "Роснефть" подала иски к изданиям "Новая газета", "Важные истории" и информационному агентству Bloomberg. Об этом сообщает "Новая газета" в среду, 3 марта со ссылкой на электронную картотеку Арбитражного суда Москвы. Соответчиком по иску к "Новой" стал также журналист Максим Авербух, а по иску к "Важным историям" - журналист Роман Шлейнов. Заявления к рассмотрению пока не приняты.

"Новая газета" указывает, что исковых требований не получала, поэтому суть претензий редакции неизвестна. Главный редактор газеты Дмитрий Муратов отметил, что "подобные истцы уведомляют общественность раньше, чем ответчика".

В карточках дел говорится, что "Роснефть" подала заявления "об установлении фактов, имеющих юридическое значение". В последнее время с такой формулировкой суды регистрируют иски о защите деловой репутации, отмечает РИА Новости.

Что могло стать причиной исков

20 февраля "Новая газета" опубликовала статью Авербуха "Сечин спешит на выручку", где он назвал "невероятным" заявление Игоря Сечина о том, что возглавляемая им "Роснефть" стала единственной в мире нефтяной компанией, получившей прибыль в 2020 году. Связан ли иск с этим материалом, неизвестно.

Иск к "Важным историям" может быть связан с материалом "Танцовщица для "Роснефти", выпущенным 8 февраля, предположил журналист Шлейнов в беседе с "Открытыми медиа". В этом материале говорилось, что "Роснефть" отрицала, что в 2014 году для нее купили долю в итальянском производителе шин Pirelli, хотя сообщения о сделке публиковали на сайте нефтяной компании.

В "Роснефти" подтвердили, что обратились в суд с исками, но не раскрыли подробностей.

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