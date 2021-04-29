Ходорковский ищет информацию о причастности Мишустина и Сечина к коррупции

Бывший глава российской нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский намерен собрать информацию о причастности к коррупции премьер-министра Михаила Мишустина, председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, главы "Роснефти" Игоря Сечина и бывшего генпрокурора Юрия Чайки. Соответствующие сведения и документы следует присылать на почту расследовательского центра "Досье", сообщил экс-совладелец ЮКОСа в своем Telegram-канале в четверг, 29 апреля.

Ходорковский объяснил свою позицию солидарностью с оппозиционером Алексеем Навальным. Политик перед возвращением в Россию из Германии в январе назвал 35 имен, которые должны быть внесены в санкционные списки в случае его ареста, указал экс-совладелец ЮКОСа. А для внесения в санкционные списки в рамках "акта Магнитского" необходимы множественные доказательства, что эти лица причастны к коррупции или иным преступлениям, добавил Ходорковский. Принятые рядом стран законы, известные как "акты Магнитского", предусматривают персональные санкции в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека в России.

Преследование оппозиционера и его структур в России

Алексей Навальный был задержан в середине января сразу после возвращения из ФРГ, где проходил лечение и реабилитацию после отравления его в России боевым веществом семейства "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

Навальный был помещен в исправительную колонию во Владимирской области, где более 3 недель держал голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. По всей России 21 апреля прошли массовые акции с требованием освободить оппозиционера. Незадолго до акции прокуратура Москвы подала иск с требованием признать экстремистскими организациями штабы Навального, а также основанный политиком Фонд борьбы с коррупцией и сменивший его как юрлицо Фонд защиты прав граждан. Мосгорсуд приостановил деятельность этих организаций до вынесения окончательного решения.

ЕС, США, Великобритания и страны Балтии призывали российские власти обеспечить политика надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Запад настаивает на немедленном и безоговорочном освобождении Навального и полном расследовании его отравления.

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