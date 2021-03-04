В Самаре активиста оштрафовали за видеошутку о суде над Путиным
Из-за шуточной видеопостановки активиста из Татарстана Карима Ямадаева признали виновным в призывах к терроризму и оскорблении представителя власти.
Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил активиста из Татарстана Карима Ямадаева к штрафу в размере 510 000 рублей за шуточное видео о "суде" над президентом РФ Владимиром Путиным, его пресс-секретарем Дмитрием Песковым и главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Об этом сообщает Telegram-канал "Сетевые свободы" в четверг, 4 марта, со ссылкой на адвоката Владимира Красикова.
Ямадаева признали виновным в нарушении статей Уголовного кодекса РФ о призывах к терроризму и оскорблении представителя власти. Активисту также запретили администрировать сайты на протяжении двух с половиной лет. Прокуратура просила наказание в виде 6 лет и 7 месяцев колонии. Ямадаев вину не признал и заявил о недопустимости преследования за "художественную фантазию в приличной форме", говорится далее в сообщении.
В конце декабря 2019 года Ямадаев опубликовал на YouTube видео с инсценировкой проходящего в 2022 году суда, на котором судья избирает меру наказания для людей, чьи лица закрыты черной одеждой, а на шее у них висят таблички с именами "Дмитрий Песков", "Игорь Сечин" и "Владимир Путин". В описании к видео сказано, что оно создано творческим коллективом "людей, объединенных исключительно художественной идеей и не преследующих цель пропаганды насилия или разжигания ненависти к какой-либо социальной группе", и "любые сходства с любыми названиями, лицами, фамилиями, именами, должностями и т.д. - случайны".
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