Глава Минюста: В ФРГ могут судить россиян за военные преступления в Украине

В интервью DW министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann) рассказал о возможностях уголовного преследования лиц, совершивших военные преступления в Украине, изъятия имущества у российских олигархов и высказал свое мнение об идее создать подобие Нюрнбергского трибунала для наказания за преступления, совершенные в ходе войны в Украине.

DW: В Мариуполе, Ирпене, Буче и многих других городах Украины предположительно российские военные совершили массу военных преступлений. Что конкретно может сделать Германия, чтобы не позволить преступникам избежать наказания?

Марко Бушман: Германия открыла так называемое "структурное" расследование. Мы можем расследовать военные преступления, совершенные за границей, в том числе иностранцами против иностранных граждан, поскольку мы действуем по принципу международного права, в соответствии с немецкими законами. Это в том числе и часть нашей исторической ответственности. Ранее мы в Германии успешно предали суду военных преступников из Сирии.

Для этого у нас должны быть доказательства преступления. Предварительное расследование было начато для того, чтобы собрать и систематизировать улики, которые потом можно использовать в ходе процесса, если преступник будет арестован.

Кроме того, мы делимся собранными доказательствами с другими следственными органами, например, Международным уголовным судом (МУС) в Гааге, который начал собственное расследование.

- С недавних пор работает совместная команда следователей в Гааге, усилия которой координирует Европейское агентство по вопросам юстиции (Евроюст). Чего вы ожидаете от нее?

- Это хороший знак, что расследование проводится совместно, и что там будут собирать улики. Евроюст получил новую задачу - координировать усилия следственных органов в странах ЕС (в расследовании военных преступлений в ходе войныв Украине. - Ред.), что позволит эффективно обмениваться информацией между ними. Я думаю, это хороший вклад в то, чтобы военные преступники не ушли от наказания.

- В связи с военными преступлениями в Украине сейчас звучат предложения создать подобие Нюрнбергского трибунала, который судил нацистов после Второй мировой войны. Вы можете себе представить нечто подобное в будущем?

- Никогда не следует исключать что-либо на века. Однако я думаю, что Международный уголовный суд является солидным институтом, который в состоянии провести уголовное расследование, которое получит международное признание. Поэтому я считаю, что мы должны всеми силами поддерживать и оказывать помощь МУС.

- Что должно произойти, чтобы перед судом предстали реальные люди? Например, и президент России Владимир Путин?

- Исходя из немецкой перспективы, мы не можем отправить под суд Владимира Путина, по крайней мере, пока он является президентом РФ. Однако не стоит забывать, что в этой цепочке - тех кто отдает приказы и выполняет их - множество людей. О некоторых командирах мы знаем то, что они крайне жестко ведут войну, предположительно виновны в большом числе военных преступлений. И если нам удастся задержать такого человека, когда он, например, окажется в Европе, и у нас будут доказательства его вины, мы отправим его под суд.

- А что происходит с теми, кто поддерживает Путина, с российскими олигархами? Например, говорят об экспроприации их собственности. Такое возможно в Германии?

- Сначала хотелось бы отметить, что мы не можем отнимать имущество у человека только потому, что он богат и родом из России. Мы являемся правовым государством, у нас есть основные права, гарантия неприкосновенности частной собственности. Но если мы можем доказать, что человек совершил преступление, несет часть ответственности за нелегальную захватническую войну, возможно внес свой вклад в то, что были совершены военные преступления, то немецкое уголовное право дает возможность воспользоваться инструментом изъятия имущества. И если мы доказали вину этого человека на судебном процессе, проведенном в соответствии с принципами правового государства, то мы можем конфисковать его имущество.

Однако для меня очень важно, чтобы мы в этом конфликте сохранили нашу идентичность - правового государства. Поэтому и с преступниками, и с другими людьми, совершившими плохие поступки, должны обращаться в соответствии с нормами правого государства. Иначе мы потеряем часть самих себя. В результате Путин добьется частичной победы, если либеральные демократии перестанут вести себя как правовые государства.

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