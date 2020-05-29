Глава МИД Украины анонсировал новые переговоры в "нормандском формате"

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время своего визита в Берлин анонсировал предстоящие переговоры в "нормандском формате" с участием глав МИД Германии, Украины, России и Франции. Соответствующее заявление он сделал во вторник, 2 июня, во время совместной пресс-конференции со своим германским коллегой Хайко Масом (Heiko Maas).

"Мы продолжим разговор в "нормандском формате" на уровне министров. Уже скоро состоится очередной такой разговор, в ходе которого мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс", - подчеркнул Кулеба.

Точной даты переговоров глава МИД Украины, однако, не назвал.

Хайко Мас в свою очередь напомнил, что несколько недель назад министры уже общались в формате "нормандской четверки". Диалог в режиме видеоконференции состоялся 30 апреля.

"Мы были едины во мнении, что должны придать новый импульс реализации договоренностей нормандского саммита. И об этом мы сегодня очень интенсивно говорили", - указал глава МИД ФРГ. "Вместе с Францией мы хотим помочь вам достичь цели вернуть мир на восток Украины и едины во мнении, что решение этого вопроса возможно исключительно благодаря постоянному прекращению огня", - добавил он.

Кулеба заверил германского коллегу, что "Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов", но не допустит пересечения "своих красных линий, которые касаются национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности".

О ситуации с удерживаемыми в Крыму украинцами

Стороны обсудили в Берлине не только ситуацию в Донбассе, но и аннексированный Россией у Украины Крым. По словам Кулебы, он обратился к Германии за помощью, чтобы обеспечить доступ Международного комитета Красного Креста к гражданам Украины, которых в Крыму "незаконно удерживает Россия".

"Также мы заинтересованы, чтобы представители Красного Креста посетили украинцев, которых незаконно удерживают на территории России", - добавил украинский министр.

Дмитрий Кулеба подчеркнул что вопрос Крыма для него как главы МИД Украины "всегда будет среди приоритетных" - до тех пор, пока полуостров "не вернется в состав Украины".

Глава МИД ФРГ о новых пунктах пропуска

Руководитель внешнеполитического ведомства ФРГ отдельно остановился на необходимости открытия новых пунктов пропуска на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС). Пока на востоке Украины таких пунктов всего пять. Говоря о ситуации с КПП, Мас сравнил ее с "жалом во плоти", использовав фразу новозаветного происхождения, применяемую для описания источника хронических проблем. Все стороны должны быть готовы к компромиссу в дальнейшем, добавил он.

Первая личная встреча Маса и Кулебы

Украинская делегация в составе министра иностранных дел Кулебы, министра обороны Андрея Тарана и руководителя офиса (администрации. - Ред.) президента Украины Андрея Ермака находится в столице ФРГ для обсуждения вопросов по урегулированию ситуации в Донбассе, интеграции страны в ЕС, а также предоставления Киеву статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunities Partner, EOP). Североатлантический альянс запустил ее в 2014 году. Цель программы - усилить оперативную совместимость войск стран-участниц EOP с силами НАТО.

Как передает корреспондент DW из Берлина, это - первая иностранная делегация, которую МИД Германии принимает с середины марта (вынужденная пауза была связана с пандемией коронавируса). Кроме того Хайко Мас впервые лично встретился с новым украинским коллегой, занявшим пост главы МИД 4 марта. К Кулебе Мас, кстати говоря, обращался на "ты".

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