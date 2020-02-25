Глава МВД Германии призвал скоординировать пограничный контроль в Европе

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) призвал скоординировать действия по ограничению передвижения в Европе из-за пандемии коронавируса, сообщил в субботу, 14 марта, пресс-секретарь министра, сославшись на телефонный разговор Зеехофера с его французским коллегой Кристофом Кастанером.

Кроме того, немецкое агентство dpa сообщило о письме главы МВД федеральной земли Баден-Вюртемберг Томаса Штробля (Thomas Strobl), которое он направил федеральному канцлеру Ангеле Меркель (Angela Merkel) и Хорсту Зеехоферу, с просьбой срочно ввести контроль на границе с Францией, что позволяет в особых ситуациях Шенгенское соглашение. По словам Штробля, усиленный контроль уже фактически осуществляется силами полиции федеральной земли, но его недостаточно.

Пять стран Шенгенской зоны закрыли свои границы

Ранее Чехия, Словакия, Дания и Польша объявили о закрытии своих границ внутри Шенгенской зоны в связи с распространением вируса. В первые несколько часов после вступления в силу запрета датские пограничники сообщили о задержании на германо-датской границе 29 человек из Германии. Путешественники были остановлены на трех наземных переходах, сообщила в субботу полиция Южной Ютландии. На мосту через пролив Эресунн на границе со Швецией, по данным полиции Копенгагена, было остановлено 13 человек. В аэропорту Копенгагена пассажиров не останавливали.

В субботу к списку стран, закрывших свои границы, присоединились Латвия и Литва. В Румынии введено чрезвычайное положение. Норвегия с понедельника закрывает все аэропорты и порты на своей территории. Осло объявил, что в результате заражения коронавирусом скончались два человека. Два человека также умерли в Швеции, и в субботу первая смерть была зафиксирована в Дании.

Очаги коронавируса в Европе

По данным ресурса Worldometers, отслеживающего распространение пандемии COVID-19, Италия по-прежнему больше других европейских стран страдает от эпидемии. К субботе было зарегистрировано 21157 случаев заболевания COVID-19, 1441 человек скончались. На втором месте Испания с более чем 6043 случаями и 191 жертвой, за ней Германия, где зафиксирован 4525 случаев инфицирования, 8 человек скончались. Во Франции инфицированы 4499 человек, жертвой коронавируса стал 91 пациент.

Институт Роберта Коха (RKI) добавил столицу Испании Мадрид и австрийский регион Тироль в свой список зон риска. Ранее Италия и регион Гранд-Эст во Франции уже классифицировались как зоны риска для Европы.

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