 Глава комитета бундестага против участия Huawei в проекте 5G для Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 17.05.2020

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Германия

Глава комитета бундестага против участия Huawei в проекте 5G для Германии

В столь критических проектах, как 5G, Германия не может зависеть от таких стран, как Китай, убежден Норберт Рёттген. Нельзя полагаться на предприятие, находящееся под влиянием властей КНР, пояснил он.

Исследовательский центр Huawai в Шанхае

Исследовательский центр Huawai в Шанхае

Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), исходя из опыта, полученного в борьбе против коронавируса, потребовал отстранить китайский концерн Huawei от создания инфраструктуры для мобильной связи пятого поколения 5G в Германии. "Мы на собственном опыте увидели, какие могут быть последствия, если мы уже не в состоянии производить такие простые продукты, как защитные маски, и зависим от таких стран, как Китай", - сказал политик в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 17 мая.

Норберт Рёттген

Норберт Рёттген

Рёттген, претендующий на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС), отметил, что в таких критичных проектах, как мобильная связь - "нервная система цифрового общества", в частности 5G, Германия тем более не должна "попадать в зависимость от предприятий, которые подвержены влиянию китайского государства".

Рёттген: Производителей в сфере G5 следует проверять на благонадежность

Правительство ФРГ не желает отстранять Huawei от тендера на сооружение инфраструктуры для мобильных сетей 5G в Германии. В то же время в разработанном МВД проекте закона о безопасности в сфере IT говорится, что производителей инфраструктуры для сетей 5G необходимо проверять на благонадежность.

Президент США Дональд Трамп обвиняет Huawei в предоставлении властям КНР технологий для слежки. Он выступает против привлечения Huawei к созданию оборудования для сетей 5G в США и требует того же самого от стран Евросоюза.

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    Автор: Николас Мартин, Наталья Позднякова


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