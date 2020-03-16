Глава Еврокомиссии предлагает временно ограничить въезд в ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в понедельник, 16 марта, порекомендовала временно ограничить въезд на территорию Евросоюза из-за распространения нового коронавируса SARS-CoV-2. Она особо выделила "исключительные мероприятия" с целью "защитить здоровье наших граждан".

Предлагаемое ограничение не коснется резидентов стран ЕС, членов семей граждан Евросоюза, дипломатов, а также специалистов, участвующих в борьбе с новым вирусом. По словам главы Еврокомиссии, эта мера будет действовать в течение 30 дней, однако при необходимости может быть продлена. Фон дер Ляйен также отметила необходимость создать "зеленые коридоры" для транспортировки через границы жизненно необходимых грузов. "Лишь таким образом можно избежать нехватки продуктов питания или медицинского оборудования", - подчеркнула она.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель официально выдвинет это предложение на саммите лидеров ЕС 17 марта, который пройдет в формате видеоконференции. По его словам, необходимо "убедиться, что наши системы здравоохранения способны подготовиться" к распространению инфекции.

ВОЗ объявила Европу эпицентром пандемии коронавируса

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С тех пор опасный возбудитель проник более чем в 150 стран и территорий. В мире выявлено свыше 170 000 случаев заражения, более 6 500 человек скончались, почти 78 000 больных выздоровели.

Абсолютное большинство случаев заражений и летальных исходов приходится на Китай, за ним следуют Италия и Иран. Всемирная организация здравоохранения объявила Европу эпицентром пандемии нового заболевания.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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