Германия сверху: Вилла Хюгель - бывшая резиденция Круппов (видео)

Вилла Хюгель в Эссене служила семейной резиденцией династии Круппов. Полетаем над ней на нашем дроне - #DailyDrone.
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