Германия сверху: Вилла Хюгель - бывшая резиденция Круппов (видео)

Рурская область с высоты птичьего полета

Комбинат ''Kokerei Prosper'' в Ботропе

В 2010 году в мире было произведено 608 миллионов тонн кокса. На Германию из них пришлось всего около восьми миллионов, хотя в последние годы спрос на такой уголь, необходимый для сталелитейной промышленности, устойчиво растет. Для сравнения. "В 1892 году в Германии действовало около 15 700 коксовых печей с годовым объемом производства, равным примерно 7,7 миллиона тонн". Цитата из энциклопедии.