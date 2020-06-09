 Германия предостерегает от поездок в Россию и Украину до конца августа | Новости из Германии о Германии | DW | 10.06.2020

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Германия

Германия предостерегает от поездок в Россию и Украину до конца августа

Россия, Украина и Беларусь входят в число 160 стран, в отношении которых продолжит действовать предостережение от поездок. Срок действия предостережения продлен до конца лета.

Пустые регистрационные стойки в берлинском аэропорту

Пустые регистрационные стойки в берлинском аэропорту

Правительство ФРГ на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 рекомендовало отказаться поездок в Россию, Украину, Беларусь и еще более 160 стран за пределами Европейского Союза до конца лета. Согласно решению, принятому кабинетом в Берлине в среду, 10 июня, срок действия соответствующего предостережения продлен до 31 августа.

В принятом правительством решении отмечается, что возможны исключения для стран, где ограничительные меры привели к существенному сдерживанию коронавируса. При этом будут учитываться статистика по инфицированным, эффективность системы здравоохранения, правила гигиены, возможности репатриации и меры безопасности для туристов.

Беспрецедентные меры

Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) впервые выпустил предостережение от поездок за границу 17 мая. Оно распространялось на поездки во все почти 200 стран мира, что стало беспрецедентным шагом. До этого времени МИД ФРГ выпускал соответствующие предостережения лишь в отдельных случаях в случае угрозы для жизни и здоровья граждан.

На минувшей неделе правительство ФРГ отменило предостережение в отношении 31 европейской страны, в том числе 26 стран ЕС, Великобритании, а также Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна.

Для 29 из этих государств предостережение отменяется с 15 июня, а для Испании и Норвегии – позднее, поскольку в этих странах все еще действуют ограничения на въезд.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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