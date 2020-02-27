Германия и РФ запретили вывоз медицинских масок из-за коронавируса

На фоне дальнейшего распространения коронавируса SARS-CoV-2 в мире Германия и Россия ввели временный запрет на вывоз медицинских масок и других средств защиты от инфекции. В среду, 4 марта, кризисный штаб в министерствах здравоохранения и внутренних дел ФРГ запретил экспорт медицинских масок, перчаток, защитных костюмов и ряда других средств защиты. Исключения могут быть сделаны только в рамках международных гуманитарных акций, указал кризисный штаб.

Кроме того, федеральное министерство здравоохранения занялось централизованной закупкой медицинских средств защиты для частных врачебных кабинетов, больниц и профильных ведомств.

Кризисный штаб в правительстве Германии также порекомендовал немцам, изолированным из-за коронавируса в других европейских странах, оставаться под карантином до его завершения. Таким образом, немецкие отпускники, находящиеся под карантином в отеле на испанском острове Тенерифе, не вернутся в Германию до 10 марта.

РФ запретила экспорт 17 категорий средств защиты

Ранее в тот же день правительство РФ опубликовало постановление, запрещающее экспорт 17 категорий медицинских средств защиты, в том числе масок, защитных очков, комбинезонов и костюмов химической защиты и хирургических перчаток. При этом решение не распространяется на гуманитарную помощь, а также товары, которые граждане вывозят за границу для личного пользования.

Запрет будет действовать до 1 июня. "Прежде всего необходимо предотвратить так называемый искусственный дефицит некоторых медицинских изделий - масок, респираторов, противовирусных средств, которые спекулянты могут вывозить за рубеж", - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Между тем агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного представителя итальянского ведомства гражданской обороны сообщило о получении Италией 800 тысяч медицинских масок из ЮАР. При этом стране необходимо еще не менее 10 миллионов масок, считает собеседник агентства.

Эпицентр коронавируса в Европе - Италия

Италия стала эпицентром эпидемии коронавируса в Европе. По данным сайта Worldometers, в этой стране заболели более 2,5 тысячи человек, 79 пациентов с коронавирусом скончались. На втором месте по заражениям коронавирусом в Европе - Германия, где власти подтвердили 244 случая SARS-CoV-2, на третьем - Франция (212 случаев). Накануне власти Франции решили реквизировать все защитные маски, которые находятся на складах и на производстве, для раздачи медицинскому персоналу и пациентам, зараженным коронавирусом Sars-CoV-2.

В России пока официально выявлены шесть случаев заболевания, один из них - у жителя Московской области, еще два - у граждан Китая в Тюменской области и Забайкалье. Кроме того, в Казань были эвакуированы три россиянина с коронавирусом с круизного лайнера Diamond Princess.

Тем временем число выявленных заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 94 тысячи. Более 80 тысяч заболевших приходится на Китай. В Южной Корее - 5600 заразившихся коронавирусом, в Иране - почти 3000. От последствий заболевания скончались в общей сложности 3200 человек, из них почти 3000 - в Китае, с которого началось распространение нового возбудителя. Всего зафиксировано уже почти 93,6 тысячи случаев заражения, из них около 80,3 тысячи - в КНР. При этом выздоровели 51 тысяча пациентов.

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