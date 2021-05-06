Геноцид армян в Османской империи

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В сейме подчеркнули, что приняли декларацию после консультаций со всеми заинтересованными сторонами, дипломатами и историками.
В МИД Турции раздражены позицией Байдена и заявили, что высказывания главы Белого дома о геноциде армян не имеют под собой законных оснований и далеки от исторических реалий.
Глава Белого дома впервые назвал геноцидом уничтожение турками армян в начале XX века. Ожидается, что это испортит отношения США с партнером по НАТО Турцией.
В ходе телефонного разговора с президентом Турции Джо Байден заявил о намерении признать геноцидом уничтожение армян в Османской империи, утверждают источники.
В Ереване в факельном шествии в память о жертвах геноцида армян в Османской Турции участвовали около 10 тысяч человек. Они возложили цветы к вечному огню на холме Цицернакаберд.
"Мы рассчитываем, что вы подтвердите вашу приверженность продвижению исторической справедливости и предотвращению новых геноцидов", - говорится в письме Армена Саркисяна Байдену.
По информации The Wall Street Journal и Reuters, Джо Байден 24 апреля заявит об официальном признании геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в 1915-1923 годах.
В конфликте вокруг Нагорного Карабаха Армения и Азербайджан требуют от ФРГ более активного участия в поиске путей его урегулирования. Берлин призывает обе стороны вернуться за стол переговоров.
Никол Пашинян заявил о, возможно, самом решающем моменте в многотысячелетней истории армянского народа. По его мнению, нападая на Карабах, Баку и Анкара пытаются решить не только территориальный вопрос.
Вслед за Палатой представителей Сенат США принял резолюцию о признании геноцидом массового убийства армян в Османской империи в начале XX века.
Принятие нижней палатой парламента США резолюции о признании геноцидом массового убийства армян в Османской империи не имеет никакой ценности, заявил президент Турции.
Резолюцию о введении санкций против Турции из-за военной операции Анкары в Сирии поддержало абсолютное большинство членов Палаты представителей Конгресса США из обеих партий.
Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов поддержала резолюцию о признании массового убийства армян в Османской империи в начале XX века геноцидом.
Немецкий кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер убежден, что Евросоюз должен положить конец зависимости от российского газа. Nord Stream 2, в свою очередь, грозит ЕС судом.
Франция стала первой европейской страной, признавшей массовое истребление армян в Османской империи геноцидом. Анкара резко раскритиковала Париж, заявив, что у самой Франции руки по локоть в крови.
DW рассказывает историю одной армянской семьи: она пережила геноцид, концлагерь, бегство и эмиграцию во Францию.
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