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Геноцид армян в Османской империи

THEMENBILD - Eine Hinweistafel des lettischen Parlaments in der Hauptstadt Riga am 31. August 2013 // THEMES PICTURE - A plate of the Latvian Parliament in Riga on 31 August 2013. EXPA Pictures © 2013, PhotoCredit: EXPA/ Erwin Scheriau - 20130831_PD9225 |

Парламент Латвии признал резню армян в Османской империи геноцидом 06.05.2021

В сейме подчеркнули, что приняли декларацию после консультаций со всеми заинтересованными сторонами, дипломатами и историками.

May 8, 2018 - Ankara, Turkey - The Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs building rises high in the Ankara skyline, behind a sign reading T.C. Disisleri Bakanligi on 8 May 2018. Ankara Turkey PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20180508_zaa_n230_1264 Copyright: xDiegoxCupolox

Признание геноцида армян: посла США вызвали в МИД Турции 25.04.2021

В МИД Турции раздражены позицией Байдена и заявили, что высказывания главы Белого дома о геноциде армян не имеют под собой законных оснований и далеки от исторических реалий.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 14.04.21 *** U.S. President Joe Biden delivers remarks on his plan to withdraw American troops from Afghanistan, at the White House, Washington, U.S., April 14, 2021. Andrew Harnik/Pool via REUTERS

Байден признал резню армян в Османской империи геноцидом 24.04.2021

Глава Белого дома впервые назвал геноцидом уничтожение турками армян в начале XX века. Ожидается, что это испортит отношения США с партнером по НАТО Турцией.
NEW YORK, NY - OCTOBER 29 : Writer of the Midnight Express Billy Hayes, Turkey's Consul General in New York Ertan Yalcin (not seen), representatives of the Turkish communities in New York attend the flag raising ceremony within the celebrations for Turkish Republic Day's 91st anniversary in New York, United States on October 29, 2014. Cem Ozdel / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Байден планирует назвать геноцидом уничтожение армян 23.04.2021

В ходе телефонного разговора с президентом Турции Джо Байден заявил о намерении признать геноцидом уничтожение армян в Османской империи, утверждают источники.
Teilnehmer vom Fakelzug in Eriwan (Armenien) - Gedenken an das Massaker an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs, am 23.04.2021 in Eriwan. Foto: Ashot Gazazyan/DW

В Армении проходят акции в память о жертвах геноцида в Османской империи 23.04.2021

В Ереване в факельном шествии в память о жертвах геноцида армян в Османской Турции участвовали около 10 тысяч человек. Они возложили цветы к вечному огню на холме Цицернакаберд.
Armenian President Armen Sarkissian votes during an early parliamentary election in Yerevan, Armenia December 9, 2018. REUTERS/Hayk Baghdasaryan/Photolure

Президент Армении призвал Джо Байдена признать геноцид армян 22.04.2021

"Мы рассчитываем, что вы подтвердите вашу приверженность продвижению исторической справедливости и предотвращению новых геноцидов", - говорится в письме Армена Саркисяна Байдену.
WASHINGTON, DC - APRIL 14: U.S. President Joe Biden removes his mask to speak from the Treaty Room in the White House about the withdrawal of U.S. troops from Afghanistan on April 14, 2021 in Washington, DC. President Biden announced his plans to pull all remaining U.S. troops out of Afghanistan by September 11, 2021 in a final step towards ending America’s longest war. (Photo by Andrew Harnik-Pool/Getty Images)

СМИ сообщили о планах Байдена признать геноцид армян 22.04.2021

По информации The Wall Street Journal и Reuters, Джо Байден 24 апреля заявит об официальном признании геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в 1915-1923 годах.
Smoke rises after shelling by Azerbaijan's artillery during a military conflict in outskirts of Stepanakert, the separatist region of Nagorno-Karabakh, Friday, Oct. 9, 2020. The latest outburst of fighting between Azerbaijani and Armenian forces began Sept. 27 and marked the biggest escalation of the decades-old conflict over Nagorno-Karabakh. The region lies in Azerbaijan but has been under control of ethnic Armenian forces backed by Armenia since the end of a separatist war in 1994. (AP Photo) |

Конфликт в Нагорном Карабахе: Берлин в роли посредника? 22.10.2020

В конфликте вокруг Нагорного Карабаха Армения и Азербайджан требуют от ФРГ более активного участия в поиске путей его урегулирования. Берлин призывает обе стороны вернуться за стол переговоров.
FILE - On this Tuesday, Oct. 1, 2019 file photo Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan attends the Eurasian Economic Council in Yerevan, Armenia. Armenia's Prime Minister Nikol Pashinian and his entire family have been infected with the coronavirus. In a Facebook statement on Monday, June 1, 2020, Pashinian said he didn't have any symptoms, but decided to get tested ahead of visiting military units, and the test came back positive. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, file) |

Премьер-министр Армении назвал конфликт в Карабахе беспрецедентным 03.10.2020

Никол Пашинян заявил о, возможно, самом решающем моменте в многотысячелетней истории армянского народа. По его мнению, нападая на Карабах, Баку и Анкара пытаются решить не только территориальный вопрос.

FILE- In this Tuesday, Feb. 5, 2019, file photo the Dome of the US Capitol building is visible on the morning of the State of the Union in Washington. On Thursday, Feb. 7, the Labor Department reports on the number of people who applied for unemployment benefits last week. (AP Photo/Andrew Harnik, File)

Сенат США признал геноцид армян в Османской империи 12.12.2019

Вслед за Палатой представителей Сенат США принял резолюцию о признании геноцидом массового убийства армян в Османской империи в начале XX века.
Wo wurde das Bild aufgenommen?: İstanbul Wann wurde das Bild aufgenommen?: 26.10.2019 Bildbeschreibung: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht ander Tagung Fenerbahce Sportverein Das Foto ist von DHA, wir haben einen Abonnement, daher die Rechte sind frei für DW Türkisch.

Эрдоган раскритиковал признание геноцида армян Палатой представителей США 30.10.2019

Принятие нижней палатой парламента США резолюции о признании геноцидом массового убийства армян в Османской империи не имеет никакой ценности, заявил президент Турции.
Members of Congress as Incoming Speaker of the House Nancy Pelosi speaks during the opening session of the 116th Congress at the US Capitol in Washington, DC, January 3, 2019. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

В Конгрессе США одобрили введение санкций против Турции 30.10.2019

Резолюцию о введении санкций против Турции из-за военной операции Анкары в Сирии поддержало абсолютное большинство членов Палаты представителей Конгресса США из обеих партий.
The Armenian Genocide refers to the deliberate and systematic destruction of the Armenian population of the Ottoman Empire during and just after World War I. It was implemented through wholesale massacres and deportations, with the deportations consisting of forced marches under conditions designed to lead to the death of the deportees. The total number of resulting Armenian deaths is generally held to have been between one and one and a half million. Other ethnic groups were similarly attacked by the Ottoman Empire during this period, including Assyrians and Greeks, and some scholars consider those events to be part of the same policy of extermination. It is widely acknowledged to have been one of the first modern genocides, as scholars point to the systematic, organized manner in which the killings were carried out to eliminate the Armenians, and it is the second most-studied case of genocide after the Holocaust. The word genocide was coined in order to describe these events. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Палата представителей США проголосовала за признание геноцида армян 30.10.2019

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов поддержала резолюцию о признании массового убийства армян в Османской империи в начале XX века геноцидом.

Потопить Северный поток-2: каковы планы кандидата на пост главы Еврокомиссии. DW Новости (24.04.19) 25.04.2019

Немецкий кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер убежден, что Евросоюз должен положить конец зависимости от российского газа. Nord Stream 2, в свою очередь, грозит ЕС судом.
A picture taken on April 24, 2019, in Paris during a ceremony to commemorate the anniversary of the Armenian genocide, shows a bronze statue by David Erevantsi, representing Reverend Father Komitas, an Armenian composer and theologian, deported from Constantinople (Istanbul) in 1915 with other Armenian intellectuals but who survived the murders of his people and later died in Paris in 1935. (Photo by ERIC FEFERBERG / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION (Photo credit should read ERIC FEFERBERG/AFP/Getty Images)

Во Франции впервые прошел день памяти жертв геноцида армян 24.04.2019

Франция стала первой европейской страной, признавшей массовое истребление армян в Османской империи геноцидом. Анкара резко раскритиковала Париж, заявив, что у самой Франции руки по локоть в крови.

Как французские армяне борются за признание геноцида (24.04.2019) 24.04.2019

DW рассказывает историю одной армянской семьи: она пережила геноцид, концлагерь, бегство и эмиграцию во Францию.
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