Геноцид армян в Османской империи

В Армении проходят акции в память о жертвах геноцида в Османской империи

В Ереване в факельном шествии в память о жертвах геноцида армян в Османской Турции участвовали около 10 тысяч человек. Они возложили цветы к вечному огню на холме Цицернакаберд.