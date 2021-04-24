 Парламент Латвии признал резню армян в Османской империи геноцидом | Новости из Германии о Европе | DW | 06.05.2021

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Европа

Парламент Латвии признал резню армян в Османской империи геноцидом

В сейме подчеркнули, что приняли декларацию после консультаций со всеми заинтересованными сторонами, дипломатами и историками.

Сейм Латвии

Сейм Латвии

Однопалатный парламент Латвии - сейм - принял декларацию о геноциде армян во времена Османской империи. Об этом сообщили в четверг, 6 мая, в пресс-службе законодательного органа. Как следует из документа, Латвия осуждает любые преступления против человечества и признает обязательства увековечивать память о них, чтобы избежать их повторения.

"Представленный на рассмотрение и одобренный Комитетом по иностранным делам вариант заявления был составлен после консультаций со всеми заинтересованными сторонами, дипломатами, историками и исследователями - вследствие обсуждений, анализа и осмысления", - подчеркнули в парламенте.

"Сейм признает, что в результате действий османских властей большое количество армян было насильно депортировано в другие регионы империи, в результате чего многие погибли от голода, физического насилия и в результате убийств", - отметили законодатели.

Декларация одобрена большинством голосов

Члены парламента осудили преступления, убийства и насильственные переселения, совершенные Османской империей в отношении армянского народа. Депутаты также выразили убежденность в том, что открытое и свободное обсуждение исторических вопросов неразрывно связано с формированием здоровой и зрелой демократии.

Декларация была подготовлена 40 законодателями по инициативе одного из представителей Новой консервативной партии - Юриса Юрашса - и одобрена большинством - 58 голосами из 100.

Вслед за США

Ранее, 24 апреля, президент США Джозеф Байден стал первым американским лидером, официально признавшим резню армян в Османской империи в годы Первой мировой войны геноцидом. До последнего времени руководство США избегало такого определения, чтобы не портить отношения с Анкарой. Между тем, как заявил глава Белого дома, речь идет не о том, чтобы обвинять Турцию, а о подтверждении исторического факта.

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    Автор: Ричард Фукс, Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:58

Как французские армяне борются за признание геноцида

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