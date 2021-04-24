 Признание геноцида армян: посла США вызвали в МИД Турции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.04.2021

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Мир

Признание геноцида армян: посла США вызвали в МИД Турции

В МИД Турции раздражены позицией Байдена и заявили, что высказывания главы Белого дома о геноциде армян не имеют под собой законных оснований и далеки от исторических реалий.

МИД Турции

МИД Турции

Турция не признает и решительно осуждает решение президента США Джозефа Байдена считать геноцидом массовое уничтожение армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны. Такое заявление вечером в субботу, 24 апреля, распространил турецкий МИД.

"Ни одно из условий, которые - согласно международному праву - могли бы стать основанием для использования термина "геноцид " в контексте событий 1915 года не имело место быть", считают в Анкаре. "Отношение к событиям 1915 года не может и не должно меняться в зависимости от внутриполитических процессов и настроений политиков. Подобная позиция может привести лишь к грубому искажению истории", - цитирует МИД агентство Anadolu.

По мнению Турции, высказывания главы Белого дома не имеют под собой законных оснований и далеки от исторических реалий.

Посол США в Анкаре вызван в МИД Турции

Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда уже вызвали в МИД Турции, где ему был заявлен протест.

"Призываем президента США исправить допущенную грубейшую ошибку, не идти на поводу у кругов, стремящихся использовать исторические утверждения для углубления вражды, и вместо этого поддержать практические шаги по обеспечению мира в регионе", - резюмировали в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Байден - первый президент США, признавший геноцид

Джозеф Байден стал первым американским президентом, признавшим резню армян в Османской империи в годы Первой мировой войны геноцидом. До последнего времени руководство США избегало такого определения, чтобы не портить отношения с Анкарой. Между тем, по словам главы Белого дома, речь идет не о том, чтобы обвинять Турцию, а о подтверждении исторического факта.

В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей и Сенат Конгресса США.

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  • Армянская группа Genealogy

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  • Глава общества арамейцев Даниэль Демир

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Признание геноцида откроет дверь в ЕС?

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  • Владимир Путин

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    Автор: Ричард Фукс, Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:58

Как французские армяне борются за признание геноцида

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