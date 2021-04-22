 Президент Армении призвал Джо Байдена признать геноцид армян | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.04.2021

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Мир

Президент Армении призвал Джо Байдена признать геноцид армян

"Мы рассчитываем, что вы подтвердите вашу приверженность продвижению исторической справедливости и предотвращению новых геноцидов", - говорится в письме Армена Саркисяна Байдену.

Президент Армении Армен Саркисян

Президент Армении Армен Саркисян (фото из архива)

Президент Армении Армен Саркисян ожидает от своего американского коллеги Джо Байдена официального признания геноцида армян в Османской империи. "Мы рассчитываем, что вы подтвердите вашу приверженность продвижению исторической справедливости и предотвращению новых геноцидов", - говорится в письме, которое Саркисян направил Байдену, сообщает пресс-служба президента Армении в четверг, 22 апреля.

Признание геноцида армян означает признание преступления против человечности, отметил Саркисян. Он приветствовал принятие Палатой представителей Конгресса США в 2019 году резолюции о признании геноцида армян, за которым последовало соответствующее решение Сената США.

В преддверии 106-й годовщины массового убийства армян в Османской империи Саркисян направил письма главам более 20 международных организаций и государств, в том числе России, Франции, Германии, Италии, Аргентины, Ливана, Греции и Швеции, в которых выразил признательность за признание и осуждение геноцида армян.

Байден может официально признать геноцид армян

24 апреля отмечается день памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1925-1922 годах. 21 апреля ряд СМИ сообщили со ссылкой на источники в администрации Байдена, что тот планирует официально признать геноцид армян. Год назад Байден, тогда еще кандидат в президенты США, почтил память 1,5 млн армян, погибших в последние годы существования Османской империи, и заявил в Twitter, что в случае избрания главой Белого дома поддержит резолюцию о признании этих преступлений геноцидом.

Решение Конгресса США о признании геноцида армян с юридической точки зрения не имеет обязывающего характера, но обладает значительной символической силой, прежде всего в отношениях Вашингтона с Турцией.

В свою очередь Анкара признает, что многие армяне, жившие в Османской империи, были убиты в столкновениях с османскими вооруженными силами во время Первой мировой войны и после нее, но оспаривает число погибших и не соглашается с тем, что убийства армян были систематически организованы и являлись геноцидом.

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    Автор: Ричард Фукс, Михаил Бушуев


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Эрдоган раскритиковал признание геноцида армян Палатой представителей США 30.10.2019

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