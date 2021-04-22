 Байден планирует назвать геноцидом уничтожение армян | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Байден планирует назвать геноцидом уничтожение армян

В ходе телефонного разговора с президентом Турции Джо Байден заявил о намерении признать геноцидом уничтожение армян в Османской империи, утверждают источники.

Флаги Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки

Флаги Турции и США

Президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган провели в пятницу, 23 апреля, телефонные переговоры. В ходе беседы Байден выказал интерес к развитию конструктивных двусторонних отношений и преодолению существующих различий во взглядах, говорится в сообщении Белого дома. В свою очередь, согласно заявлению канцелярии турецкого лидера, Эрдоган призвал Байдена прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана в Сирии и организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Стороны также договорились о встрече в рамках саммита лидеров НАТО, который состоится в июне.

Между тем ряд информационных агентств сообщили со ссылкой на источники, что Байден в разговоре с Эрдоганом заявил, что назовет "геноцидом"  массовое уничтожение армянского населения в Османской империи в 1915 году. До этого времени руководство США избегало такого определения, чтобы не портить отношения с Анкарой.  Сам Байден во время своей предвыборной кампании пообещал, что будет добиваться определения трагедии 1915 года как геноцида. "Молчание означает пособничество", - заявил он в ходе президентской гонки.

Псаки пообещала сказать больше в ближайшие дни

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-конференции в пятницу не ответила на вопрос, выполнит ли Байден свое обещание. Она исходит из того, что в ближайшие дни сможет сказать больше, заявила Псаки.

В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако официально США еще не признали геноцид. 

Анкара неоднократно предостерегала Вашингтон, что подобное признание приведет к ухудшению отношений двух стран. Правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина "геноцид" и считает завышенным число жертв (до полутора миллионов человек), на котором настаивает армянская сторона. По мнению Анкары, гибель армян была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были также турки.

Смотрите также:

  • Papst hält Messe zum 100. Jahrestag des Massenmords an Armeniern

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Папа римский: "Первый геноцид в ХХ веке"

    Папа римский Франциск использовал в этом году торжественную пасхальную мессу для того, чтобы сделать политическое заявление. Он назвал кровавую расправу над армянскими христианами в Османской империи "первым геноцидом ХХ века". Отвечая на резкую критику из Турции, папа римский заметил: "Молчать о том, что мы видели и слышали, мы не можем".

  • Глава кабинета министров Ахмет Давутоглу

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    "Мы разделяем боль детей и внуков"

    Турецкие власти по-прежнему категорически отрицают факт геноцида армян 100 лет назад. Однако не так давно Анкара сделала шаг навстречу потомкам жертв. Глава кабинета министров Ахмет Давутоглу выразил сочувствие такими словами: "Мы разделяем боль детей и внуков армян, погибших во время депортаций 1915 года". Слово "геноцид" не прозвучало.

  • Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    "Преступление против человечности"

    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предложил Турции и Армении свои посреднические услуги. О событиях столетней давности он говорил как о "зверствах" и "преступлениях против человечности". Турция и Армения, по его словам, должны продолжить диалог с ясной целью - предотвратить в будущем такие "трагические события".

  • Франк-Вальтер Штайнмайер и Эдвард Налбандян

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Германия: не мешать примирению

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель согласилась с теми, кто называет убийства армян "геноцидом". А вот ее коллега по коалиции, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер был осторожнее, слово "геноцид" он использовать не стал. Хотя позиция у них согласованная: не мешать примирению Турции и Армении. В октябре 2014 года Штайнмайер был с визитом в Ереване, на фото - с коллегой Эдвардом Налбандяном.

  • На заседании Европарламента

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    "Речь идет не о перекладывании вины"

    Не обошел стороной годовщину трагических событий и Европарламент. После минуты молчания парламентарии выступили с заявлением. В нем они призвали Турцию признать геноцид армян. Один из депутатов, Кнут Флекенштайн, объяснил суть заявления: "Речь идет не о перекладывании вины на сегодняшнее политическое руководство, но о взятии ответственности на себя".

  • Армянская группа Genealogy

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Армения на "Евровидении" споет: "Не отрицай"

    "Евровидение" - шоу вообще-то не политическое. Но в этом году Армения отправит на конкурс группу, в тексте песни которой вполне чувствуется подтекст. "Don't deny" ("Не отрицай") - так звучит основное послание песни "Face the Shadow". В общем, балладу армянской группы Genealogy, в которую входят 6 музыкантов, будут судить не только с музыкальной точки зрения.

  • Глава общества арамейцев Даниэль Демир

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Признание геноцида откроет дверь в ЕС?

    "Если бы Турция не так упрямо вела себя в вопросе признания геноцида армян, она могла бы ускорить вопрос вступления в Евросоюз", - считает Даниэль Демир, глава общества арамейцев (айсоров) в Германии. Но и Германия слишком долго, по его мнению, медлит с признанием того, что тогда произошел геноцид. По словам Демира, "жертвам должно казаться, что в управлении Германией участвует Эрдоган".

  • Владимир Путин

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Визит Путина вызвал интерес

    Президент России на тему армянской трагедии пока не высказался - хотя и сумел попасть в заголовки СМИ. Путин, по словам его помощника Юрия Ушакова, примет участие в поминальной церемонии, которая пройдет в Ереване 24 апреля. В ней будет участвовать и глава Франции Франсуа Олланд. Там же, в столице Армении, должна состояться встреча между двумя президентами - Путиным и Олландом.

    Автор: Ричард Фукс, Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:58

Как французские армяне борются за признание геноцида (24.04.2019)

Аудио- и видеофайлы по теме

Геноцид армян: ФРГ не испугалась конфликта с Турцией - DW Новости (02.06.2016)  

Геноцид армян: истории двух семей (24.04.2015)  

Также по теме

Wahlen in Armenien Präsident Armen Sarkissian

Президент Армении призвал Джо Байдена признать геноцид армян 22.04.2021

"Мы рассчитываем, что вы подтвердите вашу приверженность продвижению исторической справедливости и предотвращению новых геноцидов", - говорится в письме Армена Саркисяна Байдену.

USA Washington | Joe Biden zu Truppenabzug aus Afghanistan

СМИ сообщили о планах Байдена признать геноцид армян 22.04.2021

По информации The Wall Street Journal и Reuters, Джо Байден 24 апреля заявит об официальном признании геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в 1915-1923 годах.

Armenien Genozid Völkermord

Палата представителей США проголосовала за признание геноцида армян 30.10.2019

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов поддержала резолюцию о признании массового убийства армян в Османской империи в начале XX века геноцидом.

Реклама

Самые читаемые

Лукашенко не предадут? Готовы ли чиновники выступить против него  

Какого Ленина скрывали в СССР  

Коронавирус: в Германии ужесточен локдаун  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW