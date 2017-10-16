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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Гей".
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Максим Лапунов стал первым гомосексуалом, открыто заявившим, что его преследовали в Чечне из-за сексуальной ориентации, и подавшим заявление в Следственный комитет.
Правозащитная организация Rainbow Railroad помогла более тридцати чеченским гомосексуалам, опасающимся за свою безопасность, перебраться в Канаду и получить там убежище.
Открытый гей Людовик-Мохаммед Захед проведет пятничную службу в либеральной мечети в Берлине. В своей проповеди мусульманский священнослужитель коснется тем гомосексуализма и феминизма.
В Чечне преследуют не только местных геев, свидетельствует журналистское расследование. Жертвами гомофобов становятся и этнические русские.
Гей из России, пытающийся получить в США политическое убежище, задержан в Майами по подозрению в нарушении визового режима. Его адвокат считает действия властей абсурдом.
Число гомосексуалов, получивших в ЕС статус беженца, вскоре может возрасти.
Как живется представителям российского ЛГБТ-сообщества после приятия закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, выяснял московский корреспондент DW.
Впервые закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних применен российскими властями в отношении иностранцев.
Сенат Франции разрешил однополые браки в стране. Принятие закона, позволяющего гомосексуалам вступать в брак и усыновлять детей, сопровождалось жаркими дебатами. Что движет сторонниками и противниками этой реформы?
''Стеклянного потолка'' для карьерного роста гомосексуалов в Германии уже не существует. Но предубеждений пока хватает. Как преуспеть в карьере, не отрекаясь от своей нетрадиционной сексуальной ориентации?
Студент-иностранец и гей? Гомосексуальность на немецком кампусе - явление, о котором говорят свободно. А русскоговорящие геи и лесбиянки собираются в берлинской "квартире", чтобы оказать друг другу поддержку.
16 июня 2001 года социал-демократ Клаус Воверайт стал правящим бургомистром Берлина. Пикантность ситуации состояла в том, что политик открыто признался в том, что он гомосексуал. Но это не помешало его карьере.
Неоднократные запреты гей-парадов московскими властями признаны Европейским судом по правам человека незаконными. Суд постановил выплатить истцам 12 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб.
В России и других странах СНГ демонстративно не замечают существующей проблемы, зачастую жестоко дискриминируя лесбиянок и геев, считает арт-директор клуба "Триэль" Елена Иноземцева.
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