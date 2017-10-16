Правящий бургомистр Берлина Клаус Воверайт: 10 лет успеха

16 июня 2001 года социал-демократ Клаус Воверайт стал правящим бургомистром Берлина. Пикантность ситуации состояла в том, что политик открыто признался в том, что он гомосексуал. Но это не помешало его карьере.