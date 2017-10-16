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Гей

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Гей".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

30.04.2017 +++ Activists display placards in front of the Chancellery in Berlin on April 30, 2017, during a demonstration calling on Russian President to put an end to the persecution of gay men in Chechnya. The protestors called on German Chancellor Angela Merkel, who will meet Putin in Sochi on May 2, 2017, to raise the issue with him. / AFP PHOTO / John MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

Российский гей рассказал о пытках в Чечне 16.10.2017

Максим Лапунов стал первым гомосексуалом, открыто заявившим, что его преследовали в Чечне из-за сексуальной ориентации, и подавшим заявление в Следственный комитет.
Ein Schatten eines Mannes fällt am 16.05.2013 in Berlin bei einer Protestaktion gegen das Barbie Dreamhouse auf eine Regenbogenfahne, dem Symbol der Lesben- und Schwulenbewegung. Die Farben des Regenbogens sind weltweit ein Zeichen der Toleranz, Vielfalt, Vielfältigkeit, Hoffnung und Sehnsucht. Seit den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts ist das Regenbogenbanner mit sechs Farben ein internationales schwul-lesbisches Symbol. Foto: Jens Kalaene/dpa | Verwendung weltweit

Десятки геев из Чечни нашли убежище в Канаде 03.09.2017

Правозащитная организация Rainbow Railroad помогла более тридцати чеченским гомосексуалам, опасающимся за свою безопасность, перебраться в Канаду и получить там убежище.
Lesbian couple Sahar Mosleh (wheelchair) and Maryam Iranfar (pregnant) got a blessing from gay imam Ludovic-Mohamed Zahed from South Africa at a wedding ceremony outside 7-Eleven at Humlegårdsgatan in central Stockholm, Sweden, during Pride Stockholm 2014. 2014-08-01 (c) Roger Schederin | picture-alliance/dpa/R.Schederin

Имам-гомосексуал проведет службу в мечети Берлина 27.07.2017

Открытый гей Людовик-Мохаммед Захед проведет пятничную службу в либеральной мечети в Берлине. В своей проповеди мусульманский священнослужитель коснется тем гомосексуализма и феминизма.
30.04.2017 +++ Activists display placards in front of the Chancellery in Berlin on April 30, 2017, during a demonstration calling on Russian President to put an end to the persecution of gay men in Chechnya. The protestors called on German Chancellor Angela Merkel, who will meet Putin in Sochi on May 2, 2017, to raise the issue with him. / AFP PHOTO / John MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

"Новая газета": В Чечне убили росгвардейца-гомосексуала 22.05.2017

В Чечне преследуют не только местных геев, свидетельствует журналистское расследование. Жертвами гомофобов становятся и этнические русские.
epa02797493 Members of the lesbian, gay, bisexual and transgender community participate in the 'Gay Pride Day' parade in the streets of Bogota, Colombia, on 26 June 2011. The community rally through the Colombian cities of Bogota, Medellin and Cali in defense of marriage between same sex couples and adoption. EPA/LEONARDO MUNOZ |

Гей из России, пытающийся получить убежище в США, задержан во Флориде 27.04.2017

Гей из России, пытающийся получить в США политическое убежище, задержан в Майами по подозрению в нарушении визового режима. Его адвокат считает действия властей абсурдом.
Source News Feed: EMEA Picture Service , Germany Picture Service A gay rights activist holds a placard during a protest outside the Duma, Russia's lower house of Parliament, in Moscow January 22, 2013. Russia's parliament is due to hold its first reading on a homosexual propaganda law on Tuesday. The placard reads Together against homophobia, violence and discrimination. For equal rights. REUTERS/Sergei Karpukhin (RUSSIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CRIME LAW) Date sent: 22/01/13 10:42:12

Как гей из России получил убежище в ФРГ 08.11.2013

Число гомосексуалов, получивших в ЕС статус беженца, вскоре может возрасти.
Source News Feed: EMEA Picture Service , Germany Picture Service A gay rights activist holds a placard during a protest outside the Duma, Russia's lower house of Parliament, in Moscow January 22, 2013. Russia's parliament is due to hold its first reading on a homosexual propaganda law on Tuesday. The placard reads Together against homophobia, violence and discrimination. For equal rights. REUTERS/Sergei Karpukhin (RUSSIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CRIME LAW) Date sent: 22/01/13 10:42:12

Последствия антигейского закона в России: в одних людях страх, в других - ненависть 29.10.2013

Как живется представителям российского ЛГБТ-сообщества после приятия закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, выяснял московский корреспондент DW.
Bilder, die unser Korrespondent Wladimir Izotov in St. Petersburg am 12. Dez bei der Protestaktion der Opposition gemacht hat. Copyright DW. Auf den Fotos ist ein Teilnehmer der Aktion zu sehen, der gegen Homophobie protestiert. Schlüsselwörter: Russland, St. Petersburg, Protestaktion, Homophobie, Wladimir Izotov Zulieferer: Vladimir Dorokhov

Четырех голландцев не пустят в Россию за пропаганду гомосексуализма 23.07.2013

Впервые закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних применен российскими властями в отношении иностранцев.
ARCHIV - Zwei Männer unterhalten sich nach einer Schwulenparade am 05.07.2008 in Madrid. Das spanische Verfassungsgericht hat die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern für legal erklärt. EPA/KIKO HUESCA (zu dpa Spanisches Verfassungsgericht erklärt Homo-Ehe für legal vom 06.11.201) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Однополые браки во Франции: за и против 10.04.2013

Сенат Франции разрешил однополые браки в стране. Принятие закона, позволяющего гомосексуалам вступать в брак и усыновлять детей, сопровождалось жаркими дебатами. Что движет сторонниками и противниками этой реформы?
Zwei junge Männer küssen sich auf einer Bank vor der Basilica Sace-Coeur auf dem Montmartre in Paris, aufgenommen am 12.09.2008. Foto: Waltraud Grubitzsch +++(c) dpa - Report+++

Однополая любовь и карьера без упрека 05.08.2011

''Стеклянного потолка'' для карьерного роста гомосексуалов в Германии уже не существует. Но предубеждений пока хватает. Как преуспеть в карьере, не отрекаясь от своей нетрадиционной сексуальной ориентации?
FILE - Teilnehmer der Christopher Street Day Parade in Muenchen, spazieren in bayerischen Trachten am Samstag, 12. August 2006, in der Muenchner Innenstadt. Homosexuelle Lebenspartner duerfen bei der Erbschaftssteuer nicht gegenueber Ehepaaren benachteiligt werden. Das sei mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, entschied das Bundesverfassungsgericht in einem am Dienstag, 17. August 2010, veroeffentlichten Grundsatzbeschluss. (AP Photo/Chritsof Stache) --- Participants of the Christopher Street Day dressed in typically Bavarian clothes walk embraced during the parade through the city of Munich, southern Germany, on Saturday, Aug. 12, 2006. (AP Photo/Christof Stache) ** zu APD6831 **

Жизнь гомосексуальных студентов в Германии без камуфляжа 24.06.2011

Студент-иностранец и гей? Гомосексуальность на немецком кампусе - явление, о котором говорят свободно. А русскоговорящие геи и лесбиянки собираются в берлинской "квартире", чтобы оказать друг другу поддержку.
Der Regierende Buergermeister von Berlin Klaus Wowereit lacht nach der Stimmabgabe fuer die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin am Sonntag, 17. September 2006. (AP Photo/Herbert Knosowski)--- The ruling mayor of Berlin Klaus Wowereit is framed by a German flag, left, and a Berlin flag displaying the Berlin bear after casting his vote during the Berlin state elections in Berlin Sunday, Sept. 17, 2006. Weekend elections in the German capital and another eastern state could bring a breakthrough for a far-right party and more woe for Chancellor Angela Merkel. (AP Photo/Herbert Knosowski)

Правящий бургомистр Берлина Клаус Воверайт: 10 лет успеха 17.06.2011

16 июня 2001 года социал-демократ Клаус Воверайт стал правящим бургомистром Берлина. Пикантность ситуации состояла в том, что политик открыто признался в том, что он гомосексуал. Но это не помешало его карьере.
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Страсбургский суд: Запрет гей-парадов в Москве был незаконным 21.10.2010

Неоднократные запреты гей-парадов московскими властями признаны Европейским судом по правам человека незаконными. Суд постановил выплатить истцам 12 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб.
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Задрапированная дискриминация: лесбиянки в России 22.02.2006

В России и других странах СНГ демонстративно не замечают существующей проблемы, зачастую жестоко дискриминируя лесбиянок и геев, считает арт-директор клуба "Триэль" Елена Иноземцева.