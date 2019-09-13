"Газпром" по решению суда снизил загрузку газопровода OPAL и увеличил прокачку по NEL

Исполняя решение Европейского суда общей юрисдикции, "Газпром" снизил прокачку газа по газопроводу OPAL, являющемуся восточным отводом от "Северного потока" и проходящему от балтийского побережья ФРГ до Чехии. Одновременно российский концерн наращивает прокачку по западному отводу "Северного потока" - NEL (Nordeuropäische Erdgasleitung), связывающему окончание проходящей по дну Балтийского моря трубы с газотранспортным узлом на северо-западе ФРГ. Об этом сообщает в субботу, 14 сентября, "Интерфакс" со ссылкой на данные компании - оператора газопровода.

Между тем постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил о нарушении судом в Люксембурге "принципа энергетической солидарности". "OPAL является одним из продолжений газопроводов "Северный поток - 1" и будущего "Северный поток - 2". Поскольку на сегодняшний день СП-2 еще не достроен, то в судебном решении речь идет об ограничениях поставок по СП-1. Но я напомню, что когда СП-1 строился, он был объявлен Евросоюзом "проектом общеевропейского интереса", - заявил Чижов в интервью "Интерфаксу" в Брюсселе.

Одновременно он отметил, что ЕС отказался предоставить аналогичный статус второму газопроводу, прокладываемому по дну Балтийского моря, не обосновав отказа. Чжов указал также, что ответчиком по делу в Суде ЕС выступала Еврокомиссия, а срок обжалования составляет 70 дней. "Но через 70 дней вступит в права другая Еврокомиссия", - напомнил российский дипломат.

Исполнение решения суда в Люксембурге

Накануне Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) издало распоряжение о немедленном исполнении решения Суда ЕС, признавшего неправомерность решения о предоставлении "Газпрому" права полностью использовать мощности газопровода OPAL. В случае, если фирмы будут и далее или в будущем нарушать правила, установленные этим вердиктом, ведомство будет накладывать штрафы.

В частности, оператору OPAL запрещено участвовать в аукционе на поставки по газопроводу, который состоится 16 сентября. А "Газпрому" запрещено использовать мощности газопровода для поставок. У российского концерна есть "альтернативные транспортные маршруты" для выполнения своих обязательств о поставках газа в Евросоюз, отмечается в распоряжении.

Спор в Суде ЕС

До 2016 года "Газпром", согласно антимонопольным требованиям Третьего энергопакета ЕС, имел право использовать OPAL только на 50 процентов. Однако кроме российского концерна, проводящего через OPAL газ "Северного потока", других поставщиков с такими объемами в этой зоне нет, поэтому труба оставалась полупустой. В 2016 году Еврокомиссия предоставила "Газпрому" право использовать OPAL на 80-90 процентов в долгосрочной перспективе.

10 сентября Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отменил это решение ЕК, сочтя его принятым "в нарушение основного принципа солидарности в энергетическом секторе". Польский концерн PGNiG выказывал претензии в том, что OPAL был неправомерно исключен из механизма европейского урегулирования, запрещающего монопольное использование газопроводов. Решение Европейского суда общей юрисдикции может быть обжаловано в высшей судебной инстанции ЕС - Европейском суде.

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