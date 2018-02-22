 ″Газпром″ начинает нести убытки из-за глобального потепления | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 04.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Экономика

"Газпром" начинает нести убытки из-за глобального потепления

Экспорту российского газа угрожает изменение климата. Борьба Евросоюза с этим явлением, которое в России многие все еще отрицают, отвечает интересам газовиков РФ.

Термометр на фоне солнца

У "Газпрома" в 2019 году падает экспорт в дальнее зарубежье. Поставки газа снизились в только что закончившемся 1-м квартале на 10,2 процента по сравнению с аналогичным периодом рекордного 2018 года. При этом в марте объемы сократились на 18 процентов. Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные российского госконцерна.

Аномально теплая зима в Европе испортит отчетность за 2019 год

Столь значительное падение экспорта вызвано двумя основными причинами. Во-первых, аномально теплой зимой на территории Евросоюза, являющегося для "Газпрома" основным рынком сбыта. Во-вторых, экономическим кризисом в Турции, занимающей пока 2-е место среди крупнейших покупателей российского газа после Германии и перед Италией.

Теплый зимний день в Берлине

Берлин, 18 февраля 2019: в этот день температура в столице Германии достигала 15 градусов тепла

Об ухудшающихся перспективах на турецком рынке DW уже писала в статье "Эрдоган довел Турцию до рецессии, которая больно бьет по "Газпрому". В обозримом будущем улучшений тут, судя по всему, не будет. Однако куда более серьезной проблемой для российской компании представляется теплая погода в Европе.

И дело тут не только и даже не столько в нынешней зиме. Она, несомненно, уже серьезно подпортила отчетность "Газпрома" за весь 2019 год. Ведь из-за высоких температур энергетические компании стран ЕС не только сократили в 1-м квартале импорт голубого топлива, но и его отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе.

Потери в год завершения "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

В результате к концу марта европейские ПХГ все еще были заполнены примерно на 40 процентов, отмечает "Интерфакс" со ссылкой на платформу Gas Infrastructure Europe, и напоминает, что за год до этого данный показатель составлял менее 19 процентов. Следовательно, импортерам во 2-м и 3-м кварталах понадобится значительно меньше газа, чтобы вновь полностью заполнить хранилища. 

Прокладка Северного потока-2 в море

"Газпром" планирует завершить сооружение "Северного потока-2" к концу 2019 года

Все это неминуемо скажется на валовых показателях и валютной выручке "Газпрома". Однако после двух лет с рекордными объемами экспорта и небывало высокой чистой прибыли по итогам 2018 года (подсчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета) один неудачный год для концерна, в общем-то, не беда.

Хотя, конечно, "Газпрому" будет весьма неприятно сообщать (а Кремлю - слушать) о существенном падении спроса на свою продукцию именно в тот год, когда он намерен завершить сразу два очень дорогостоящих трубопроводных проекта для доставки газа на свои основные рынки: "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Теплая зимняя погода в странах ЕС становится нормой

Но что будет, если нынешняя теплая погода в Европе, когда в Германии, к примеру, уже в середине февраля температура поднималась днем до 20 градусов, а в марте достигала 23 градусов, повториться в ближайшую зиму? И в последующие годы? Что, если аномалия превратится в норму?

Демонстрация в защиту климата в Париже

Париж, 16 марта 2019: Демонстрация в защиту глобального климата от потепления

В России многие по-прежнему упорно отрицают само существование такого явления, как глобальное потепление. А ведь как раз в конце марта Всемирная метеорологическая организация, орган ООН, констатировала, что последние четыре года были на нашей планете самыми теплыми за все время наблюдений. Если взять только Германию, то Немецкая метеорологическая служба (DWD) в конце марта сообщила, что за последние два десятилетия уже трижды фиксировала периоды, когда температура воздуха 12 месяцев подряд оказывалась выше многолетней нормы.

Можно, конечно, долго спорить, является ли изменение глобального климата антропогенным (вызванным человеком) или чисто природным феноменом. В любом случае невозможно не заметить, что в Европе зимы становятся все теплее и короче, и европейцам поэтому приходится все реже и меньше топить. Тем более, что в разных странах ЕС, особенно в Германии, уже много сделано и продолжает делаться для высокоэффективной теплоизоляции зданий. 

Голубое топливо стало сезонным товаром

Вот и возникает ситуация, когда, с одной стороны, природный газ все больше приобретает в Европе характер сезонного, зимнего товара: он идет сейчас преимущественно на отопление, тогда как его роль в европейской электроэнергетике в этом десятилетии существенно снизилась.

Дымящаяся угольная электростанция

Выбросы угольных электростанций считаются одной из главных причин изменения климата

Падение значения в ЕС газовых электростанций объясняется как бурным развитием возобновляемой энергетики, в том числе на важнейшем для "Газпрома" немецком рынке, так и усиленным использованием угля, вызванным значительным снижением мировых цен на него.

В то же время, с другой стороны, продолжительность сезона усиленного использования в Европе природного газа для отопления жилья и нежилых зданий все больше сокращается из-за глобального потепления. В результате "Газпром" начинает нести ощутимые убытки. И виной тому - именно изменение климата.

Отказ от угля и использование СПГ как моторного топлива

Так что российский госконцерн должен был бы, по идее, активно включиться сейчас в нарастающее с каждым годом экологическое движение в защиту глобального климата. Правда, наиболее радикальные сторонники этого движения выступают за скорейший отказ от любых ископаемых энергоносителей, в том числе и газа, и тем самым несут прямую угрозу бизнес-модели "Газпрома".

Контекст

План закрыть к 2038 году все немецкие угольные электростанции уже в ближайшие годы ударит по российским экспортерам угля, но резко расширит возможности для поставок газа из РФ. (29.01.2019)

Вслед за Венесуэлой в экономическом кризисе оказался еще один крупный внешнеполитический, но при этом куда более важный торговый партнер России - Турция. РФ уже несет серьезные убытки. (13.03.2019)

Немецкий концерн Siemens и российская госкомпания "Газпром" кардинально расходятся в оценке перспектив использования природного газа в электроэнергетике Германии и Европы. (05.02.2018)

В центре германской столицы состоялось шествие школьников против изменения климата. Мероприятие прошло в рамках движения Fridays for Future ("Пятницы ради будущего"). (29.03.2019)

В то же время все сходятся на том, что газовые электростанции намного экологичней угольных, которые выбрасывают в атмосферу существенно больше CO2. Поэтому сейчас "Газпрому" во имя собственных среднесрочных интересов (но, правда, не в интересах российских шахтеров и Кузбасса) следовало бы всемерно поддерживать различные европейские программы по сокращению угольной генерации. В частности - немецкий план полностью отказаться от угля до 2038 года, который, по сути дела, предусматривает как минимум удвоение доли газа в электроэнергетике Германии.

Наряду с отказом от угля интересам "Газпрома" отвечает и другое требование защитников климата: более широкое использование природного газа как топлива для транспортных средств. Прежде всего - перевод судов и тяжелого автотранспорта с нефтепродуктов (флотский мазут, дизель) на сжиженный природный газ (СПГ).

А "Газпром" только что принял окончательное решение о сооружении в Усть-Луге Ленинградской области крупного комплекса по производству СПГ, две очереди которого планируется ввести в эксплуатацию в 2023-2024 годах. К этому времени именно в регионе Балтийского моря благодаря ужесточению экологических норм Евросоюза должен начаться быстрый рост числа судов, работающих на СПГ.

Так что если глобальное потепление оборачивается для "Газпрома" убытками, то борьба Евросоюза с изменением климата может стабилизировать и даже увеличить спрос на продукцию российского госконцерна на его важнейшем рынке сбыта.

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

  • СПГ-танкер и рыбацкая лодка

    Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры

    Танкеры-газовозы меняют облик отрасли

    Сжиженный природный газ (СПГ, по-английски LNG) стремительно меняет облик мировой газовой отрасли. Если в 20-м веке голубое топливо экспортировали в основном по трубам, то в 21-м веке его все чаще доставляют в танкерах. Для России это означает шансы и риски: развивая собственное производство СПГ, она расширяет рынки сбыта, но одновременно стимулирует конкуренцию трубопроводам "Газпрома".

  • Инфографика Доля СПГ в мировом экспорте газа

    Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры

    Доля СПГ в мировом экспорте газа

    Уже сегодня примерно 40 процентов физических объемов мирового экспорта газа приходятся на СПГ. До 2040 года доля сжиженного газа возрастет до 60 процентов. Таков прогноз одного из лидеров рынка - британо-нидерландского нефтегазового концерна Royal Dutch Shell.

  • Резервуары для СПГ в Катаре

    Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры

    Мировой лидер: Катар

    Крупнейшим в мире производителем СПГ является Катар. Нефтяной эмират в Персидском заливе с середины 1990-х годов целенаправленно сосредотачивался на экспорте газа, строя все новые и новые терминалы для его сжижения и резервуары для его хранения. В 2018 году Катар был для Европы важнейшим поставщиком сжиженного газа перед Алжиром и Нигерией.

  • Инфографка Мощности по производству СПГ

    Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры

    Новый мощный конкурент: Австралия

    Австралия богата газом, но доставлять его потребителям в Азии по трубопроводам просто невозможно. Благодаря развитию рынка СПГ и все более крупным танкерам далекий пятый континент стал в последние годы серьезным игроком в мировой газовой промышленности. Большими мощностями по сжижению газа обладают также Малайзия, Индонезия и Алжир (2018 год, в млн тонн). В первую десятку вошла и Россия.

  • СПГ-танкер Владимир Русанов в Китае

    Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры

    Крупнейший импортер: Китай

    В 2018 году Китай, обогнав Японию, стал крупнейшим в мире импортером СПГ. Пекин ускоренными темпами заменяет в электроэнергетике уголь на куда более экологичный газ, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха в крупнейших городах КНР. Летом 2018 года танкер "Владимир Русанов" доставил в китайскую провинцию Цзянсу первую партию газа с российского завода "Ямал СПГ".

  • Инфографика Мощности для регазификации СПГ

    Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры

    Мощности для регазификации СПГ

    Самые большие мощности по регазификации сжиженного газа (2018 год, в млн тонн) по-прежнему у Японии, но в прошлом году многие из них из-за снижения спроса оказались недозагруженными. На втором месте - Европа, если рассматривать вместе все страны ЕС и Турцию, как это делает в своих исследованиях Shell. В США такие терминалы в основном простаивают, зато КНР использует свои мощности в полном объеме.

  • СПГ-терминал Independence в Клайпеде

    Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры

    Плавучие терминалы

    СПГ-терминалы могут быть не только стационарными, но и мобильными. Крупнейший в мире плавучий завод по сжижению газа Prelude заработал в 2018 году примерно в 500 километрах к западу от Австралии. А в Литве, в порту Клайпеды, с 2014 года действует регазификационное судно Independence (на фото). Оно принимает СПГ, в частности, из Норвегии и США.

  • Лайнер AIDAnova покидает верфь

    Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры

    Пассажиры требуют экологичных лайнеров

    Регазифицировать СПГ необязательно - его можно использовать и в жидком виде как моторное топливо, оно куда более чистое, чем дизель и мазут. К 2040 году 6000 судов будут использовать сжиженный газ, прогнозирует Shell, указывая на ужесточение норм выбросов и на требования озабоченных экологией пассажиров. В 2018 году в Германии построили первый круизный лайнер, работающий только на СПГ: AIDAnova.

  • СПГ-заправка в Германии

    Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры

    Новое топливо для тяжелых грузовиков

    Магистральное направление развития автопрома - переход на электрическую тягу, но тяжелые грузовики целесообразнее переводить с дизеля на сжиженный газ, считают эксперты Shell. Их прогноз: в 2040 году только в Евросоюзе на СПГ будут работать 480 тысяч фур и 16-тонников. Но для этого надо сначала создать разветвленную сеть АЗС. В 2018 году в Германии, к примеру, было только три СПГ-заправки.

  • СПГ-заправщик Kairos

    Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры

    Крупнейшее в мире судно-заправщик СПГ

    СПГ-заправки могут быть и плавучими. С начала 2019 года на Балтике и в Северном море действует крупнейшее в мире бункеровочное судно с сжиженным газом Kairos гамбургской фирмы Nauticor. Его основная задача - осуществлять у северо-западных берегов Европы оперативную дозаправку всевозможных плавсредств, уже перешедших на самое экологичное судовое топливо.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:56

Потепление климата: как меняется планета

 

Контекст

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры

Танкеры вместо газопроводов: голубое топливо все чаще экспортируют по морю. Это открывает перед газовиками России новые возможности, но и увеличивает число конкурентов "Газпрома". (11.03.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Потепление климата: как меняется планета  

Германия заменит уголь возобновляемыми источниками энергии и российским газом? (29.01.2019)  

Как мир будет бороться с глобальным потеплением (19.11.2016)  

Также по теме

Erdgas - Rohre für Nord Stream 2

Что ждет "Газпром" в Германии после 2030 года 22.02.2018

Немецкий бизнес-консультант Хайко Ломан - о последствиях борьбы с изменением климата для газового рынка ФРГ, "Северном потоке-2" и будущей роли сжиженного газа в Европе.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Пенс раскритиковал ФРГ из-за "Северного потока - 2" и оборонного бюджета

Строительство "Северного потока - 2" сделает немецкую экономику "заложницей России", считает вице-президент США Майк Пенс. (04.04.2019)  

Вице-президент США предостерег Турцию от покупки российских комплексов С-400

Турция должна решить, хочет ли она оставаться важным членом успешнейшего военного альянса мировой истории, заявил Майк Пенс. (04.04.2019)  

Помог ли успеху Зеленского на выборах в Украине сериал "Слуга народа"

Победитель первого тура выборов президента Украина комик Владимир Зеленский использовал в своей кампании сериал "Слуга народа". Он сыграл свою роль в успехе, но главное в другом. (04.04.2019)  

Новости

ВТО понизила прогноз роста мировой торговли

Контейнерный порт в Лос-Анджелесе

Торговые споры, в первую очередь между США и Китаем, оказывают негативное воздействие на мировую торговлю. ВТО прогнозирует снижение роста ее показателей.   

Берлин раскритиковал Италию за поддержку "Нового шелкового пути"

Глава МИД ФРГ Хайко Мас

Глава МИД ФРГ Хайко Мас предостерег Рим от надежд нажиться на участии в китайском проекте. По мнению министра, участие в "Новом шелковом пути" чревато ростом зависимости от КНР.   

Индонезия аннулирует заказ 49 самолетов Boeing 737 Max 8

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Garuda Indonesia в аэропорту Джакарты

Пассажиры утратили доверие к самолетам этого типа из-за авиакатастроф с их участием, пояснили в авиакомпании Garuda. Сумма заказа составляла почти 5 млрд долларов.    

"Нафтогаз": "Газпром" свернет транзит газа через Украину

Глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев

По словам главы "Нафтогаза" Коболева, "Газпром" уже рассылает соседним с Украиной странам уведомления о прекращении транзита газа через Украину с 2020 года. В "Газпроме" пока не комментируют эту информацию.    

Контекст

"Газпром" начинает нести убытки из-за глобального потепления 04.04.2019

Термометр на фоне солнца

Экспорту российского газа угрожает изменение климата. Борьба Евросоюза с этим явлением, которое в России многие все еще отрицают, отвечает интересам газовиков РФ.   

Запоздалое раскаяние: с чем приезжал в Германию глава Facebook 03.04.2019

Изображение Нравится из сети Facebook и кулак с большим пальцем, показывающим вниз

Глава Facebook Марк Цукерберг посетил Берлин, сделав там ряд важных заявлений о компании и том, как он видит ее будущее. DW о том, как в Германии отреагировали на идеи Цукерберга.   

Каждый четвертый станок в Германии уже подключен к интернету 02.04.2019

Образ фабрики будущего

Индустрия 4.0 стала реальностью. В ФРГ все больше "умных фабрик", использующих в промышленности искусственный интеллект, свидетельствует опрос отраслевого объединения Bitkom.   

Чем Эстония лучше России и Германии для криптобизнеса 29.03.2019

Криптовалюта биткоин

Отсутствие криптовалютного законодательства и политическая нестабильность делают Россию не самой благоприятной страной для криптобизнеса, считает соавтор исследования Doing Crypto Index.   

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно