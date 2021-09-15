Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) - одна из наиболее авторитетных газет Германии. Выходит с 1949 года.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) - одна из ведущих и наиболее авторитетных газет Германии. Основана во Франкфурте-на-Майне в 1949 году. FAZ - ежедневная газета, выпускается тиражом более 360 тысяч экземпляров. Кроме того, выходит воскресный выпуск под названием Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.