Баренбойм, Левит, Муттер о трагедии российского музыканта

Известные музыканты, дирижеры и журналисты со всего мира опубликовали открытое письмо, в котором почтили память и высказали свое восхищение человечностью и мужеством Павла Кушнира, скончавшегося в российском СИЗО.

Звезды мировой классической музыки опубликовали открытое письмо, в котором почтили память скончавшегося в российском СИЗО пианиста Павла Кушнира. Его подписали дирижеры Даниэль Баренбойм (Daniel Barenboim) и Саймон Рэттл, пианисты Игорь Левит (Igor Levit) и Катя Сканави, скрипачки Анна-Софи Муттер (Anne-Sophie Mutter) и Юлия Фишер (Julia Fischer), виолончелистка Соль Габетта и ее коллега Миша Майский, журналист Борис Берман, а также многие другие, всего более 20 человек. Открытое письмо, инициатором которого стал пианист Александр Мельников, было опубликовано в одном из ведущих изданий - газете Frankfurter Allgemeine Zeitung 13 августа 2024 года.

Прекрасный звук в адском шуме нашего времени

"Ничто не вернет Павла Кушнира. Мы пишем здесь, чтобы почтить его память, и пишем из-за бесчисленного количества неизвестных политических заключенных как в России, так и во всем мире. Возможно, самая большая трагедия жизни Павла состоит в том, что мы только сейчас начинаем понимать, каким замечательным музыкантом, писателем и мыслителем он был. Мы его просто не знали. Это должно напомнить нам, что извращенный "процесс отбора" правоохранительных органов приводит к тому, что в тюрьму бросают самых замечательных и бесстрашных людей, часто лучших людей больной нации. У них еще меньше шансов быть обменянными, чем у тех, кого мы знаем из СМИ, но мы не должны забывать о них.

Павел Кушнир умер в российском СИЗО за право высказать свое мнение Фото: Cвердловский областной краеведческий музей

В сегодняшнем адском калейдоскопе, среди фейковых новостей, ложной морали и ложных ценностей, мы почти оглохли. Когда мы вдруг слышим далекий, прекрасный звук, который, несмотря на свою скромность, заглушает вездесущий адский рев и лязг, мы преклоняемся перед теми героями и провидцами, которые в своем отчаянном одиночестве жертвуют собой ради человечества и платят самую высокую цену", - написали музыканты в своем открытом письме.

Дон Кихот нашего времени

В самом начале авторы рассказывают историю жизни 39-летнего Павла Кушнира. О том, что он был пианистом и солистом Курской филармонии, о том, что он осуждал агрессивную войну России против Украины на своем YouTube-канале, у которого на тот момент было 5 подписчиков, а также о том, что он использовал свое музыкальное выступление в Биробиджанской областной филармонии, чтобы публично выступить против войны. О его книге "Русская нарезка" 2014 года, в которой переплетаются военные сцены и дневниковые записи, и которая был переиздана в начале августа в Берлине.

Павел Кушнир был арестован в мае 2024 года по обвинению в "публичных призывах к террористической деятельности" и скончался 27 июля в СИЗО в Биробиджане в результате сухой голодовки. "История Дон Кихота повторяется - но с катастрофическим финалом, который, к несчастью, более свойственен жизни, чем литературе", - с сожалением заключают коллеги-музыканты в открытом письме.