 В Южной Корее стремительно распространяется коронавирус | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.02.2020

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Мир

В Южной Корее стремительно распространяется коронавирус

Количество зараженных в Южной Корее Корее вирусом COVID-2019 достигло 763 человек. В КНР разрешено покинуть карантинную зону незараженным приезжим. Число случаев заражения по всему миру превысило 79 500 человек.

Медики в защитных костюмах транспортируют зараженного коронавирусом в Южной Корее

Медики транспортируют зараженного коронавирусом в Южной Корее

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Южной Корее выросло на 161 до 763 человек, сообщают в понедельник, 24 февраля, органы здравоохранения этой страны. Еще два человека скончались в результате вызываемого вирусом тяжелого легочного заболевания, общее число умерших составило семь человек.

Южная Корея уже заняла второе место после Китая по количеству инфицированных. Большинство случаев зафиксированы в районе четвертого по величине южнокорейского города Тэгу с населением около 2,5 млн человек. Главным источником распространения вируса считается действующая в этом городе и его окрестностях христианская секта "Синчонджи". Предполагается, что первой зараженной была 61-летняя верующая, продолжавшая участвовать в духовных собраниях, несмотря на проявленные симптомы заболевания. За минувшие сутки среди адептов этой секты выявлено 129 случаев инфекции COVID-19.

Ситуация в Китае

В Китае от последствий легочного заболевания COVID-19 скончались еще 150 человек,  сообщают органы здравоохранения КНР. Зарегистрировано еще 409 новых случаев инфицирования. Общее количество подтвержденных случаев заражения в Китае достигло 77 152 человек, 2592 заболевших умерли.

Контекст

Несмотря на подозрения на наличие у Аллы Ильиной коронавируса, суд, постановивший ее госпитализировать, был открытым. Истцы из Роспотребнадзора сидели рядом с Ильиной. Репортаж DW. (17.02.2020)

С поезда Венеция - Мюнхен сняли двух пассажирок с подозрением на заражение коронавирусом. Пассажирские составы были на несколько часов остановлены на границе Италии с Австрией. (24.02.2020)

Общее количество инфицированных коронавирусом COVID-19 по всему миру на утро 24 февраля превысило 79 500 человек. При этом 25 000 человек уже выздоровели.

Между тем власти 11-миллионного города Ухань, откуда распространилась инфекция, сообщили, что тем приезжим, у кого не нашли вирус, разрешат покинуть карантинную зону.

Вирус распространяется в Иране и Италии

Ранее, 23 февраля, сообщалось, что из-за вспышки коронавируса закрыли свои границы с Ираном Турция, Пакистан и Афганистан. О закрытии иранско-армянской границы на две недели, а также прекращении авиасообщения между странами сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Грузия ввела ограничения на авиасообщение с Ираном, где заражение коронавирусом зафиксировано более чем у 40 человек. Восемь человек скончались.

В Европе на первое место по распространению коронавируса вышла Италия, где подтверждено около 160 случаев, три человека скончались, состояние 26 критическое. Вспышка затронула в основном две итальянские провинции Ломбардию и Венето. Власти закрыли 11 городов. В Венеции отменен карнавал.

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    Две недели назад здесь была голая земля. Сейчас одна из двух новых больниц, в целом рассчитанных на более 2500 койко-мест, готова к приему пациентов, другая будет достроена в ближайшие дни. В новых комплексах, возведенных менее чем за две недели, будут лечить только пациентов с коронавирусом. Другие клиники в изолированном от остального мира мегаполисе переполнены.

  • Разноцветные экскаваторы на стройке

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Балет разноцветных экскаваторов

    Все началось 23 января со строительных работ в Ухане. Хитом в интернете стали прямые трансляции со стройплощадки. Хотя на видео можно было увидеть статичную картинку, да еще и снятую с большого расстояния, оно собрало миллионы просмотров, сообщают китайские СМИ. Пользователи даже придумали имена для некоторых экскаваторов - в зависимости от их цвета.

  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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    Строительство ведется из сборных модулей, что позволяет завершить его в максимально сжатые сроки. Тем не менее поражает то, сколько рабочих, оборудования и необходимых материалов доставили в Ухань за такое короткое время.

  • Рабочий спит, лежа на трубе

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Работа до изнеможения

    Лишь на одной из двух строительных площадок заняты более 3000 рабочих. Как сообщает китайская телекомпания CGTN, в первые дни строители были вынуждены работать по 12 часов в день - не хватало персонала. Сейчас работы ведутся в три смены.

  • Рабочие размешивают бетон

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Резиновые сапоги и защитные маски

    Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 2 февраля в Китае от коронавируса умерли 304 человека, подтвержденных случаев заражения в этой стране - более 14,3 тысячи.

  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Плечом к плечу

    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

    Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

    В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


Смотреть видео 02:53

Почему число зараженных коронавирусом в Китае увеличилось в 10 раз

Контекст

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Китай принимает срочные меры. В Ухане уже появился один огромный больничный комплекс, скоро будет готов еще один. Строительство ведется в ускоренном темпе. Галерея DW о том, как это происходит. (31.01.2020)  

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