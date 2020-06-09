 В ФРГ на фоне пандемии произошел рекордный обвал экспорта | Новости из Германии о Германии | DW | 09.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В ФРГ на фоне пандемии произошел рекордный обвал экспорта

В апреле объем экспорта из Германии сократился в годовом исчислении более чем на 31 процент. В сфере импорта зафиксирован крупнейший обвал со времен всемирного финансового кризиса.

Грузовые контейнеры в порту Гамбурга

В Германии на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 произошел самый крупный обвал экспорта с 1950 года – за все время статистических наблюдений в сфере внешней торговли ФРГ. В апреле объем экспорта из ФРГ сократился в сравнении с апрелем 2019 года на 31,1 процента до 75,7 млрд евро. По сравнению с мартом 2020 года экспорт обвалился на 24 процента, сообщило федеральное статистическое ведомство во вторник, 9 июня.

В сфере импорта зафиксировано рекордное снижение показателей со времен всемирного финансового кризиса 2009 года – минус 16,5 процента по сравнению с мартом. Объем импорта в Германию сокращается уже третий месяц подряд. Надежд на перелом ситуации в настоящее время нет: промышленные заказы из-за рубежа в апреле сократились на 28,1 процента из-за рецессии на таких важнейший для Германии рынках сбыта, как США.

Значительному снижению объемов экспорта из ФРГ на фоне пандемии коронавируса также способствовали закрытие границ на внутриевропейском рынке, ограничения в сфере торговли и передвижений во всем мире, а также масштабные перебои на воздушном и морском транспорте.

Смотрите также:

  • default

    "Made in Germany" на сто процентов

    Обувной эксклюзив

    Компания Vickermann & Stoya находится в Баден-Бадене и производит обувь на заказ. Каждая пара рантовых ботинок делается вручную около 30 часов. Всего в месяц мастерская может себе позволить изготовить только 25 пар. Помимо классической телячьей кожи здесь делают обувь из конской кожи, кожи ската и страуса.

  • default

    "Made in Germany" на сто процентов

    По образцам прошлого

    Берлинская мастерская Golem производит строительную и художественную керамику. За образец берут модели XIX и XX веков: узоры эпохи грюндерства и модерна, ар-деко, а также цветочные, геометрические рисунки.

  • default

    "Made in Germany" на сто процентов

    С немецкой точностью

    Основатель фирмы Lang & Heyne Марко Ланг - часовщик в пятом поколении. Здесь ценится ручная работа, немецкая пунктуальность и аккуратность.

  • default

    "Made in Germany" на сто процентов

    Бисквитный фарфор

    Компания Hering Berlin первой в мире наладила выпуск так называемого бисквитного, неглазурованного фарфора. Для этого сначала делают модели из бумаги (на фото сверху), а затем выливают фарфор (на фото снизу). Производят здесь и посуду из стекла.

  • default

    "Made in Germany" на сто процентов

    Королевское изящество

    Nymphenburg - фарфоровая мануфактура баварской королевской династии. Основана еще в 1747 году. Эскизы создают именитые художники, выполняется каждая вещь вручную за гончарным кругом. В Петербург привезли коллекцию почти невесомой посуды, которая на первый взгляд кажется склеенной из матовой бумаги.

  • default

    "Made in Germany" на сто процентов

    Карандаши с традицией

    Faber-Castell - компания, возникшая в 1761 году: ею руководят потомки основателей уже в восьмом колене. С XIX века предприятие известно во всем мире, как производитель деревянных карандашей, а также принадлежностей для черчения, рисования и творчества.

  • default

    "Made in Germany" на сто процентов

    С зеркальным блеском

    Принадлежности для кухни и ванной на выставке в Петербурге представила компания Dornbracht. Посетители могли не только проверить на прочность аксессуары для ванной и туалета, но и ужаснуться количеству морщинок в отменно сделанных зеркалах.

    Автор: Виолетта Рябко


Смотреть видео 02:30

130 миллиардов евро помощи выделили для экономики и семей власти ФРГ (04.06.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Секрет успеха торгового знака Made in Germany  

Пять немецких изобретений, которые изменили мир  

Также по теме

Russland: Buchfestival in Moskau

Хроника пандемии: число зараженных коронавирусом в РФ превысило 480 тысяч. 09.06.2020

С начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире заразились более 7 млн человек, свыше 407 тысяч скончались. Выздоровели более 3,5 млн человек. DW следит за событиями вторника, 9 июня.

Vermehrter Alkoholkonsum in Deutschland seit Corona

Опрос выявил рост числа случаев тяжелой депрессии из-за коронавируса 08.06.2020

Особенно негативно пандемия сказалась на психическом состоянии людей в возрасте от 18 до 25 лет. Ученые бьют тревогу, поскольку нехватка психотерапевтов ощущалась и до пандемии.

NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg

НАТО готовится к возможной второй волне пандемии 06.06.2020

Глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил о подготовке ресурсов для быстрой транспортировки медицинских материалов и складов с медицинским оборудованием.

Реклама

Самые читаемые

Лагеря перевоспитания в Китае: что говорят побывавшие там уйгуры  

Хроника пандемии: в Бергамо антитела обнаружили у 57 процентов горожан  

В Калининграде приостановили производство BMW  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно