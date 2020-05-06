В Украине начался первый этап ослабления карантина

В Украине с понедельника, 11 мая, начался первый этап ослабления карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Правительство в Киеве, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продлило общенациональный карантин до 22 мая, однако решило начать поэтапное ослабление ограничений уже с 11 мая, объяснив это экономической необходимостью и потребностями бизнеса.

Смягчения пока коснутся преимущественно малых и средних предприятий. С 11 мая разрешена торговля непродовольственными товарами в магазинах, в том числе на территории крупных торгово-развлекательных центров. При этом зоны развлечений в ТРЦ останутся закрытыми. Возобновят работу салоны красоты, парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны. Частично заработают предприятия общественного питания, но только те, которые обслуживают клиентов за столиками на открытом воздухе.

Возобновляют работу стоматологические клиники, кабинеты психологов, нотариальные, адвокатские и аудиторские фирмы, открываются музеи и историко-культурные заповедники. Библиотеки, театры и кинозалы остаются закрытыми. В театрах, цирках, концертных организациях разрешены репетиции, тренировки и другие мероприятия без зрителей при условии одновременного пребывания на них не более 50 человек в защитных масках. С соблюдением этих же ограничений разрешены кино- и видеосъемки. Сотрудники СМИ смогут осуществлять телесъемки и другую журналистскую деятельность на улицах и в помещениях.

Детские сады и школы заработают не ранее 22 мая

Ослабления карантина на первом этапе не коснутся учебно-образовательных заведений. Детские сады, школы и вузы возобновят полноценную работу не ранее 22 мая. С 11 мая в Украине вновь откроются детские и спортивные площадки на улицах, но спортзалы и фитнес-центры в помещениях пока останутся закрытыми.

Никаких послаблений не предусмотрено для городского общественного транспорта. Им можно пользоваться при наличии пропуска, который с 23 марта выдается лишь людям, работающим в критически важных сферах. Речь идет о медработниках, сотрудниках спасательных служб и правоохранительных органов, работниках сферы ЖКХ и стратегических предприятий. Не снимается и запрет на пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, по-прежнему не осуществляются междугородные и межобластные перевозки.

С 11 мая украинцам разрешено посещение парков, скверов, лесных и прибрежных зон. Разрешаются прогулки группами не более двух человек, за исключением случаев, когда осуществляется сопровождение детей. Детям младше 14 лет по-прежнему запрещено находиться на улицах без сопровождения взрослых.

Региональные различия

Регионы имеют право вносить коррективы в постановление правительства. Так, в Киеве смягчение карантина начнется с 12 мая. В некоторых городах и регионах, где будет фиксироваться значительный прирост инфицированных, ослабление ограничений отложат. Потенциальными кандидатами на отсрочку карантина являются Черновицкая и Ивано-Франковская области, где зарегистрировано наибольшее число заразившихся.

План поэтапного ослабления ограничений в Украине

Согласно планам правительства Украины, второй этап снятия ограничений начнется в том случае, если в течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране будет ежедневно снижаться, а число выздоровевших - устойчиво расти. На этом этапе будет восстановлено обучение выпускников школ, возобновится работа кинотеатров под открытым небом, спортивных залов, фитнес-центров и отелей.

Третий этап наступит, если в течение 10 дней число выздоровевших будет вдвое или больше превышать количество новых случаев, а медучреждения будут загружены пациентами менее чем на 10 процентов. Тогда в ограниченном режиме заработают отдельные учебные заведения, частично восстановится работа метро и междугородное транспортное сообщение в пределах региона.

Четвертый этап ослаблений карантина начнется при условии, если в течение 10 дней будет менее пяти новых, не связанных между собой случаев коронавируса в отдельной области. Тогда полноценно заработает общественный транспорт, учебные, культурные, торгово-развлекательные заведения. И, наконец, пятый этап – полное снятие карантина наступит при условии прекращения внутренней передачи вируса в Украине, когда будут фиксироваться лишь единичные случаи заражения, связанные исключительно с завозом инфекции из-за границы.

Смотрите также:

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Из Уханя теперь можно выехать 8 апреля около 65 тыс человек выехали из китайского Уханя в первые часы после открытия города через 76 дней с момента его изоляции в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Речь идет о тех, кто воспользовался поездами и самолетами. На снимке - пассажиры на железнодорожном вокзале Уханя.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Первый поезд за 76 дней Первый поезд за несколько месяцев из 11-миллионного центра провинции Хубэй отправился в 0.50 по местному времени. Одновременно были открыты автомобильные дороги в Ухань и из него.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя В Ухане снимают карантин 8 апреля китайские власти сняли карантин в Ухане. Город с населением более 11 млн человек с 23 января был полностью изолирован от внешнего мира из-за выявленных здесь случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим опасное легочное заболевание COVID-19. Ухань стал городом, откуда началась пандемия коронавируса. На фото - полиция Уханя разбирает защитные заграждения.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Обнадеживающие цифры За последние дни в Ухане, как утверждают власти, не было ни одного нового случая заражения коронавирусом. По официальным данным, с начала эпидемии в КНР выздоровели 93% инфицированных. Число заразившихся составило порядка 82 тыс. Показатель смертности от заболевания COVID-19 - 4%. Власти КНР критикуют за то, что они замалчивали масштаб эпидемии и точные цифры заболевших и умерших.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Настоящий повод для радости Ухань находился в условиях жесткого карантина более двух месяцев. С конца марта власти начали постепенно снимать ограничения. Со среды, 8 апреля, все жители Уханя, которые являются здоровыми, могут свободно перемещаться по городу.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Ухань полностью восстанавливает транспортное сообщение Запрет на въезд в город и выезд из него уже снят. Начали ходить поезда и летать самолеты, восстановлено автомобильное междугороднее сообщение. Но до того, как вернется нормальная жизнь, еще пройдет время. На фото - дезинфекция железнодорожной платформы в целях борьбы с коронавирусом.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Производство постепенно вновь запускается Ухань - центр крупного промышленного региона Китая, провинции Хубэй. По данным Forbes, до вспышки эпидемии ожидался рост ВВП провинции на 7,5-7,8%. Ухань занимал 9-е место по совокупности экономических показателей среди всех городов КНР. Бизнес в городе был представлен широким спектром производств - от биомедицины до автозапчастей. Сейчас ему предстоит преодолеть последствия эпидемии.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Опасность еще не миновала Несмотря на снятие карантина, как заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, вероятность возобновления эпидемии коронавируса в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за завоза инфекции из-за рубежа. Таких случаев уже зафиксировано более 700.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Зеленый для всех Во время карантина передвижение жителей Уханя находилось под жестким контролем. Власти отслеживали их через QR-коды, встроенные в платежную систему Alipay и социальную сеть Wechat. Каждый пользователь автоматически получал свой статус здоровья - зеленый, желтый или красный. Только те, кто имел зеленый код, могли покинуть квартиры и отправиться на работу. Наконец всем жителям Уханя дали зеленый.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя У жителей Уханя появилась надежда После снятия карантина у жителей Уханя, которые первыми столкнулись со смертельной опасностью, вновь появилась надежда. Жизнь потихоньку возвращается в нормальное русло. Но коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. И опасность пока не миновала.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Минута молчания в память о погибших 4 апреля жители Китая почтили память тех, кто умер от COVID-19. На этой фотографии китайские врачи во время минуты молчания. В Ухане в декабре 2019 года был выявлен первый случай заболевания. 11 января Пекин официально заявил о первом больном, который умер из-за коронавируса. Всего, по данным китайских властей, от COVID-19 в континентальном Китае умерли более 3 330 человек.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Герои, о которых будут помнить Китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян был первым, кто забил тревогу в связи с коронавирусом. Он сообщал в соцсетях о случаях смертельно опасного заболевания. За что был наказан властями КНР. 1 февраля врач заразился коронавирусом и через неделю умер от последствий COVID-19. На фото портрет врача и цветы в память о нем у госпиталя в Ухане.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Нужно время, чтобы прийти в себя Всему миру понадобится время, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавивируса. В Ухане и во всей провинции Хубэй, по офицальным данным, насчитывается самое большое в КНР число умерших от заболевания COVID-19. Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 70 000 человек. Более всего от эпидемии, кроме Китая, пострадали США и Европа. Автор: Наталья Позднякова

