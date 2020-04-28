В России около 100 тысяч человек заразились коронавирусом

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России приближается к отметке в 100 тысяч. По данным на утро среды, 29 апреля, выявлено 99 399 случаев (+6,2%) в 85 регионах страны, сообщил оперативный штаб. За последние сутки зарегистрировано 5841 инфицированных, из них 2624 (44,9%) человека без клинических проявлений.

В Москве выявлено 2220 новых случаев COVID-19, отмечается в сообщении. Таким образом, общее число диагнозов в столице составляет 50 646. По данным столичного оперативного штаба, число новых случаев коронавируса в городе за последние сутки оказалось самым низким за последние шесть дней, а максимальное суточное значение - 3570 случаев - зарегистрировано 19 апреля. В столичном штабе уточнили, что среди новых заболевших за последние сутки 39% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 38% - от 46 до 65 лет, 10,2% - от 66 до 79 лет, еще 5,3% - старше 80 лет. Дети составляют 7,5% заболевших в городе.

В целом по России за последние сутки подтверждено 108 летальных исходов, из них 67 - в Москве. Впервые число умерших за сутки перешагнуло отметку в одну сотню. За весь период от коронавируса умерло 972 человека. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1830 человек, из них в Москве - 480. За весь период эпидемии выздоровели 10 286 человек.

Федеральные меры по борьбе с коронавирусом были введены в России с конца марта. Изначально нерабочими днями с сохранением заработной платы были объявлены дни с 30 марта до 3 апреля, позднее этот срок был продлен до 11 мая.

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