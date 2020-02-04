В России готовятся к возможной эпидемии коронавируса

В России начата подготовка к возможной эпидемии коронавируса, вызывающего новый вид пневмонии. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой на заседании профильного думского комитета во вторник, 4 февраля. "Каким образом будет развиваться данная инфекция у нас в стране - не можем прогнозировать. Мы все равно готовимся к возможной масштабной инфекции", - сказал он.

По словам Краевого, прогнозировать развитие ситуации сложно из-за отсутствия достаточно точных коэффициентов. "Я не опровергаю и не подтверждаю. Говорю то, что в прессе есть, что преимущественно инфекция поражает представителей мужского пола монголоидной расы", - отметил он.

Сергей Краевой также сообщил, что для создания "конструкции" вакцины нужно от двух до пяти месяцев. При этом он добавил, что для успешной работы необходим живой нативный вирус. "У нас, к великому сожалению, в настоящий момент нет вот этого самого главного живого вируса", - констатировал чиновник.

Нативный вирус для вакцины

Накануне посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин своевременно предупредил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Россию и другие страны об эпидемиологической ситуации и "незамедлительно поделился вирусным генным порядком коронавируса нового типа". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что Россия еще не получила штамм вируса, но работает над созданием вакцины, пользуясь тем, что "имеется сегодня в нашем распоряжении".

В России пока известно о двух случаях заражения коронавирусом. По последним данным ВОЗ, во всем мире сейчас заражен 17391 человек, органы здравоохранения КНР сообщают о 20438 инфицированных. Количество летальных исходов достигло 427.

На фоне распространения вируса во всем мире Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем и ограничила авиаперелеты между двумя странами. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что зараженные вирусом иностранцы могут быть депортированы из России. Кроме того, власти решили эвакуировать россиян, находящихся в городе Ухань и провинции Хубэй, откуда распространяется коронавирус. Для эвакуации будет задействовано пять самолетов ВКС.

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