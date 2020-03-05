 В Подмосковье из-за коронавируса введен режим повышенной готовности | Новости из Германии о России | DW | 13.03.2020

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Россия

В Подмосковье из-за коронавируса введен режим повышенной готовности

В Московской области запрещены мероприятия более чем с 5000 участников. Минздрав должен привести "в полную готовность" местные медучреждения.

Пациент в маске в карете скорой помощи

Пациент в маске в карете скорой помощи

На территории Подмосковья в пятницу, 13 марта, введен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В соответствии с указом в области запрещено проведение массовых мероприятий более чем с 5000 участников. В случае меньшего числа от подобных мероприятий тоже рекомендовано воздерживаться.

По возвращении из Китая, Южной Кореи, Италии, Испании, Ирана, Франции и Германии жителям предписывается 14 дней соблюдать на дому режим карантина. При этом работодатели обязаны будут по требованию властей предоставлять информацию "обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией".

Областные медучреждения готовят к коронавирусу

Документ также обязывает областной Минздрав привести "в полную готовность" местные медицинские учреждения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете в Москве массовых мероприятий с числом участников более 5000 человек. Постановление было принято 10 марта. В тот же день целый ряд оппозиционных организаций и активистов подали в мэрию Москвы уведомления о проведении митинга против обнуления президентских сроков Владимира Путина.

Свыше 30 заболевших

По состоянию на 07.20 мск 13 марта число случаев инфицирования коронавирусом в России выросло до 34. Среди заразившихся есть ребенок, у него болезнь протекает без симптомов.

Telegram-канал Baza 12 марта сообщил о смерти пожилого пациента медицинского центра в московском поселке Коммунарка, куда больных отправляют для проверки на коронавирус. Заместитель главного врача медцентра Игорь Тюрин и департамент здравоохранения Москвы заявляют, что мужчина скончался не от заболевания COVID-19.

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    Полицейский контроль на границе карантинной зоны

    Около 52 000 человек, проживающих в 11 населенных пунктах на севере Италии, из-за карантина, связанного с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, фактически оказались отрезанными от внешнего мира. Въезд в эти города и выезд из них возможны только по специальному разрешению. Нарушителям грозит "уголовно-правовое преследование".

  • Улицы итальянского города Кодоньо в провинции Ломбардия, опустевшие в связи с введением карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Опустевшие улицы

    Кодоньо - город с 15-тысячным населением в провинции Ломбардия. Из-за угрозы распространения коронавируса все его магазины и закусочные сейчас закрыты. Лишь немногие жители решаются выйти на улицу. Что стало причиной резкого роста числа зараженных коронавирусом на севере Италии, до сих пор неизвестно. По словам премьера Италии Джузеппе Конте, карантин продлится две недели.

  • Мужчина и женщина в защитных костюмах сопровождают пожилую женщину в респираторной маске к карете скоронй помощи.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Число заболевших стремительно растет

    20 февраля диагноз COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, подтвердился у 38-летнего жителя города Кодоньо. С тех пор число заболевших из его круга общения неуклонно растет. На данный момент родители мужчины (на фото) находятся под наблюдением врачей. Тем не менее он не является так называемым "нулевым пациентом", с которого началось распространение коронавируса в регионе.

  • Около 30 человек выстроились в очередь у входа в супермаркет в городе Казальпустерленго. Многие итальянцы закупают продукты впрок из-за угрозы распространения коронавируса и введенного из-за нее карантина.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Закупка продуктов впрок

    Из-за стремительного роста случаев заражения коронавирусом в регионе многие итальянцы начали закупать впрок продукты питания и предметы первой необходимости. Эти люди ждут своей очереди, чтобы зайти в супермаркет в городе Казальпустерленго. Покупателей запускают туда группами по 40 человек, чтобы избежать давки.

  • Объявление на двери аптеки в Турине с информацией о том, что защитные маски и дезинфицирующий гель для рук распроданы.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Повышенный спрос на защитные маски

    Страх перед коронавирусом растет и в крупных городах на севере Италии. Как следует из объявления на двери, в этой аптеке в Турине респираторные маски и дезинфицирующий гель для рук уже распроданы. Тонкие защитные маски, подобные тем, что используются в операционных, не гарантируют стопроцентной защиты от коронавируса. К тому же, их необходимо регулярно менять.

  • Две девушки в карнавальных и респираторных масках в Венеции

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Двойные маски

    Разочарование этих девушек, спрятавших лица за двойными масками, в буквальном смысле слова видно по глазам. Из-за эпидемии коронавируса в Венеции отменили традиционный карнавал, запланированный на 23 - 25 февраля. По данным на 24 февраля, в Италии зафиксировано 229 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся от опасной инфекции составляет 7 человек.

  • Трое мужчин в респираторных масках на фоне надписи Armani

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Показ мод несмотря на коронавирус

    Итальянская столица моды Милан находится всего в 60 километрах от города Кодоньо, ставшего очагом распространения коронавируса. 18 февраля в Милане началась знаменитая неделя моды. Однако из-за эпидемии коронавируса модельному дому Джорджио Армани пришлось демонстрировать свою новую коллекцию в пустом зале с трансляцией в интернете. Другие показы мод были отменены.

  • Футбольный болельщик перед закрытым стадионом в Италии.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Отмена футбольных матчей

    Все спортивные мероприятия в провинциях Ломбардия и Венето отменены как минимум до 1 марта. С помощью подобных мер итальянские власти стараются предотвратить или хотя бы замедлить дальнейшее распространение коронавируса. Кроме прочего, на неопределенный срок был перенесен матч чемпионата Италии между миланским "Интером" и командой "Сампдория" из Генуи.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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Контекст

Резкий скачок коронавируса в Италии

По распространению нового коронавируса SARS-CoV-2 Италия вышла на первое место в ЕС. Из-за резкого роста числа случаев заражения на севере страны 23 февраля 11 населенных пунктов были закрыты на карантин. (24.02.2020)  

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