 В Мурманской области растет число заражений коронавирусом | Новости из Германии о России | DW | 03.05.2020

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Россия

В Мурманской области растет число заражений коронавирусом

Подавляющее большинство случаев заражения коронавирусом в Мурманской области зафиксировано в селе Белокаменка.

Сотрудники МСЧ РФ 12 апреля 2020 года устанавливают мобильный госпиталь в селе Белокаменка, где произошла вспышка коронавируса

Сотрудники МСЧ РФ устанавливают мобильный госпиталь у села Белокаменка

В Мурманской области число пациентов с SARS-CoV-2, по данным Минздрава РФ, к воскресенью, 3 мая, достигло 1694 человек. По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 1429 случаев заражения зафиксированы в селе Белокаменка, где находится вахтовый городок ООО "Велесстрой" - компании-подрядчика Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск".

Для сравнения: в предыдущей сводке, за вечер 1 мая, региональный оперативный штаб сообщал о 1456 пациентах с коронавирусом в Мурманской области. 1210 случаев заражения на тот момент были зафиксированы в Белокаменке.

Вспышка коронавируса в Белокаменке

1 мая ООО "Велесстрой" сообщила, что в селе Белокаменка скончалась 51-летняя уборщица. По данным компании, она дважды сдавала тест на COVID-19. Первый результат от 17 апреля был отрицательным, 23 апреля был получен положительный результат. Впоследствии "Велесстрой" удалил это сообщение с сайта и из Телеграм-канала компании, сообщает агентство "Интерфакс".

В то же время на предприятии подтвердили, что женщина, у которой впоследствии подтвердился диагноз коронавируса, какое-то время продолжала работать на объекте, несмотря на признаки ОРВИ. Как заявили в ООО "Велесстрой", клиническая симптоматика заболевания была у нее слабо выражена, "что не давало поводов для срочной госпитализации".

2 мая в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Мурманской области заявили, что женщина умерла от болезни сердца, а не от COVID-19.

Мобильный госпиталь МЧС вблизи Белокаменки

Койки для больных коронавирусом в мобильном госпитале у села Белокаменка Мурманской области

Койки для больных коронавирусом в мобильном госпитале у села Белокаменка

Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "НОВАТЭКа", всего на объекте в Белокаменке занято более 20 подрядчиков и порядка 11 тыс. человек.

В середине апреля вблизи Белокаменки был развернут мобильный госпиталь МЧС России, рассчитанный на 40 коек для тяжело больных с десятью аппаратами ИВЛ. Кроме того, пункты временного размещения смогут принять 125 человек, и при необходимости будут расширены для приема 500 человек, сообщалось тогда.

28 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручение развернуть второй мобильный госпиталь вблизи Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка.

Смотрите также:

  • Карета скорой помощи перед Боткинской больницей в Санкт-Петербурге, где проходят лечение несколько пациентов с коронавирусом.

    Коронавирус пришел в Россию

    Стремительный рост числа заболевших

    Первые случаи заражения коронавирусом в России были зафиксированы в конце января 2020 года. С тех пор их число, по официальным данным, какое-то время росло сравнительно низкими темпами. Однако начиная с 6 апреля количество новых заболевших в РФ начало ежедневно увеличиваться как минимум на 1000 человек. Прирост за сутки с 15 по 16 апреля составил 3448 случаев.

  • Сотрудница лаборатории в Санкт-Петербурге работатетс тестами на COVID-19.

    Коронавирус пришел в Россию

    Тестирование на коронавирус

    По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, к 16 апреля в стране было проведено 1,61 млн тестов на COVID-19 и выявлено почти 28 тысяч заболевших. Сейчас в РФ зарегистрировано больше 10 видов тестов разной чувствительности от разных производителей. Ждать результата теста на коронавирус приходится от одного до пяти дней, а точность применяемых в РФ тестов составляет 80-90 процентов.

  • Врачи в защитных костюмах встречают в аэропорту Тюмени россиян и граждан СНГ, эвакуированных Москвой из китайского города Уханя, ставшего эпицентром распространения коронавируса, в Тюмень.

    Коронавирус пришел в Россию

    Эвакуация россиян из Уханя

    5 февраля 2020 года Россия эвакуировала 128 своих граждан из китайского города Уханя, ставшего эпицентром распространения коронавирусной инфекции. Вместе с ними в Тюмень, вблизи которой располагается санаторий "Градостроитель", где вернувшиеся из Китая провели 14 дней на карантине, прибыли 16 граждан СНГ. На фото врачи в защитных костюмах встречают пассажиров этого рейса в аэропорту Тюмени.

  • Россияне вылетают домой из Нью-Йорка

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    Возвращение в Россию во время пандемии

    6 апреля 2020 года после временной приостановки авиасообщения с другими странами "Росавиация" возобновила рейсы по доставке домой россиян, оказавшихся во время пандемии COVID-19 за границей. Граждан РФ вывозили из США, Японии, Италии, Киргизии, Бангладеша, Черногории, Индии и некоторых других стран. Для россиян с неиспользованными билетами иностранных авиакомпаний перелет был платным.

  • Президент России Владимир Путин в защитном костюме во время визита в инфекционную больницу в поселке Коммунарка, где лечат больных с коронавирусом.

    Коронавирус пришел в Россию

    Визит Путина в больницу в Коммунарке

    24 марта 2020 года президент России Владимир Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом. Как заявил позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин отправился туда неожиданно, "без подготовки вообще". Яркий желтый цвет его защитного костюма врачи позже объяснили тем, что он подошел по размеру.

  • Президент России Владимир Путин 24 марта 2020 года пожимает руку главврачу инфекционной больницы в Коммунарке Денису Проценко. 31 марта у Дениса Проценко подтвердился диагноз коронавируса.

    Коронавирус пришел в Россию

    Президент на удаленке

    Во время визита в инфекционную больницу для пациентов с коронавирусом в Коммунарке Владимир Путин общался с ее главврачом Денисом Проценко, у которого впоследствии был выявлен коронавирус. После этого президент России перешел на удаленный режим работы и стал соблюдать "социальную дистанцию". 15 апреля Проценко написал в Facebook, что победил коронавирус и возвращается к полноценной работе.

  • Пожилой мужчина в защитной маске выгуливает собаку

    Коронавирус пришел в Россию

    Режим самоизоляции

    Чтобы замедлить скорость распространения коронавируса, 30 марта 2020 года в России для всех граждан был введен режим самоизоляции. Выходить из квартиры можно только в магазин за продуктами, в аптеку, вынести мусор или выгулять собаку (на расстоянии не более ста метров от дома). Ездить на работу разрешается, если есть справка от работодателя. Нарушения караются штрафами и административным арестом.

  • Сотрудник полиции проверяет пропуск для въезда в Москву у водителя на Дмитровском шоссе.

    Коронавирус пришел в Россию

    Въезд в Москву по пропускам

    Одной из мер, направленных на борьбу с коронавирусом в Москве, стало введение с 15 апреля 2020 года электронных пропусков для въезда в столицу. В первый день работы пропускной системы на подъездах к городу образовались пробки, а на станциях метро - огромные очереди. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал причиной этих неудобств "недисциплинированность" людей.

  • Сотрудник метро в Санкт-Петербурге протирает поручни вагонов дезинфицирующим раствором, чтобы сократить риск заражения коронавирусом.

    Коронавирус пришел в Россию

    Общественный транспорт

    Из-за пандемии коронавируса количество пассажиров общественного транспорта в Москве и Санкт-Петербурге заметно уменьшилось. Чтобы сократить риск заражения коронавирусом, поручни вагонов метро регулярно протирают дезинфицирующим раствором.

  • Православные верующие в одном из омских храмов накануне Вербного воскресенья 11 апреля 2020 года.

    Коронавирус пришел в Россию

    Верующие в храмах

    Несмотря на пандемию коронавируса, многие верующие в России не отказались от посещения храмов. 10 апреля РПЦ призвала православных христиан в праздник Воскресения Господня и весь пасхальный период, продолжающийся 40 дней, молиться дома. Решение о применении этих рекомендаций, однако, должны принимать епархиальные архиереи с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в каждом регионе.

  • Стеклянная миска, наполненная гречневой крупой.

    Коронавирус пришел в Россию

    Рекордный спрос на гречку

    В условиях пандемии коронавируса многие россияне начали спешно закупать продукты долгого хранения, в первую очередь - макароны, консервы и гречку, являющуюся в стране излюбленным национальным блюдом. Кроме того, из-за коронавируса взлетел спрос на чеснок и имбирь, которые считаются в России народными средствами для укрепления иммунитета.

  • Закрытые из-за коронавируса магазины на Даниловксом рынке Москвы

    Коронавирус пришел в Россию

    Малый бизнес на грани выживания

    Из-за коронавируса малый и средний бизнес в РФ, как и по всему миру, несет огромные убытки. В условиях пандемии 25 марта Владимир Путин объявил, что компаниям дадут отсрочку на полгода по кредитам и по всем налогам, кроме НДС. Во второй пакет помощи, представленный Путиным 15 апреля, входят финпомощь на зарплаты сотрудникам, а также льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

  • Коробки с аппаратами ИВЛ и другим оборудованием, необходимым для борьбы с коронавирусом, на борту российского самолета, готовящегося к вылету в США.

    Коронавирус пришел в Россию

    Дефицит аппаратов ИВЛ

    Аппараты ИВЛ играют решающую роль в спасении пациентов с тяжелой формой COVID-19. 7 апреля министр промышленности РФ Денис Мантуров на совещании с Владимиром Путиным заявил, что они являются в стране "очень дефицитной позицией", но объем их производства наращивается. Неделей ранее Госдеп сообщил, что Россия продала США партию ИВЛ и другого медоборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом.

  • Строительство корпусов новой больницы для пациентов с коронавирусом в деревне Голохвастово в Троицком административном округе Москвы.

    Коронавирус пришел в Россию

    Больница в деревне Голохвастово

    После вспышки коронавируса в Китае в провинции Хубэй за 10 дней была построена новая больница для пациентов с этим диагнозом. В России в середине марта тоже начали строить больницу для пациентов с COVID-19 - в деревне Голохвастово, расположенной в Троицком административном округе Москвы. Планируется, что объект будет сдан уже в мае.

  • Фото, изображающее замной шар, пораженный коронавирусом, с вонзенным в него шприцом.

    Коронавирус пришел в Россию

    Работа над вакциной

    Ученые в России, как и по всему миру, ведут активную работу по исследованию коронавируса и разработке вакцины против него. По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, соответствующие исследования проводятся в стране в семи научных центрах. По словам министра, в ближайшее время должны начаться клинические испытания первых российских вакцин-кандидатов.

    Автор: Елена Гункель


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