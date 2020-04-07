 В Минске ужесточили меры по борьбе с коронавирусом | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 08.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

В Минске ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

До сих пор в Минске не спешили с масштабными мерами по сдерживанию распространения SARS-CoV-2. Теперь же, вслед за регионами Беларуси, в столице также вводится целый пакет мер обязательного характера.

Жительница Минска в маске

Городская администрация Минска приняла широкий пакет мер по профилактике и борьбе с острыми респираторными инфекциями, в том числе с атипичной пневмонией COVID-19, вызываемой новым коронавирусом SARS-CoV-2. Эти меры были приняты 7 апреля и вступили в силу после их опубликования. В отличие от прежних, нынешние меры по борьбе с коронавирусом носят уже не рекомендательный, а обязательный характер.

Отныне предприятиям и организациям запрещено допускать к работе сотрудников с признаками простудных заболеваний, совещания и семинары должны проводиться с использованием аудио- и видеоконференций. Командировки отменяются. В билиотеках прекращают работу читальные залы, в музеях запрещаются массовые мероприятия, отменяются все выставки и презентации.

Детсады и школы продолжат работать

Детские сады и школы в Минске продолжат работать, но родители могут сами решать, отправлять ли туда своих детей. В детсадах будут приняты меры, направленные на "разобщение детей", а в школах детям можно находиться лишь в своем классе. Всем остальным образовательным учреждениям рекомендовано перейти на дистанционное обучение.

В домах для престарелых и инвалидов вводится запрет на посещения. В гостиницах заселение должно производиться с максимальным удалением, постояльцам будут ежедневно измерять температуру.

Заведения общепита

Столовые, кафе и рестораны также продолжат работу, но столы в заведениях общепита должны стоять не ближе 1,5 м друг от друга. В торговых центрах и магазинах запрещается проводить групповые презентации и рекламные акции, сотрудники должны быть в масках.

Парикмахерские и салоны красоты могут работать лишь по предварительной записи с интервалом между клиентами не менее 5 минут, Персонал должен быть в масках. Дальнейшая работа дискотек, ночных клубов, кальянных, боулинга, бильярдных и компьютерных клубов пока под вопросом.

В храмах дезинфицируют иконы

В церквах и монастырях предписано обеспечить регулярное мытье рук, уборку помещений с использованием дезсредств, проветривание и дезинфекцию дверных ручек, икон, к которым прикладываются прихожане, и церковной утвари.

Подъезды жилых домой будут убирать с использованием дезинфекции, обязательную дезинфекцию должен проходить и общественный транспорт.

Ранее аналогичные меры уже были введены в регионах Беларуси. По данным Университета Джона Хопкинса, в Беларуси сейчас насчитывается 1066 случаепв коронавирусной инфекции, в том числе 13 - с летальным исходом.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

Смотрите также:

  • Пассажиры с чемоданами на железнодорожном вокзале в Ухане

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Из Уханя теперь можно выехать

    8 апреля около 65 тыс человек выехали из китайского Уханя в первые часы после открытия города через 76 дней с момента его изоляции в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Речь идет о тех, кто воспользовался поездами и самолетами. На снимке - пассажиры на железнодорожном вокзале Уханя.

  • Человек в защитной маске держит в руках билет на поезд

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Первый поезд за 76 дней

    Первый поезд за несколько месяцев из 11-миллионного центра провинции Хубэй отправился в 0.50 по местному времени. Одновременно были открыты автомобильные дороги в Ухань и из него.

  • Полиция разбирает защитные заграждения

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    В Ухане снимают карантин

    8 апреля китайские власти сняли карантин в Ухане. Город с населением более 11 млн человек с 23 января был полностью изолирован от внешнего мира из-за выявленных здесь случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим опасное легочное заболевание COVID-19. Ухань стал городом, откуда началась пандемия коронавируса. На фото - полиция Уханя разбирает защитные заграждения.

  • Люди в защитных костюмах нац лицах Уханя

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Обнадеживающие цифры

    За последние дни в Ухане, как утверждают власти, не было ни одного нового случая заражения коронавирусом. По официальным данным, с начала эпидемии в КНР выздоровели 93% инфицированных. Число заразившихся составило порядка 82 тыс. Показатель смертности от заболевания COVID-19 - 4%. Власти КНР критикуют за то, что они замалчивали масштаб эпидемии и точные цифры заболевших и умерших.

  • Медсестры в масках с флагами КНР обнимаются и плачут

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Настоящий повод для радости

    Ухань находился в условиях жесткого карантина более двух месяцев. С конца марта власти начали постепенно снимать ограничения. Со среды, 8 апреля, все жители Уханя, которые являются здоровыми, могут свободно перемещаться по городу.

  • Железнодорожный вокзал в Ухане

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Ухань полностью восстанавливает транспортное сообщение

    Запрет на въезд в город и выезд из него уже снят. Начали ходить поезда и летать самолеты, восстановлено автомобильное междугороднее сообщение. Но до того, как вернется нормальная жизнь, еще пройдет время. На фото - дезинфекция железнодорожной платформы в целях борьбы с коронавирусом.

  • Китайские рабочие на производстве

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Производство постепенно вновь запускается

    Ухань - центр крупного промышленного региона Китая, провинции Хубэй. По данным Forbes, до вспышки эпидемии ожидался рост ВВП провинции на 7,5-7,8%. Ухань занимал 9-е место по совокупности экономических показателей среди всех городов КНР. Бизнес в городе был представлен широким спектром производств - от биомедицины до автозапчастей. Сейчас ему предстоит преодолеть последствия эпидемии.

  • Проверка пассажиров, прибывающих в Ухань

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Опасность еще не миновала

    Несмотря на снятие карантина, как заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, вероятность возобновления эпидемии коронавируса в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за завоза инфекции из-за рубежа. Таких случаев уже зафиксировано более 700.

  • Смартфон

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Зеленый для всех

    Во время карантина передвижение жителей Уханя находилось под жестким контролем. Власти отслеживали их через QR-коды, встроенные в платежную систему Alipay и социальную сеть Wechat. Каждый пользователь автоматически получал свой статус здоровья - зеленый, желтый или красный. Только те, кто имел зеленый код, могли покинуть квартиры и отправиться на работу. Наконец всем жителям Уханя дали зеленый.

  • Женщина в защитной маске

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    У жителей Уханя появилась надежда

    После снятия карантина у жителей Уханя, которые первыми столкнулись со смертельной опасностью, вновь появилась надежда. Жизнь потихоньку возвращается в нормальное русло. Но коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. И опасность пока не миновала.

  • Китайские врачи и минута молчания в память о погибших от коронавируса

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Минута молчания в память о погибших

    4 апреля жители Китая почтили память тех, кто умер от COVID-19. На этой фотографии китайские врачи во время минуты молчания. В Ухане в декабре 2019 года был выявлен первый случай заболевания. 11 января Пекин официально заявил о первом больном, который умер из-за коронавируса. Всего, по данным китайских властей, от COVID-19 в континентальном Китае умерли более 3 330 человек.

  • Врач Ли

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Герои, о которых будут помнить

    Китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян был первым, кто забил тревогу в связи с коронавирусом. Он сообщал в соцсетях о случаях смертельно опасного заболевания. За что был наказан властями КНР. 1 февраля врач заразился коронавирусом и через неделю умер от последствий COVID-19. На фото портрет врача и цветы в память о нем у госпиталя в Ухане.

  • Закрытый Ухань

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Нужно время, чтобы прийти в себя

    Всему миру понадобится время, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавивируса. В Ухане и во всей провинции Хубэй, по офицальным данным, насчитывается самое большое в КНР число умерших от заболевания COVID-19. Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 70 000 человек. Более всего от эпидемии, кроме Китая, пострадали США и Европа.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 14:32

Действительно ли Лукашенко не боится коронавируса, и что скрывают в Беларуси? DW Новости (03.04.20)

Контекст

Белорусам советуют "не пищать по-свинячьи", так как эпидемии гриппа в стране нет

По данным Минздрава в Беларуси зарегистрировано около 100 случаев заболевания свиным гриппом. Это 0,03 процента от числа вирусов, выявленных у заболевших. Значит, эпидемии нет, утверждает главный санитарный врач страны. (09.11.2009)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус в Москве: внезапное открытие салонов красоты и суд над Иисусом. DW Новости  

Коронавирус в Берлине: что можно и нельзя, и во сколько обойдутся нарушения  

Также по теме

Weißrussland Präsident Lukashenko

Лукашенко заявил, что катастрофы с коронавирусом в Беларуси нет 07.04.2020

В Беларуси, по данным на 7 апреля, госпитализированы 794 человека с коронавирусом нового типа. Комментируя эти данные, президент Лукашенко заявил, что "катастрофы абсолютно нет".

Sitzung des weißrussischen Parlaments in der Zeit der Corona-Krise Weißrussland

Депутаты парламента Беларуси не носят маски и не боятся COVID-19 02.04.2020

В Минске открылась сессия Палаты представителей белорусского парламента. Несмотря на угрозу заражения коронавирусом, все депутаты были без масок. Почему - в репортаже DW о первом дне работы сессии.

England | Coronavirus | Britischer Premierminister Johnson auf Intensivstation

Борис Джонсон получает кислородную поддержку для лечения COVID-19 07.04.2020

Премьер Великобритании остается в палате интенсивной терапии, куда был направлен после ухудшения симптомов.

Реклама

Самые читаемые

Глава ВМС США ушел в отставку после скандала вокруг авианосца "Теодор Рузвельт"  

"Росзарубежнефть": новая нефтяная компания или трюк Сечина?  

Комментарий: Спор Кадырова и Мишустина как символ фиаско Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно